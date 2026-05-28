Nem hiszed el, mi készül az űrben: drónhadsereg fogja őrizni a Holdat?

Az amerikai űrhivatal néhány héttel az Artemis II sikeres holdkerülő küldetése után ismertette a következő évek terveit. A cél egy kiterjedt Hold-bázis létrehozása a Hold déli pólusának közelében, amely hosszabb távon állandó emberi jelenlétet is lehetővé tehet. Az eszközbeszerzéssel hivatalosan is megkezdődött a bázis építése.
Milyen eszközök építik majd a Hold-bázis első szakaszát?
Több százmillió dollár értékben kötött szerződéseket a NASA négy amerikai céggel.
- Jeff Bezos Blue Origin vállalata két holdkompot készít, amelyek holdjárókat szállítanak majd a Holdra.
- A járműveket az Astrolab és a Lunar Outpost fejleszti.
- A Firefly Aerospace közben olyan drónokat küldhet égi szomszédunkra, amelyek a terep feltérképezését és a bázis környezetének ellenőrzését segítik.
A tervek szerint ezek az eszközök még az első újkori holdraszállás előtt megérkeznek.
Mikor térhetnek vissza az űrhajósok a Hold felszínére?
A NASA jelenlegi menetrendje szerint az Artemis III küldetésre egy év múlva, 2027 közepén kerülhet sor.
Ekkor az űrhajósok először a Föld körül gyakorolják majd az Orion űrkapszula és a holdkompok összekapcsolását. Az első tényleges holdraszállást két űrhajóssal legkorábban 2028-ra tervezik.
A mostani program az Apollo-korszak óta az első olyan amerikai kezdeményezés, amely hosszú távú emberi jelenlétet céloz meg a Holdon.
Hogyan nézhet ki a jövő Hold-bázisa?
A tervek szerint a bázis a 2030-as évekre több száz négyzetkilométeres területet foglalhat el. A második építési szakaszban energiaellátó rendszereket és állandó infrastruktúrát alakítanak ki, később pedig tartós lakóegységek is épülhetnek az űrhajósok számára. A bázis határait úgynevezett MoonFall drónok jelölhetik ki, amelyek folyamatosan figyelik majd a környezetet és a közeli eszközöket.
Miért akar a NASA állandó bázist építeni a Holdon?
A holdi infrastruktúra nemcsak tudományos kutatásokat szolgálna. A NASA szerint a program célja egy teljes holdi gazdaság megalapozása is lehet, miközben előkészítheti az emberes Mars-küldetéseket.
- Az űrhivatal vezetése szerint a mostani fejlesztések még csak a kezdetet jelentik, de hosszú távon állandó emberi jelenlét alakulhat ki a Holdon - írja a Science Alert.