Speciális molekula segítheti a fogyást

A szigorú diéták gyakran látványos fogyást eredményeznek, de komoly mellékhatásokkal járhatnak. Egy friss vizsgálat most azt mutatja, hogy a zsírvesztés és a csontgyengülés nem feltétlenül jár együtt, ha pontosan megértjük a háttérben zajló folyamatokat.

A tudósok egy egyszerű molekulán keresztül találtak új utat a biztonságos fogyás felé

A fogyás titka: mi a probléma a „hatékony” diétákkal?

A fogyás régóta az egyik legkutatottabb terület az orvostudományban, de a hatékony módszerek gyakran komoly kompromisszumokat követelnek. Az egyik legismertebb megközelítés az úgynevezett aminosav-megvonásos étrend (SAAR), amely jelentős fogyást okoz még magas zsírtartalmú táplálkozás mellett is. Az állatkísérletek szerint ez az étrend nemcsak a testsúlyt csökkenti, hanem az élettartamot is növelheti.

Ugyanakkor komoly ára van: csökken a csontsűrűség, és nő a csontvelőben felhalmozódó zsír mennyisége.

Mi a káros hatás valódi oka?

A kutatók vizsgálták, hogy a diéta mely eleme felelős a csontkárosodásért. Kiderült, hogy elsősorban a cisztein hiánya és az ebből következő glutationcsökkenés a kulcs. A glutation egy fontos védőmolekula, amely az anyagcsere szabályozásában is részt vesz. Amikor a kutatók pótolták, a csontkárosodás megszűnt, miközben az anyagcserehatások is mérséklődtek. Ez egyértelművé tette annak, hogy a problémát nem maga a fogyás, hanem egy konkrét biokémiai hiányállapot okozza.

Miért különleges a BSO hatása?

A legérdekesebb eredmény akkor született, amikor a kutatók egy másik anyagot, a BSO-t alkalmazták, amely szintén csökkenti a glutation szintjét, de nem étrendi megvonással.

Az így kezelt állatoknál megjelent a fogyás, viszont a csontok nem károsodtak: a csontsűrűség, a sejtek aktivitása és a csont szerkezete is megmaradt.

Ez arra utal, hogy a fogyás és a csontvesztés szétválasztható folyamatok, ha a beavatkozás célzottabb. A kutatást a Orentreich Foundation for the Advancement of Science vezette, és az eredmények új irányt nyithatnak olyan kezelések felé, amelyek a fogyókúrák előnyeit mellékhatások nélkül kínálják.

Célzottan avatkozhatunk be a folyamatokba

A felfedezés azt sugallja, hogy a jövőben nem feltétlenül kell választani a hatékony fogyás és a csontok védelme között. A kulcs az lehet, hogy nem étrendi megszorításokat alkalmaznak, hanem pontosan célzott anyagcsere-beavatkozásokat céloznak meg. Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatok szükségesek, különösen az emberekre gyakorolt hosszú távú hatások megértéséhez.