Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új információk láttak napvilágot a romániai dróntámadás kapcsán – brutális

Sport

Megvan a Fradi új edzője, mindenki sokkot kapott

galamb

Hihetetlen! Kiderült, hogyan tájékozódnak valójában a galambok

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A galamb navigációs képessége évszázadok óta lenyűgözi az embereket. Ezek a rendkívüli madarak képesek több száz kilométerről hazatalálni, még akkor is, ha teljesen ismeretlen területre viszik őket. A tudósok régóta sejtették, hogy a Föld mágneses mezője kulcsszerepet játszik a galambok hihetetlen képességében, de a pontos mechanizmus sokáig rejtély maradt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
galambmadarakmágneses mező

Most azonban egy úttörő kutatás végre fényt derített erre a titokra. A tudósok felfedezték, hogy a galambok májában található speciális sejtek lehetővé teszik számukra, hogy érzékeljék a mágneses mezőt, és így tökéletesen tájékozódjanak a tér minden pontján. Ez a felfedezés forradalmasíthatja azt, ahogyan a madarak tájékozódás képességéről gondolkodunk.

galamb 17 December 2022, North Rhine-Westphalia, Dortmund: A man holds a carrier pigeon in his hands. More than 10,000 visitors are expected to attend the international racing pigeon show this weekend. The fastest and most beautiful racing pigeons from Germany will be presented. The two-day show with about 130 vendors is the world's largest exhibition of its kind. Photo: David Inderlied/dpa (Photo by David Inderlied / dpa Picture-Alliance via AFP)
A galambok tájékozódó képessége közismerten kitűnő
Fotó: DAVID INDERLIED / DPA

A galamb mája a biológiai iránytű

Clivia Lisowski és kutatócsoportja megdöbbentő eredményekre jutott a galambok navigációs rendszerének vizsgálata során. A német tudós és kollégái azt találták, hogy a madarak májában található különleges sejtek vasban gazdag ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek érzékenyek a Föld mágneses terére. Ezek a sejtek gyakorlatilag biológiai iránytűként működnek, lehetővé téve a madarak számára, hogy pontosan meghatározzák helyzetüket és irányukat. 

A kutatás során a tudósok precíz méréseket végeztek, és kimutatták, hogy ezek a májsejtek valóban reagálnak a mágneses mező változásaira. Ez a felfedezés azért különösen izgalmas, mert korábban a legtöbb kutató a madarak csőrében vagy agyában kereste a magnetoreceptorokat. Következésképpen ez az eredmény teljesen új perspektívát nyit a madarak navigációs képességeinek megértésében. 

Hogyan működik a rendszer?

A galambok tájékozódási rendszere rendkívül összetett és kifinomult. A mágneses mező érzékelése mellett a madarak a Nap állását, a csillagokat, a szagokat és a vizuális jeleket is használják útjuk megtalálásához. Mindazonáltal a mágneses érzékelés különösen fontos szerepet játszik, főként borús időben vagy ismeretlen területeken, ahol más navigációs jelzések kevésbé megbízhatóak.

A májban található magnetoreceptorok információt küldenek az agyba, ahol az összeolvad a többi érzékszervből érkező adatokkal. Ennek eredményeként a galamb pontos belső térképet alakít ki környezetéről. Ez a többcsatornás navigációs rendszer teszi lehetővé, hogy ezek a madarak szinte tévedhetetlenül megtalálják otthonukat, még akkor is, ha több száz kilométerre szállították őket. 

Jövőbeli alkalmazások és következtetések

Ez a felfedezés nemcsak a madártan számára jelentős, hanem gyakorlati alkalmazásokat is inspirálhat. A kutatók remélik, hogy a galambok biológiai navigációs rendszerének megértése hozzájárulhat új típusú mesterséges navigációs eszközök fejlesztéséhez. Ezenkívül az eredmények segíthetnek megérteni, hogyan hat a modern technológia elektromágneses szennyezése a vándormadarakra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!