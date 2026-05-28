Miért pörög a hörcsög a futókerékben? A tudósok megfejtették a szőrmók titkát!

Az állattartók régóta megfigyelték, ahogy házi kedvenceik, különösen a hörcsögök fáradhatatlanul róják a köröket a futókerékben. Sokan azt gondolták, hogy ez csupán az unalom elűzésének eszköze, mások pedig egyenesen neurózis jelének tartották ezt a viselkedést. Azonban a tudományos kutatások egészen más megvilágításba helyezték ezt a jelenséget. Mutatjuk, miért futkározik a hörcsög.
A tudósok hosszú időn keresztül azon vitatkoztak, hogy a ketrecben tartott állatok kerékfutása vajon természetes viselkedés-e, vagy inkább a fogságban tartás okozta stressz megnyilvánulása. Egyesek úgy vélték, hogy a hörcsög futókerék használata egyfajta kényszeres cselekvés, ami a természetellenes környezet következménye. Ám a legújabb kutatások alapjaiban változtatták meg ezt a nézőpontot. 

hörcsög PRODUCTION - 02 August 2023, Baden-Württemberg, Heidelberg: An adult female field hamster (Cricetus cricetus) runs in a hamster wheel at Heidelberg Zoo. Several field hamsters are waiting for a period of good weather to be released into the wild. At the station, field hamsters are bred specifically to preserve the species and about 200 animals per year are released into the wild in the field near Mannheim. (Picture is taken through a window). Photo: Axel Seidemann/dpa (Photo by AXEL SEIDEMANN / dpa Picture-Alliance via AFP)
A hörcsög élvezi a futókereket
Fotó: AXEL SEIDEMANN / DPA

A tudományos áttörés: nemcsak a hörcsög futkos

Johanna Meijer, a holland Leiden Egyetem neurobiológusa rendkívül innovatív kísérletet hajtott végre, amely örökre megváltoztatta a futókerékről alkotott véleményünket. A kutató futókerekeket helyezett el szabadban, erdőkben és városi területeken egyaránt, majd infrakamerákkal figyelte, mi történik. Az eredmények megdöbbentőek voltak: a vadon élő egerek és más kisállatok önként, minden kényszer nélkül használták a kerekeket!

Meijer kutatása egyértelműen bebizonyította, hogy a kerékfutás nem a fogságban tartás mellékterméke, és semmiképpen sem tekinthető neurózis jelének. A szabadon élő állatok ugyanolyan lelkesedéssel futottak a keréken, mint ketrecben tartott társaik. Ez a felfedezés alapjaiban változtatta meg az állatviselkedés-kutatók gondolkodását, és új irányokat nyitott a mozgás neurobiológiai hátterének feltárásában. 

A genetikai háttér felfedezése

Az Egyesült Államokban Theodore Garland Jr., a Kaliforniai Egyetem biológusa egy másik fontos aspektusból közelítette meg a kérdést. Garland évtizedeken keresztül tenyésztette az egereket aszerint, hogy mennyit futnak a keréken, és ezáltal sikerült bizonyítania, hogy a futás iránti vágy genetikailag meghatározott tulajdonság.

A kutató megállapította, hogy bizonyos állatok egyszerűen belső késztetést éreznek a futásra, és ez az ösztön független attól, hogy fogságban vagy szabadon élnek. Következésképpen a hörcsög sem azért fut a futókerékben, mert unatkozik vagy stresszes, hanem mert ez számára természetes és örömteli tevékenység. A mozgás endorfint szabadít fel az agyban, amely kellemes érzést okoz – pontosan úgy, ahogy az embereknél is megfigyelhető a „futóeufória" jelensége. 

Mit jelent mindez a házi kedvencek tartói számára?

A tudományos eredmények egyértelmű üzenetet hordoznak minden háziállat-tulajdonos számára: a futókerék biztosítása nem luxus, hanem alapvető szükséglet. A hörcsög és más rágcsálók számára a kerékfutás lehetősége elengedhetetlen a fizikai és mentális egészség megőrzéséhez. Ezért rendkívül fontos, hogy megfelelő méretű és minőségű futókereket biztosítsunk kedvenceinknek.

Összességében elmondhatjuk, hogy a tudomány végre igazolta azt, amit sok állattartó ösztönösen érzett: a kerékfutás természetes, egészséges és élvezetes tevékenység a kisállatok számára. Nem kell tehát aggódnunk, amikor hörcsögünket órák hosszat látjuk futni – egyszerűen csak azt teszi, amire a természet programozta!

 

