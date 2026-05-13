Újabb világjárvány lesz a hantavírus miatt? Megszólalt a WHO

A jelenlegi helyzetben öt ausztrál és egy új-zélandi állampolgárt szállítottak haza, hogy Nyugat-Ausztráliában, a RAAF Pearce bázis közelében kialakított központban töltsék le a szigorú karantént. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy bár a hantavírus felbukkanása komoly aggodalomra ad okot, a kórokozó terjedési mechanizmusa alapvetően eltér a korábban megismert SARS-CoV-2 vírusétól. Míg 2020-ban a Ruby Princess hajón több mint ötszázan kapták el a COVID-ot, az Andok-vírus esetében sokkal korlátozottabb fertőzési láncra számíthatunk.
Milyen választ adjunk a hantavírusra?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői szerint bár a helyzetet óvatosan és körültekintően kell kezelni, nincs ok pánikra. Maria van Kerkhove, a WHO járványügyi felkészültségért felelős igazgatója egy sajtótájékoztatón határozottan kijelentette:
Ez nem koronavírus... Szeretnék itt teljesen egyértelmű lenni: ez nem a SARS-CoV-2, és nem egy újabb COVID-világjárvány kezdete.”
A fertőzés elsődlegesen rágcsálók – például egerek és patkányok – ürülékével, vizeletével vagy nyálával való érintkezés útján juthat be az emberi szervezetbe, leggyakrabban a szennyezett részecskék belélegzésével. A hatóságok éppen ezért rendelték el a megfigyelést, hogy megakadályozzák a vírus esetleges további terjedését.
Hogyan zajlik az Andok-vírussal való fertőzés?
A megbetegedés kezdeti szakasza gyakran megtévesztő, mivel a tünetek – például a láz, a fejfájás, az izomfájdalom és a kimerültség – könnyen összetéveszthetők az influenza vagy más légúti betegségek jeleivel. Bizonyos esetekben azonban a fertőzés súlyos, életveszélyes állapotba torkollhat, amelyet hantavírus pulmonális szindrómának (HPS) neveznek.
Érdekesség, hogy a légzési nehézségeket nem maga a vírus okozza a tüdőszövet közvetlen pusztításával, hanem az immunrendszer késleltetett, túlzott válaszreakciója, ami miatt folyadék szivárog a tüdőbe
– írja a The Conversation magazin cikkében Rhys Parry virológus.
- A vírus egyik legfontosabb jellemzője a hosszú lappangási idő, amely akár 42 napig is eltarthat.
Ez jelentős különbség a COVID-hoz képest, amelynél a tünetek általában napokon belül jelentkeznek a gyors replikáció miatt. Az ausztráliai Doherty Intézet munkatársai PCR-vizsgálatokkal és ellenanyag-tesztekkel folyamatosan monitorozzák a karanténban lévőket, mivel a kezdeti negatív teszt még nem zárja ki a későbbi megbetegedést.
Fontos tudni, hogy az amerikai hantavírustörzsek, köztük az Andok-vírus, halálozási aránya az 50%-ot is elérheti, ami jóval magasabb az európai vagy ázsiai változatokénál.
Az Andok-vírus emberi terjedése és a védekezés
Tudományos szempontból az Andok-vírus emberi terjedése egyedülálló jelenség a hantavírusok között, de ez nem jelenti azt, hogy a vírus könnyen átadható lenne egyik emberről a másikra. A továbbadáshoz speciális körülmények „szerencsétlen együttállására” van szükség: jellemzően tüneteket mutató betegekkel való szoros és tartós érintkezés, közös háztartás vagy zsúfolt, rosszul szellőző helyiségek szükségesek a fertőzéshez. Ez éles ellentétben áll a koronavírussal, amely rendkívül hatékonyan és gyorsan képes terjedni levegő útján, akár tünetmentes állapotban is.
Bár jelenleg nem áll rendelkezésre specifikus vírusellenes gyógyszer vagy engedélyezett védőoltás, az orvosi ellátás a betegek állapotának stabilizálására és a szövődmények kezelésére összpontosít. Pozitív fejlemény, hogy a tudományos közösség rendkívüli gyorsasággal reagált: svájci laboratóriumoknak napok alatt sikerült feltérképezniük a vírus teljes genetikai kódját. Ez az információ már világszerte elérhető a kutatók számára, ami jelentősen megkönnyíti a gyanús esetek azonosítását és a járványügyi kontroll fenntartását.