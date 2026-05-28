Nem hiszed el, mi készül az űrben: drónhadsereg fogja őrizni a Holdat?

Nem hiszel el, mi készül az űrben: drónhadsereg fogja őrizni a Holdat?

A NASA hivatalosan is megkezdte egy állandó holdi élethez szükséges infrastruktúra kiépítését. Megrendelték a Hold-bázis fejlesztéséhez szükséges holdkompokat, holdjárókat és drónokat az amerikai űripari vállalatoktól. Már jövőre az űrben gyakorolhatnak az űrhajósok.
Az amerikai űrhivatal néhány héttel az Artemis II sikeres holdkerülő küldetése után ismertette a következő évek terveit. A cél egy kiterjedt Hold-bázis létrehozása a Hold déli pólusának közelében, amely hosszabb távon állandó emberi jelenlétet is lehetővé tehet. Az eszközbeszerzéssel hivatalosan is megkezdődött a bázis építése.

Az amerikai űrügynökség által készített kép illusztrálja a Hold-bázison élő asztronautákat és környezetüket
Kép: NASA

Milyen eszközök építik majd a Hold-bázis első szakaszát?

Több százmillió dollár értékben kötött szerződéseket a NASA négy amerikai céggel. 

  • Jeff Bezos Blue Origin vállalata két holdkompot készít, amelyek holdjárókat szállítanak majd a Holdra. 
  • A járműveket az Astrolab és a Lunar Outpost fejleszti. 
  • A Firefly Aerospace közben olyan drónokat küldhet égi szomszédunkra, amelyek a terep feltérképezését és a bázis környezetének ellenőrzését segítik. 

A tervek szerint ezek az eszközök még az első újkori holdraszállás előtt megérkeznek.

Mikor térhetnek vissza az űrhajósok a Hold felszínére?

A NASA jelenlegi menetrendje szerint az Artemis III küldetésre egy év múlva, 2027 közepén kerülhet sor. 

Ekkor az űrhajósok először a Föld körül gyakorolják majd az Orion űrkapszula és a holdkompok összekapcsolását. Az első tényleges holdraszállást két űrhajóssal legkorábban 2028-ra tervezik. 

A mostani program az Apollo-korszak óta az első olyan amerikai kezdeményezés, amely hosszú távú emberi jelenlétet céloz meg a Holdon.

Hogyan nézhet ki a jövő Hold-bázisa?

A Holdon történő tartós jelenlét kiépítésének ütemezése
Kép: NASA

A tervek szerint a bázis a 2030-as évekre több száz négyzetkilométeres területet foglalhat el. A második építési szakaszban energiaellátó rendszereket és állandó infrastruktúrát alakítanak ki, később pedig tartós lakóegységek is épülhetnek az űrhajósok számára. A bázis határait úgynevezett MoonFall drónok jelölhetik ki, amelyek folyamatosan figyelik majd a környezetet és a közeli eszközöket.

Miért akar a NASA állandó bázist építeni a Holdon?

A holdi infrastruktúra nemcsak tudományos kutatásokat szolgálna. A NASA szerint a program célja egy teljes holdi gazdaság megalapozása is lehet, miközben előkészítheti az emberes Mars-küldetéseket. 

  • Az űrhivatal vezetése szerint a mostani fejlesztések még csak a kezdetet jelentik, de hosszú távon állandó emberi jelenlét alakulhat ki a Holdon - írja a Science Alert.

 

