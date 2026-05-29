Hihetetlen! Kiderült, hogyan tájékozódnak valójában a galambok

Most azonban egy úttörő kutatás végre fényt derített erre a titokra. A tudósok felfedezték, hogy a galambok májában található speciális sejtek lehetővé teszik számukra, hogy érzékeljék a mágneses mezőt, és így tökéletesen tájékozódjanak a tér minden pontján. Ez a felfedezés forradalmasíthatja azt, ahogyan a madarak tájékozódás képességéről gondolkodunk.

A galambok tájékozódó képessége közismerten kitűnő

Fotó: DAVID INDERLIED / DPA

A galamb mája a biológiai iránytű

Clivia Lisowski és kutatócsoportja megdöbbentő eredményekre jutott a galambok navigációs rendszerének vizsgálata során. A német tudós és kollégái azt találták, hogy a madarak májában található különleges sejtek vasban gazdag ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek érzékenyek a Föld mágneses terére. Ezek a sejtek gyakorlatilag biológiai iránytűként működnek, lehetővé téve a madarak számára, hogy pontosan meghatározzák helyzetüket és irányukat.

A kutatás során a tudósok precíz méréseket végeztek, és kimutatták, hogy ezek a májsejtek valóban reagálnak a mágneses mező változásaira. Ez a felfedezés azért különösen izgalmas, mert korábban a legtöbb kutató a madarak csőrében vagy agyában kereste a magnetoreceptorokat. Következésképpen ez az eredmény teljesen új perspektívát nyit a madarak navigációs képességeinek megértésében.

Hogyan működik a rendszer?

A galambok tájékozódási rendszere rendkívül összetett és kifinomult. A mágneses mező érzékelése mellett a madarak a Nap állását, a csillagokat, a szagokat és a vizuális jeleket is használják útjuk megtalálásához. Mindazonáltal a mágneses érzékelés különösen fontos szerepet játszik, főként borús időben vagy ismeretlen területeken, ahol más navigációs jelzések kevésbé megbízhatóak.

A májban található magnetoreceptorok információt küldenek az agyba, ahol az összeolvad a többi érzékszervből érkező adatokkal. Ennek eredményeként a galamb pontos belső térképet alakít ki környezetéről. Ez a többcsatornás navigációs rendszer teszi lehetővé, hogy ezek a madarak szinte tévedhetetlenül megtalálják otthonukat, még akkor is, ha több száz kilométerre szállították őket.