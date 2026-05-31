A pokol létezik, és már azt is tudjuk, milyen forró lehet

A Föld körülbelül 4,5 milliárd éve alakult ki izzó, olvadt kőzetekből. A nehezebb elemek, például a vas és a nikkel idővel lesüllyedtek ebben a kőzetolvadékban a bolygó középpontja felé, és ezzel kialakult a Föld magja. Ez a hatalmas, rendkívül sűrű szféra ma is óriási hőt tárol, és kulcsszerepet játszik bolygónk működésében.

A Föld átlagos sugara 6371 km, melynek több mint felét a Föld magja teszi ki

Honnan tudják, milyen forró lehet a Föld magja?

Mintegy 2900 kilométer mélyen a földfelszín alatt kezdődik a földmag, ehhez képest a legmélyebb emberi fúrás a maga 12 kilométerével is csak karcolja a felszínt. Közvetlenül tehát nem tudják megmérni a Föld belsejének hőmérsékletét, ezért különböző közvetett módszerekkel dolgoznak a kutatók.

Laboratóriumokban extrém nyomást és hőmérsékletet hoznak létre, hogy a bolygó mélyének körülményeit utánozzák.

Egyes kísérletekben vasdarabokat két gyémánt közé szorítanak, majd lézerekkel hevítik őket.

Más esetekben nagy sebességű lökéshullámokkal próbálják reprodukálni a mélyben uralkodó nyomást.

Emellett a földrengések által keltett szeizmikus hullámokat elemzik, mert ezek eltérően haladnak át a folyékony és a szilárd rétegeken.

Miért nem olvad meg teljesen a Föld belső magja?

A felszíni nyomáson a vas olvadáspontja 1538 Celsius-fok, a Föld magját pedig 85 százalékban vas alkotja. A Föld külső magja folyékony vasból áll, ám a nyomás 3-5 kilométer mélységben jóval nagyobb a felszíninél, tehát a hőmérséklet is extrém magas.

A belső mag azonban szilárd halmazállapotú: bár a hőmérséklet meghaladja az 5000 Celsius-fokot, a bolygó közepén akkora nyomás nehezedik az anyagra, hogy a vas nem tud teljesen megolvadni. A kutatók szerint a legforróbb terület a belső és a külső mag határán található.

A számítások alapján itt a hőmérséklet elérheti az 5500 Celsius-fokot is.

Miért fontos az élet szempontjából a Föld magja?

A forró mag nélkül valószínűleg az élet sem alakulhatott volna ki a mai formájában. A folyékony vas mozgása hozza létre a Föld mágneses mezejét, amely megvédi a bolygót a Napból érkező káros sugárzástól és részecskéktől. A belső hő emellett a kőzetlemezek mozgását is fenntartja. Ez alakítja a kontinenseket, a hegységeket és számos olyan természetes folyamatot, amely az élővilág fennmaradásához szükséges.

Mit kutatnak még a tudósok?

Bár a kutatók egyre pontosabb modellekkel dolgoznak, a Föld belseje még mindig sok titkot rejt. A szakemberek máig nem tudják teljes bizonyossággal, pontosan hogyan kristályosodik ki a belső mag, vagy milyen szerepet játszanak benne egyes radioaktív elemek. A legtöbb következtetést közvetett mérésekből vonják le, ezért a Föld mélyének kutatása továbbra is a geológia egyik legnagyobb kihívása maradt - írja a Live Science.