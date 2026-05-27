Megfejtették, miért tapasztalnak hőhullámot a középkorú nők

Dr. Monica Christmas, a Chicagói Egyetem nőgyógyász szakorvosa és a menopauza kutatásának elismert szakértője szerint a hőhullámok a nők körülbelül 80 százalékát érintik a menopauza előtt, alatt vagy után. A szakember hangsúlyozza, hogy ez a tünet rendkívül változatos lehet: egyeseknél enyhe kellemetlenséget okoz, míg másoknál súlyosan megzavarhatja a napi tevékenységeket. Ezért fontos megérteni, mi történik pontosan a testünkben a hőhullámok idején.

A hőhullám a menopauza egyik legkellemetlenebb kísérője

Az agy termosztátja megbolondul: a hőhullámok tudományos háttere

A kutatók évtizedeken keresztül próbálták megfejteni a hőhullámok pontos mechanizmusát. Jelenleg a legelfogadottabb elmélet szerint az agy hőszabályozó központja, a hipotalamusz játszik kulcsszerepet ebben a folyamatban. A menopauza során az ösztrogénszint jelentősen csökken, ami befolyásolja a hipotalamusz működését. Következésképpen az agy tévesen azt érzékeli, hogy a test túlmelegedett, és azonnal elindítja a hűtési mechanizmusokat.

Ennélfogva a szervezet kitágítja a bőr alatti ereket, hogy több vért juttasson a felszínre, így próbálva lehűteni a testet. Ez okozza a jellegzetes kipirulást és melegérzetet. Továbbá az izzadás is beindul, ami a párolgás révén tovább hűti a bőrt. Dr. Monica Christmas elmagyarázza, hogy a legújabb kutatások egy speciális agyi neuroncsoportot, az úgynevezett KNDy neuronokat azonosították, amelyek közvetlenül felelősek lehetnek a hőhullám kialakulásáért. Ez a felfedezés új kezelési lehetőségeket nyitott meg a tudomány előtt.

Megküzdeni a hőhullámokkal

Szerencsére számos módszer létezik a hőhullámok enyhítésére. Először is az életmódbeli változtatások jelentős segítséget nyújthatnak. A réteges öltözködés, a hűvös hálószoba, a forró italok és fűszeres ételek kerülése mind hozzájárulhat a tünetek csökkentéséhez. Emellett a rendszeres testmozgás és a stresszkezelési technikák, mint például a jóga vagy a meditáció, szintén enyhíthetik a kellemetlen érzéseket.

Amennyiben az életmódbeli változtatások nem elegendőek, orvosi kezelések is rendelkezésre állnak. A hormonpótló terápia évtizedek óta bizonyított hatékonyságú, bár nem mindenki számára megfelelő. Ugyanakkor Dr. Monica Christmas kiemeli, hogy az FDA nemrégiben jóváhagyott egy új, nem hormonális gyógyszert is, amely kifejezetten a hőhullámok kezelésére szolgál. Ez a fejlesztés különösen fontos azoknak a nőknek, akik valamilyen okból nem alkalmazhatnak hormonterápiát. Végső soron minden nőnek egyénileg kell megtalálnia a számára legmegfelelőbb megoldást, lehetőleg szakorvos segítségével.