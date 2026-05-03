A kertedben nő a csodaszer az Alzheimer ellen

Egy jól ismert, mindenhol előforduló, vadon termő növény értékes segítséget nyújthat agyunk egészségének megőrzésében. A laboratóriumi vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy a gyermekláncfű leveleiben rejlő hatóanyagok még az emésztés után is megőrzik aktivitásukat. Ezek az értékes vegyületek hatékonyan gátolják az idegrendszeri leépüléshez vezető káros folyamatokat.
Napjaink orvostudományának egyik legnagyobb kihívása a Parkinson- és az Alzheimer-kórhoz hasonló kognitív betegségek kezelése. Ezek a kóros állapotok sajnos a szellemi és fizikai képességek folyamatos, visszafordíthatatlan romlását okozzák. Mivel jelenleg alig létezik rájuk valódi gyógymód, a terápiák pedig többnyire csak a tüneteket enyhítik, a kutatók egyre inkább a természetes megoldások felé fordulnak. A tudósok most azt vizsgálták meg, hogy a népi gyógyászatban már régóta alkalmazott gyermekláncfű pontosan milyen szerepet tölthet be a demencia és a hasonló kórképek megelőzésében – írja a News Medical

A gyermekláncfű leveleiben rejlő Alzheimer ellenes hatóanyagok még az emésztés után is megőrzik aktivitásukat
Fotó: PIERRE LARRIEU / Hans Lucas

Miért éppen a gyermekláncfű levele a leghasznosabb?

Bár a szakemberek a növény virágát, gyökerét és levelét egyaránt górcső alá vették, az eredmények alapján egyértelműen a levél bizonyult a legértékesebbnek. 

Kiderült, hogy messze ez a növényi rész rejti a legtöbb hasznos vegyületet. A részletes elemzés során összesen 84 különböző hatóanyagot sikerült azonosítani a növényben.

A vizsgálatok igazolták, hogy a levél kiválóan blokkolja azokat a káros enzimeket, amelyek hozzájárulnak az Alzheimer-kór kialakulásához és az agyi gyulladásokhoz. Persze a növény virágát sem szabad leírni: ez a rész különösen hatékonyan veszi fel a harcot a sejteket pusztító oxidatív stresszel és a szabadgyökökkel. 

A polifenolok túlélik az emésztést

Számos növényi hatóanyag legnagyobb hátránya, hogy a szervezetünkön áthaladva elveszíti az erejét. A tudósok éppen ezért pontosan lemodellezték a szájban, a gyomorban és a belekben zajló emésztési fázisokat. 

A kísérlet legfontosabb felfedezése az volt, hogy a növényben lévő értékes polifenolok sikeresen túlélik ezt a folyamatot. Sőt, meglepő módon a bélrendszerbe érve bizonyos védőanyagok mennyisége még tovább is nőtt.

Ez annak köszönhető, hogy az emésztőnedvek képesek voltak teljesen felszabadítani ezeket a hasznos anyagokat a kemény növényi rostokból. A jótékony, agysejteket óvó hatás így az emésztés végére is kifejezetten erős maradt. 

Bosszantó gyomból az agy védelmezője?

A kutatás eddigi eredményei rendkívül biztatóak. A pitypang levele a jövőben egy könnyen elérhető, természetes kiegészítővé válhat az agy egészségének támogatására. Rendszeres fogyasztása akár kulcsfontosságú szerepet is kaphat az Alzheimer kór megelőzése során

Fontos azonban a realitások talaján maradni: ezeket a nagyszerű eredményeket egyelőre csak laboratóriumi körülmények között, mesterségesen szimulált emésztéssel igazolták. Ahhoz, hogy a jótékony hatásokat minden kétséget kizáróan kijelenthessük, a jövőben élő szervezeteken végzett orvosi vizsgálatokra is szükség lesz. 

 

