Hallókészülékre se lesz szükség, jön az új technológia

A hagyományos hallókészülékek egyik legnagyobb problémája, hogy a zajos környezetben minden hangot egyszerre erősítenek fel. A hallás így egy zsúfolt étteremben vagy családi összejövetelen nem egyszerű, sokan képtelenek egyetlen beszélgetésre koncentrálni. Most azonban amerikai kutatók olyan rendszert fejlesztettek, amely közvetlenül az agy jelei alapján dönti el, melyik hangot szeretné hallani a felhasználó.

Kredit: Matteo Farinella/Columbia's Zuckerman Institute

Hogyan működik a hallás az agyvezérelt hallórendszerrel?

A Columbia Egyetem Zuckerman Intézetének kutatói epilepsziás betegek segítségével tesztelték a rendszert, akiknél korábbi agyműtétük miatt az agyba már be voltak ültetve elektródák.

A résztvevők egyszerre két különböző beszélgetést hallgattak, miközben a rendszer folyamatosan figyelte az agyhullámaikat.

A mesterséges intelligencia néhány másodperc alatt felismerte, melyik hangra figyel a páciens, majd automatikusan felerősítette azt, miközben a másik beszélgetést lehalkította.

Miért különleges ez a technológia?

Az emberi agy természetesen képes kiszűrni a zavaró háttérhangokat, ezt nevezik „koktélparti-hatásnak”. Egy zsúfolt helyiségben általában gond nélkül követünk egyetlen beszélgetést, miközben más hangokat háttérbe szorítunk. A hallókészülékek azonban ezt nem tudják utánozni: minden hangot egyszerre erősítenek fel. A Nature Neuroscience folyóiratban publikált kutatás szerint az új rendszer elsőként tudta valós időben lemásolni az agynak ezt a „válogató” működést.

Mit tapasztaltak a résztvevők?

Az egyik önkéntes annyira hihetetlennek tartotta a módszer működését, hogy azzal vádolta meg a kutatókat: titokban kézzel állítják a hangerőt.

A vizsgálatok szerint a rendszer jelentősen javította a beszéd érthetőségét,

csökkentette a folyamatos koncentrálás okozta mentális terhelést, és

a résztvevők egyértelműen jobbnak értékelték az élményt a hagyományos eszközökhöz képest.

A kutatók szerint különösen fontos, hogy a rendszer akkor is működött, amikor a résztvevők szabadon választották ki, melyik beszélgetésre figyelnek.