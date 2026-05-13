Újabb világjárvány lesz a hantavírus miatt? Megszólalt a WHO

A jelenlegi helyzetben öt ausztrál és egy új-zélandi állampolgárt szállítottak haza, hogy Nyugat-Ausztráliában, a RAAF Pearce bázis közelében kialakított központban töltsék le a szigorú karantént. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy bár a hantavírus felbukkanása komoly aggodalomra ad okot, a kórokozó terjedési mechanizmusa alapvetően eltér a korábban megismert SARS-CoV-2 vírusétól. Míg 2020-ban a Ruby Princess hajón több mint ötszázan kapták el a COVID-ot, az Andok-vírus esetében sokkal korlátozottabb fertőzési láncra számíthatunk.

A hantavírus részecskéjének szerkezete

Fotó: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA / RHR

Milyen választ adjunk a hantavírusra?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői szerint bár a helyzetet óvatosan és körültekintően kell kezelni, nincs ok pánikra. Maria van Kerkhove, a WHO járványügyi felkészültségért felelős igazgatója egy sajtótájékoztatón határozottan kijelentette:

Ez nem koronavírus... Szeretnék itt teljesen egyértelmű lenni: ez nem a SARS-CoV-2, és nem egy újabb COVID-világjárvány kezdete.”

A fertőzés elsődlegesen rágcsálók – például egerek és patkányok – ürülékével, vizeletével vagy nyálával való érintkezés útján juthat be az emberi szervezetbe, leggyakrabban a szennyezett részecskék belélegzésével. A hatóságok éppen ezért rendelték el a megfigyelést, hogy megakadályozzák a vírus esetleges további terjedését.

The hantavirus outbreak is serious, but it’s no COVID, health officials say.



"This is not coronavirus," said Maria van Kerkhove, director of epidemic and pandemic preparedness at the World Health Organization (WHO), at a press conference about the outbreak. "I want to be…

Hogyan zajlik az Andok-vírussal való fertőzés?

A megbetegedés kezdeti szakasza gyakran megtévesztő, mivel a tünetek – például a láz, a fejfájás, az izomfájdalom és a kimerültség – könnyen összetéveszthetők az influenza vagy más légúti betegségek jeleivel. Bizonyos esetekben azonban a fertőzés súlyos, életveszélyes állapotba torkollhat, amelyet hantavírus pulmonális szindrómának (HPS) neveznek.

Érdekesség, hogy a légzési nehézségeket nem maga a vírus okozza a tüdőszövet közvetlen pusztításával, hanem az immunrendszer késleltetett, túlzott válaszreakciója, ami miatt folyadék szivárog a tüdőbe

– írja a The Conversation magazin cikkében Rhys Parry virológus.

A vírus egyik legfontosabb jellemzője a hosszú lappangási idő, amely akár 42 napig is eltarthat.

Ez jelentős különbség a COVID-hoz képest, amelynél a tünetek általában napokon belül jelentkeznek a gyors replikáció miatt. Az ausztráliai Doherty Intézet munkatársai PCR-vizsgálatokkal és ellenanyag-tesztekkel folyamatosan monitorozzák a karanténban lévőket, mivel a kezdeti negatív teszt még nem zárja ki a későbbi megbetegedést.

Fontos tudni, hogy az amerikai hantavírustörzsek, köztük az Andok-vírus, halálozási aránya az 50%-ot is elérheti, ami jóval magasabb az európai vagy ázsiai változatokénál.

Az Andok-vírus emberi terjedése és a védekezés

Tudományos szempontból az Andok-vírus emberi terjedése egyedülálló jelenség a hantavírusok között, de ez nem jelenti azt, hogy a vírus könnyen átadható lenne egyik emberről a másikra. A továbbadáshoz speciális körülmények „szerencsétlen együttállására” van szükség: jellemzően tüneteket mutató betegekkel való szoros és tartós érintkezés, közös háztartás vagy zsúfolt, rosszul szellőző helyiségek szükségesek a fertőzéshez. Ez éles ellentétben áll a koronavírussal, amely rendkívül hatékonyan és gyorsan képes terjedni levegő útján, akár tünetmentes állapotban is.