Nem hiszed el, mi készül az űrben: drónhadsereg fogja őrizni a Holdat?

Az amerikai űrhivatal néhány héttel az Artemis II sikeres holdkerülő küldetése után ismertette a következő évek terveit. A cél egy kiterjedt Hold-bázis létrehozása a Hold déli pólusának közelében, amely hosszabb távon állandó emberi jelenlétet is lehetővé tehet. Az eszközbeszerzéssel hivatalosan is megkezdődött a bázis építése.

Az amerikai űrügynökség által készített kép illusztrálja a Hold-bázison élő asztronautákat és környezetüket

Milyen eszközök építik majd a Hold-bázis első szakaszát?

Több százmillió dollár értékben kötött szerződéseket a NASA négy amerikai céggel.

Jeff Bezos Blue Origin vállalata két holdkompot készít, amelyek holdjárókat szállítanak majd a Holdra.

A járműveket az Astrolab és a Lunar Outpost fejleszti.

A Firefly Aerospace közben olyan drónokat küldhet égi szomszédunkra, amelyek a terep feltérképezését és a bázis környezetének ellenőrzését segítik.

A tervek szerint ezek az eszközök még az első újkori holdraszállás előtt megérkeznek.

Mikor térhetnek vissza az űrhajósok a Hold felszínére?

A NASA jelenlegi menetrendje szerint az Artemis III küldetésre egy év múlva, 2027 közepén kerülhet sor.

Ekkor az űrhajósok először a Föld körül gyakorolják majd az Orion űrkapszula és a holdkompok összekapcsolását. Az első tényleges holdraszállást két űrhajóssal legkorábban 2028-ra tervezik.

A mostani program az Apollo-korszak óta az első olyan amerikai kezdeményezés, amely hosszú távú emberi jelenlétet céloz meg a Holdon.

Hogyan nézhet ki a jövő Hold-bázisa?

A Holdon történő tartós jelenlét kiépítésének ütemezése

A tervek szerint a bázis a 2030-as évekre több száz négyzetkilométeres területet foglalhat el. A második építési szakaszban energiaellátó rendszereket és állandó infrastruktúrát alakítanak ki, később pedig tartós lakóegységek is épülhetnek az űrhajósok számára. A bázis határait úgynevezett MoonFall drónok jelölhetik ki, amelyek folyamatosan figyelik majd a környezetet és a közeli eszközöket.

Miért akar a NASA állandó bázist építeni a Holdon?

A holdi infrastruktúra nemcsak tudományos kutatásokat szolgálna. A NASA szerint a program célja egy teljes holdi gazdaság megalapozása is lehet, miközben előkészítheti az emberes Mars-küldetéseket.