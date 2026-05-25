Váratlan dolog derült ki a hasnyálmirigyrákról – ez mindent megváltoztat

A Yale Egyetem kutatói 12 különböző magas zsírtartalmú étrendet vizsgáltak, és az eredmények szerint egyes zsírok látványosan gyorsítják a hasnyálmirigyrák fejlődését, míg mások kifejezetten lassítják azt. A legnagyobb meglepetést az olívaolaj fő összetevője, az oleinsav okozta, amelyet eddig sokan az egyik legegészségesebb zsiradéknak tartottak.

Fotó: STEVE GSCHMEISSNER / SGS

Miért ennyire veszélyes a hasnyálmirigyrák?

A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb daganattípus. Csak az Egyesült Államokban évente több mint 65 ezer új esetet diagnosztizálnak, miközben a betegek többsége öt évnél rövidebb ideig él a diagnózis után.

A túlélési arány jelenleg mindössze körülbelül 13 százalék.

A betegség különösen alattomos, mert sokszor csak későn okoz tüneteket.

Mire felismerik, gyakran már áttéteket is képezett.

A kutatók szerint ezért kulcsfontosságú a megelőzés és azoknak a tényezőknek a feltárása, amelyek gyorsíthatják vagy lassíthatják a daganat kialakulását. A szakemberek régóta összefüggést látnak a magas zsírtartalmú étrend és a hasnyálmirigyrák között, de eddig nem volt világos, pontosan mely zsírok lehetnek veszélyesek.

Mely zsírok gyorsították a daganat növekedését?

A kutatás során a tudósok különböző zsírtípusokat hasonlítottak össze úgy, hogy az egerek minden étrendje ugyanannyi kalóriát tartalmazott.

A legnagyobb problémát az egyszeresen telítetlen zsírsavak okozták, különösen az oleinsav. Ez az anyag nagy mennyiségben található az olívaolajban, a magas olajsavtartalmú napraforgóolajban, a sáfrányos szeklice olajában, a mogyoróban és a sertészsírban is.

Azoknál az egereknél, amelyek genetikailag hajlamosak voltak a hasnyálmirigyrákra, ezek az étrendek jelentősen gyorsították a daganat fejlődését. Ezzel szemben az omega-3 zsírsavakban gazdag étrendek – például a halolaj – látványosan csökkentették a betegség kialakulását. A kutatók szerint a halolajas étrenden tartott egereknél körülbelül 50 százalékkal kisebb volt a daganatterhelés.

Hogyan védik meg bizonyos zsírok a daganatsejteket?

A magas omega-3 tartalmú ételek fogyasztása kifejezetten javasolt azok számára, akiknél magasabb a hasnyálmirigyrák kockázata

Fotó: GARO / Phanie

A kutatók a ferroptózis nevű folyamatot vizsgálták, amely az egyik speciális sejthalálforma. Ilyenkor az oxidáció károsítja a sejtek zsíros membránjait, ami végül a sejt pusztulásához vezet.

A többszörösen telítetlen zsírsavak – például az omega-3 – könnyebben oxidálódnak, ezért a daganatsejtek sérülékenyebbé válnak. Az egyszeresen telítetlen zsírok viszont sokkal ellenállóbbak az oxidációval szemben. Ez gyakorlatilag „pajzsot” adhat a ráksejteknek.

A kutatók szerint minél magasabb volt az étrendben az egyszeresen telítetlen zsírok aránya a többszörösen telítetlenekhez képest, annál gyorsabban fejlődött a hasnyálmirigyrák.