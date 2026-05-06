Szakértők vizsgálják a luxushajón felbukkant hantavírust

Bár a hantavírus kórokozója világszerte előfordul, mégis ritkán kerül a figyelem középpontjába. Egy különös eset miatt most azonban reflektorfénybe került: egy óceánjárón történt halálesetek után felmerült a gyanú, hogy a fertőzés nem a megszokott módon terjedt. A kérdés az, hogy egy elszigetelt esetről van-e szó, vagy egy korábban nem tapasztalt jelenség van kibontakozóban.

Még nem tudni pontosan, milyen hantavírus fertőzött a luxushajón

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Mit kell tudni a hantavírusról és mennyire gyakori?

A hantavírus világszerte jelen van, ráadásul az év bármely szakában előfordulhatnak fertőzések. Egyes országokban, például Kínában, Oroszországban vagy Dél-Koreában évente több ezer esetet regisztrálnak, míg Európában és az amerikai kontinensen jellemzően néhány száz megbetegedést jelentenek.

A vírus természetes hordozói egyes rágcsálók – például egerek és patkányok –, és csak bizonyos törzsek képesek emberre is átterjedni.

Mennyire veszélyes a fertőzés és mik a tünetek?

Különböző típusai eltérő kockázatot jelentenek az emberre.

Az úgynevezett „óvilági” változatok – amelyek Európában, Ázsiában és Afrikában fordulnak elő – akár 14 százalékos halálozási aránnyal is járhatnak, bár a fejlett országokban a halálos esetek ritkák. A tünetek sokszor enyhék, például izomfájdalom, gyomorpanaszok vagy köhögés, de súlyosabb esetekben vesekárosodás is kialakulhat.

Az „újvilági” vírusok ezzel szemben akár 40 százalék feletti halálozási arányt is mutathatnak, és gyakran a tüdőt támadják meg, légzési nehézségeket okozva.

Hogyan terjedhet a hantavírus, és emberről emberre is fertőzhet?

A hantavírus leggyakrabban fertőzött rágcsálók váladékaival kerül az emberi szervezetbe, például belégzés útján vagy közvetlen érintkezéssel. Az emberről emberre történő terjedés rendkívül ritka, és eddig csak az Andes nevű vírus esetében igazolták, szoros és hosszan tartó kontaktus mellett.

A hajón történt eseteknél ezért két forgatókönyv merült fel:

vagy egymást fertőzték meg az utasok,

vagy már a felszállás előtt fertőződtek meg.

Mi segíthet tisztázni a rejtélyt?

A rejtély kulcsa a vírus genetikai vizsgálata. Ha sikerül azonosítani a pontos törzset, az választ adhat arra, hogy hol és hogyan történt a fertőzés. Mivel a hajó Dél-Argentínából indult, az Andes vírus jelenléte valószínű, de ha más, például Észak-Amerikában előforduló törzset mutatnak ki, az kizárhatja a helyi fertőződést. Amennyiben pedig bebizonyosodna, hogy egy újvilági hantavírus emberről emberre terjed, az egy rendkívül kedvezőtlen fejlemény lenne.