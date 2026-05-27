Riasztás: emberre és kutyákra is halálos parazita terjed

A parazita, amely korábban főként Európa és Ázsia egyes részein volt gyakori, Észak-Amerikában évtizedekig ritkának számított. Mintegy 15 évvel ezelőtt azonban a fertőzés megjelent Kanadában és az Egyesült Államok középnyugati részén, ami a galandféreg elterjedési területének növekedését jelezte – írja a PLOS Neglected Tropical Diseases című szakfolyóirat cikke.

A galandféreg lárvái

A veszélyes galandféreg-faj megjelenése a Nyugati Parton

A Washingtoni Egyetem kutatói egy friss vizsgálat során 100 prérifarkast teszteltek Puget Sound térségében, és közülük 37 egyedben azonosították a parazitát. Ez az első megerősített eset, hogy E. multilocularis-t mutattak ki vadon élő állatban a Nyugati Parton. A szokatlanul magas esetszám hátterében az áll, hogy a prérifarkasok rendszeresen ejtenek el kisebb rágcsálókat, amelyek az élősködő fő hordozói.

Életciklus és fertőzési lánc

A galandféreg életciklusa bonyolult és több fajt is érint. A kifejlett férgek a prérifarkasok és más kutyafélék bélrendszerében élnek. Sok esetben nem okoznak tüneteket, petéik a széklettel kerülnek a külvilágba. A rágcsálók a szennyezett táplálék elfogyasztásával fertőződnek meg, majd a májukban ciszták alakulnak ki, amelyek gyengítik a szervezetüket. A ragadozók végül megeszik a fertőzött rágcsálókat.

Milyen hatással van a galandféreg az emberre és a háziállatokra?

Az emberek és a házi kutyák a parazita szempontjából véletlen gazdaszervezetnek számítanak. Az emberi fertőződés a peték lenyelésével, szennyezett élelmiszer vagy ürülékkel való érintkezés révén történhet. A szervezetbe jutva a parazita alveoláris echinococcosist okozhat, amely során lassan növő ciszták képződnek a májban és olykor más szervekben is.

A betegség akár tizenöt évig is tünetmentes lehet, kezelés nélkül pedig a fertőzés végzetessé válhat.

Európából érkezhetett a parazita

A kutyák védelme érdekében a szakemberek azt javasolják, hogy a gazdák akadályozzák meg a rágcsálók vadászatát vagy a tetemek elfogyasztását. Emellett fontos a rendszeres állatorvosi vizsgálat, a paraziták elleni szűrés és a megelőző gyógyszeres kezelés alkalmazása.

A genetikai vizsgálatok alapján a jelenlegi terjedés egy európai eredetű törzshöz köthető, amely felváltotta a korábban Alaszka szigetein azonosított tundrai változatot.

A terjedést elősegíthette az importált kutyák kötelező féregtelenítésének hiánya az Egyesült Államokban és Kanadában, de a parazita eredeti bekerülése valószínűleg a mintegy 100 éve vadászati céllal betelepített vörös rókákhoz kapcsolódik.