hantavírus

Mi számíthat „szoros kapcsolatnak” a hantavírus fertőzésénél?

A hantavírus ritkán terjed emberről emberre, mégis több mint 150 embert helyeztek hetekre karanténba a luxushajón történt fertőzés terjedésének megakadályozásáért. A hantavírus esetében azonban még a szakértők sem tudják pontosan meghatározni, mit is jelent valójában a „szoros kontaktus”.
A dél-amerikai Andes-vírus az egyetlen ismert hantavírus, amely képes emberek között is terjedni. Bár a fertőzés rendkívül ritka, a mostani eset ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire nehéz meghatározni, mikor válik elég szorossá a szoros kapcsolat, és valóban veszélyessé egy találkozás.

Az ausztrál egészségügyi csapat védőfelszerelésben várja a megérkező hantavírussal fertőzött utasokat
Fotó: HANDOUT / AUSTRALIAN DEFENCE FORCE

Mi számít veszélyes közelségnek hantavírus esetén?

A szakértők jelenleg sem tudnak pontos határt húzni arra, hogy milyen közelség vagy mennyi együtt töltött idő jelent valódi kockázatot: 

  • Egyes egészségügyi szervezetek a koronavírus-járvány idején használt meghatározásokat alkalmazzák: például a fertőzöttől számított 1,8 méteren belüli, legalább 15 perces zárt térben történő együttlétet tekintik kockázatosnak. 
  • A kutatók hangsúlyozzák, hogy az Andes-vírus jóval kevésbé fertőző, mint a COVID-19-et okozó koronavírus. A WHO inkább az „elhúzódó, közeli beltéri kapcsolatot” tartja veszélyesnek, mint például a családtagok vagy intim partnerek közötti kapcsolat. 
  • A bizonytalanság oka részben az, hogy a vírus terjedése nagyon ritka és kiszámíthatatlan. Éppen ezért az orvosok általában a biztonságosabb megközelítést választják, például N95-ös maszk használatát javasolják a fertőzöttek ellátásakor.

Fordult elő máskor is hantavírus járvány?

A hantavírusok többsége rágcsálók vizeletével, nyálával vagy ürülékével terjed, amelyből apró részecskék kerülhetnek a levegőbe. Emberek között zárt térben, hosszabb együtt töltött idő után fordul elő általában. 

Az egyik legismertebb járvány 2018 végén tört ki az argentin Epuyén városában. A fertőzés egy születésnapi ünnepséghez köthető, ahol egy lázas beteg körül ülő vendégek közül többen is megbetegedtek a következő hetekben. 

A járvány végül 34 igazolt fertőzést és 11 halálesetet okozott. A vizsgálatok során a kutatók három úgynevezett „szuperterjesztőt” azonosítottak, akik a fertőzések több mint 60 százalékáért felelhettek.

Nem terjed könnyen, de vannak veszélyes helyzetek

A szakértők szerint túlbecsülni sem szabad a vírus fertőzőképességét. Az említett partin jelen lévő több mint 90 ember például nem fertőződött meg, és olyan egészségügyi dolgozók sem kapták el a vírust, akik védőfelszerelés nélkül ápoltak betegeket. Egy másik esetben egy Argentínából az Egyesült Államokba utazó fertőzött nő miatt több mint 50 embert figyeltek meg, de senki sem betegedett meg. A kutatók szerint valószínűleg a környezet is kulcsszerepet játszik. Egy zsúfolt hajón az emberek sokkal több időt töltenek egymás közelében, mint a hétköznapokban, ami növelheti a ritka fertőzések esélyét is. Ez magyarázhatja, miért történhetett meg a mostani hajós eset.

Miért nehéz pontos szabályokat alkotni?

A kutatók szerint a fertőzés esélyét számos tényező befolyásolhatja: 

  • mennyire beteg az adott ember, 
  • mikor jelentkeztek a tünetei, 
  • milyen zárt a környezet és 
  • mennyi ideig tartott az érintkezés. 

Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy a fertőzés leginkább a tünetek kezdetének időszakában terjedhet. A szakértők ezért inkább óvatos megfogalmazásokat használnak, amikor a „szoros kontaktus” definíciójáról beszélnek. A hantavírus továbbra sem számít könnyen terjedő kórokozónak, ám az előforduló emberről emberre történő fertőzések miatt a kutatók szerint fontos folyamatosan figyelemmel kísérni az új eseteket és pontosabban megérteni a terjedés körülményeit – írja a Live Science.

 

 

