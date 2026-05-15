Hátborzongató titok derült ki a népszerű gyomirtóról; súlyos járványt szabadíthat el

Megfigyelték, hogy a glifozát jelenléte a környezetben kifejezetten segíti bizonyos veszélyes baktériumok túlélését. Mivel ez a vegyszer a mezőgazdasági területeken nagy mennyiségben jut a talajba, az ott élő mikroorganizmusok folyamatosan érintkeznek vele. Ennek nem várt mellékhatásaként a kórokozók még olyan környezetben is ellenállóvá válhatnak, ahol egyébként egyáltalán nem alkalmaznak gyógyszereket.

A glifozát használata hozzájárulhat az antibiotikum-rezisztencia terjedéséhez

Szuperbaktériumokat teremt a glifozát használata?

Dr. Daniela Centrón és kutatócsoportja 2018-ban, illetve 2020-ban gyűjtött mintákat a Buenos Aires-i Paraná-delta egyik védett vizes élőhelyéről. Ezt a természetvédelmi területet olyan mezőgazdasági földek veszik körül, amelyeket rendszeresen kezelnek vegyszerekkel. A begyűjtött baktériumokat 16 különböző antibiotikummal, valamint tiszta glifozáttal és más glifozát alapú gyomirtók bevonásával is tesztelték.

A kapott eredményeket végül 19 helyi kórházból, illetve 15 mezőgazdasági területről származó baktériummintával hasonlították össze.

Súlyos rezisztencia a kórházi mintákban

A vizsgálatok egyértelműen rámutattak, hogy a kórházi baktériumok széleskörű rezisztenciával rendelkeznek a gyógyszerekkel szemben. A minták mintegy 74 százaléka ellenállt a karbapenemeknek, amelyek kifejezetten erős, utolsó lehetőségként használt antibiotikumoknak számítanak. Emellett minden egyes kórházi törzs erős ellenálló képességet mutatott a vizsgált vegyszerekkel szemben is.

A jelenség azért különösen veszélyes, mert a kórházi szennyvízen keresztül a természetbe kijutó baktériumok könnyedén elszaporodhatnak a vegyszerekkel kezelt mezőgazdasági területeken.

Egy gyakori gyomirtó környezeti hatásai

Meglepő módon a természetvédelmi területről származó baktériumminták is mutattak némi ellenálló képességet a gyomirtó szerekkel szemben. Ez még annak ellenére is igaz volt, hogy a rezervátumon belül közvetlenül sosem használták ezeket a kemikáliákat.

A kutatók által elvégzett genetikai elemzés bizonyította, hogy a leginkább ellenálló baktériumok szoros rokonságban állnak egymással. E rokonsági kapcsolat teljesen független volt attól, hogy az adott baktériumot egy kórházban, egy farmon vagy éppen a vadonban azonosították.

A folyamatban a vízkörforgás is kiemelt szerepet játszik, hiszen jelentősen megkönnyíti a baktériumok és a gének terjedését a különböző élőhelyek között.

A glifozát használata napjainkban a világ számos pontján heves viták tárgyát képezi. Több európai ország, köztük Franciaország, Belgium és Hollandia már teljesen betiltotta a lakossági felhasználását. A kutatók azt javasolják, hogy a jövőben a különféle növényvédő szerek engedélyezését kössék kötelező gyógyszervizsgálatokhoz. Szintén fontos lépés lenne, ha a termékek csomagolásán egyértelműen figyelmeztetnék a felhasználókat az ellenálló baktériumok terjedésének kiemelt kockázatára.

A teljes tanulmány a Frontiers in Microbiology szaklapban olvasható.