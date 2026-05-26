Csodákat tehet az elménkkel a takarítás

A söprés, felmosás vagy pakolás elsőre csak unalmas hétköznapi házimunka, azonban komoly lelki hatásuk lehet. A szakértők szerint az ismétlődő mozdulatok nyugtatják az idegrendszert, miközben a látható eredmény sikerélményt ad. A zen buddhizmusban nem véletlenül számít a takarítás már régóta spirituális gyakorlatnak.

Japán szerzetesek a padlót súrolják - szerintük a házimunka jót tesz az elmének

Miért nyugtathatja meg az elmét a házimunka?

Holly Schiff klinikai szakpszichológus szerint az olyan ismétlődő tevékenységek, mint a takarítás vagy a rendrakás, kiszámítható ritmust adnak az agynak.

Ez biztonságérzetet és kontrollt teremthet, ami különösen stresszes időszakokban fontos lehet.

A fizikai mozdulatok könnyebben lezárhatóak, mint sok érzelmi vagy szellemi feladat, ezért az ember gyorsabban érezhet elégedettséget. A szakértő szerint a takarítás akár meditatív állapotot is előidézhet, ha nem sietve, hanem tudatos figyelemmel végzik.

Hogyan kapcsolódik a házimunka a zen buddhizmushoz?

A japán zen szerzetesek mindennapjainak fontos része a takarítás. Matsumoto Sókei buddhista szerzetes szerint a tisztítás nem pusztán a rend fenntartásáról szól, hanem az ember és a környezete közötti kapcsolat ápolásáról is.

A zen szemlélet szerint a söprés vagy a felmosás közben nemcsak a port távolítják el, hanem a belső feszültségeket és a fölösleges ragaszkodásokat is.

A szerzetes úgy fogalmazott: a béke nem a tökéletes rend állapotában rejlik, hanem magában a csendes, folyamatos tevékenységben.

Mit tehet az, akit szorongással tölt el a takarítás?

A szakértők szerint sokan nem magától a feladattól félnek, hanem attól, amit jelképez. A rendetlenség gyakran időhiány érzetét, bűntudatot vagy túlterheltség érzetét keltheti bennünk.

Schiff szerint ezért érdemes a nagy feladatokat apró lépésekre bontani. Elég lehet egyetlen polc, asztal vagy szoba rendbetétele is ahhoz, hogy az ember átlendüljön a kezdeti ellenálláson.

A pszichológus szerint a legtöbb szorongást az okozza, amikor valaki előre az egész feladat súlyát próbálja fejben feldolgozni, ahelyett hogy egyszerűen nekikezdene az első lépésnek.