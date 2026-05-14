Hallókészülékre se lesz szükség, jön az új technológia

Amerikai kutatók először bizonyították, hogy az agy jeleivel irányított hallókészülék valóban működhet embereknél is. A hallás javítására fejlesztett technológia képes volt kiemelni azt a hangot, amelyre a résztvevő figyelt a tömegben.
A hagyományos hallókészülékek egyik legnagyobb problémája, hogy a zajos környezetben minden hangot egyszerre erősítenek fel. A hallás így egy zsúfolt étteremben vagy családi összejövetelen nem egyszerű, sokan képtelenek egyetlen beszélgetésre koncentrálni. Most azonban amerikai kutatók olyan rendszert fejlesztettek, amely közvetlenül az agy jelei alapján dönti el, melyik hangot szeretné hallani a felhasználó.

A hallás a hagyományos hallókészülékekkel nagyon fárasztó, mivel minden hangot felerősít.A kutatók olyan módszert fejlesztettek, amely felismeri az agy jeleiből, hogy melyik hangot kell felerősíteni a zajban
Kredit: Matteo Farinella/Columbia's Zuckerman Institute

Hogyan működik a hallás az agyvezérelt hallórendszerrel?

A Columbia Egyetem Zuckerman Intézetének kutatói epilepsziás betegek segítségével tesztelték a rendszert, akiknél korábbi agyműtétük miatt az agyba már be voltak ültetve elektródák. 

A résztvevők egyszerre két különböző beszélgetést hallgattak, miközben a rendszer folyamatosan figyelte az agyhullámaikat. 

A mesterséges intelligencia néhány másodperc alatt felismerte, melyik hangra figyel a páciens, majd automatikusan felerősítette azt, miközben a másik beszélgetést lehalkította.

Miért különleges ez a technológia?

Az emberi agy természetesen képes kiszűrni a zavaró háttérhangokat, ezt nevezik „koktélparti-hatásnak”. Egy zsúfolt helyiségben általában gond nélkül követünk egyetlen beszélgetést, miközben más hangokat háttérbe szorítunk. A hallókészülékek azonban ezt nem tudják utánozni: minden hangot egyszerre erősítenek fel. A Nature Neuroscience folyóiratban publikált kutatás szerint az új rendszer elsőként tudta valós időben lemásolni az agynak ezt a „válogató” működést.

Mit tapasztaltak a résztvevők?

Az egyik önkéntes annyira hihetetlennek tartotta a módszer működését, hogy azzal vádolta meg a kutatókat: titokban kézzel állítják a hangerőt.

 A vizsgálatok szerint a rendszer jelentősen 

  • javította a beszéd érthetőségét, 
  • csökkentette a folyamatos koncentrálás okozta mentális terhelést, és 
  • a résztvevők egyértelműen jobbnak értékelték az élményt a hagyományos eszközökhöz képest. 

A kutatók szerint különösen fontos, hogy a rendszer akkor is működött, amikor a résztvevők szabadon választották ki, melyik beszélgetésre figyelnek.

Miért lehet hatalmas áttörés a hallás javításában?

A WHO adatai szerint világszerte több mint 430 millió ember él súlyos halláskárosodással. Sokaknál a legnagyobb problémát nem a csendes környezet, hanem a zajos társas helyzetek jelentik. A kezeletlen hallásromlás ráadásul növelheti a depresszió, a társadalmi elszigetelődés és akár a demencia kockázatát is. A kutatók szerint a jövőben olyan hordható eszközök készülhetnek, amelyek az agyi jeleket kombinálják fejlett hangfeldolgozó rendszerekkel.

Mikor jelenhet meg a technológia a mindennapokban?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a rendszer még korai fejlesztési fázisban van. A mostani kísérletek invazív elektródákkal működtek, a jövő célja azonban egy minimálisan invazív vagy teljesen külső eszköz létrehozása. A szakemberek szerint még évek munkája szükséges, de az első emberi eredmények azt mutatják, hogy a hallás jövőjét egyszer valóban az agy irányíthatja - írja az EurekAlert.

 

