Miért pörög a hörcsög a futókerékben? A tudósok megfejtették a szőrmók titkát!

A tudósok hosszú időn keresztül azon vitatkoztak, hogy a ketrecben tartott állatok kerékfutása vajon természetes viselkedés-e, vagy inkább a fogságban tartás okozta stressz megnyilvánulása. Egyesek úgy vélték, hogy a hörcsög futókerék használata egyfajta kényszeres cselekvés, ami a természetellenes környezet következménye. Ám a legújabb kutatások alapjaiban változtatták meg ezt a nézőpontot.

A hörcsög élvezi a futókereket

A tudományos áttörés: nemcsak a hörcsög futkos

Johanna Meijer, a holland Leiden Egyetem neurobiológusa rendkívül innovatív kísérletet hajtott végre, amely örökre megváltoztatta a futókerékről alkotott véleményünket. A kutató futókerekeket helyezett el szabadban, erdőkben és városi területeken egyaránt, majd infrakamerákkal figyelte, mi történik. Az eredmények megdöbbentőek voltak: a vadon élő egerek és más kisállatok önként, minden kényszer nélkül használták a kerekeket!

Meijer kutatása egyértelműen bebizonyította, hogy a kerékfutás nem a fogságban tartás mellékterméke, és semmiképpen sem tekinthető neurózis jelének. A szabadon élő állatok ugyanolyan lelkesedéssel futottak a keréken, mint ketrecben tartott társaik. Ez a felfedezés alapjaiban változtatta meg az állatviselkedés-kutatók gondolkodását, és új irányokat nyitott a mozgás neurobiológiai hátterének feltárásában.

A genetikai háttér felfedezése

Az Egyesült Államokban Theodore Garland Jr., a Kaliforniai Egyetem biológusa egy másik fontos aspektusból közelítette meg a kérdést. Garland évtizedeken keresztül tenyésztette az egereket aszerint, hogy mennyit futnak a keréken, és ezáltal sikerült bizonyítania, hogy a futás iránti vágy genetikailag meghatározott tulajdonság.

A kutató megállapította, hogy bizonyos állatok egyszerűen belső késztetést éreznek a futásra, és ez az ösztön független attól, hogy fogságban vagy szabadon élnek. Következésképpen a hörcsög sem azért fut a futókerékben, mert unatkozik vagy stresszes, hanem mert ez számára természetes és örömteli tevékenység. A mozgás endorfint szabadít fel az agyban, amely kellemes érzést okoz – pontosan úgy, ahogy az embereknél is megfigyelhető a „futóeufória" jelensége.