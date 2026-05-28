Kitálalt a tudós: óriásit hibázhatott a NASA, és ennek súlyos következménye lehet

Évtizedeken át az asztrobiológiai kutatások főleg az „álpozitív” eredmények elkerülésére fókuszáltak, vagyis azokra az esetekre, amikor élettelen kémiai folyamatok biológiai nyomoknak tűnnek. Inge Loes ten Kate asztrobiológus szerint azonban hasonló problémát jelenthetnek az ún. „álnegatív” esetek is, vagyis amikor ténylegesen földönkívüli életre utaló jeleket észlelhetnénk, de azok különböző okok miatt láthatatlanok maradnak számunkra.

Asztrobiológusok arra figyelmeztetnek, hogy a földönkívüli élet kutatását gátolhatják a jelenlegi eszközeink és feltételezéseink

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Miért nehéz észlelni a földönkívüli életjeleket?

Az álnegatív eredmények hátterében több tényező is állhat, például a biológiai nyomok gyenge megőrződése, a műszerek korlátai, vagy a bizonyos gázokat elfedő légköri kölcsönhatások. A tudósok emellett ösztönösen az általuk már ismert életformákat keresik, így az attól eltérő nyomok rejtve maradhatnak előlük. A kutatók szerint a jövőben laboratóriumi tesztekkel, számítógépes modellezéssel és a mesterséges intelligenciára épülő mintafelismeréssel kellene csökkenteni ezeket a kockázatokat – olvasható a Nature Astronomy szakfolyóiratban megjelent publikációban.

A tévedések drámai következményei

A létező életjelek észlelésének kudarca komoly hibákhoz vezethet.

Előfordulhat, hogy a tudósok hátrasorolnak olyan célpontokat és missziókat, amelyek valójában alkalmasak lennének az élet fenntartására.

Emellett, ha az erőforrások kitermelése túl gyorsan indul meg más világokon, az észrevétlenül maradt mikrobiális életet a bányászati vagy ipari tevékenységek még a felfedezésük előtt véglegesen elpusztíthatják.

Precízebben kell tervezni a jövő űrmisszióit

A kutatók kiemelik a potenciális leszállóhelyek aprólékos, előzetes vizsgálatának fontosságát az űrszondák indítása előtt. Példaként a Marson talált vastartalmú ásványokat említik, amelyek szokatlan oxidációs mintázata a Földön jellemzően biológiai eredetű lenne, de a vörös bolygón egyelőre tisztázatlan a kialakulásuk oka. A helyi geokémiai folyamatok alapos megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőbeli expedíciók során egyértelműen azonosíthassák a rejtett biológiai aktivitást, és elkerüljék az álnegatív eredményeket.