Halál előtti jelek: ha ezt látják rajtad, már biztos, hogy 24 órán belül bekövetkezik a halál

Egy új kutatás szerint egy gyors szemvizsgálat segíthet megállapítani, ha valaki már az utolsó 24 órájában járhat. A módszer nem ad abszolút biztos választ, de az ilyen halál előtti jelek segíthetnek szűkíteni azt az időablakot, amely a családok és az orvosok számára is a legnehezebb.

A halál elkerülhetetlen része az életünknek, mégis különösen nehéz lehet az utolsó együtt töltött időszak - a halál előtti jelek közül egy szemteszt is segíthet a pontosabb felkészülésben

Vannak halál előtti jelek?

A végstádiumú ellátásban az egyik leggyakoribb és legnehezebb kérdés, hogy mennyi idő maradt még. A családtagok számára ez nem csak érzelmi probléma: döntéseket kell hozniuk arról, maradjanak-e az ágy mellett, értesítsenek-e másokat, vagy felkészüljenek a búcsúra. Az orvosok ma is figyelik a halál előtti jeleket – például a légzés megváltozását, a bőr kékes elszíneződését vagy a tudat csökkenését –, de ezek általában csak nagyobb, akár 48 órás időkeretet jeleznek. Ez a bizonytalanság sokszor a legnehezebb része a helyzetnek, mert egy-két nap és néhány óra között érzelmileg óriási a különbség.

Mit mutat pontosan a szemvizsgálat?

A kutatást a dél-koreai Gyeongsang National University Hospital szakemberei vezették, és 112 előrehaladott daganatos beteget követtek. A szaruhártya-reflexet naponta többször ellenőrizték: ez az a pislogási reakció, amely akkor történik, ha a szem felszínét finoman megérintik.

Az eredmények erősek voltak: azoknál, akiknél ez a reflex teljesen eltűnt, több mint ötször nagyobb volt az esély arra, hogy 24 órán belül meghaljanak. Ebben a csoportban a halálozási arány egy napon belül 70 százalék fölött volt.

Ez önmagában is jelentős, de még ennél is beszédesebb lett az eredmény, amikor más megfigyelésekkel együtt vizsgálták.

Mikor a legerősebb ez a jel?

A kutatók egy már eddig is használt módszerrel, az úgynevezett Richmond - skálával együtt is elemezték az adatokat. A legerősebb mintázat azoknál jelent meg, akik mélyen szedált állapotban voltak. Ebben a csoportban, ha a szaruhártya-reflex hiányzott, a 24 órán belüli halálozás aránya meghaladta a 71 százalékot, míg azoknál, akiknél a reflex még működött, az érték körülbelül 37 százalék volt. Ez jól mutatja, hogy a teszt nem egy pontos előrejelzés, de igazán hasznos lehet, ha más halál előtti jelekkel együtt értelmezik.