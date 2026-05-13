Egy adatközpont annyi energiát emészt fel, mint egy kisebb atombomba

Az adatközpont infrastruktúra robbanásszerű növekedése az elmúlt évtizedben exponenciális ütemben zajlott. Minden egyes keresés, videóstreaming és felhőalapú szolgáltatás hozzájárul ehhez a hatalmas energiaigényhez. Következésképpen a technológiai cégek kénytelenek egyre nagyobb és nagyobb létesítményeket építeni, amelyek működtetése egyre több erőforrást igényel. Ez a tendencia és a hőtermelés nem csupán környezetvédelmi szempontból aggasztó, hanem gazdasági és társadalmi kérdéseket is felvet.

Egy adatközpont hőtermelése hatalmas lehet. A képen a Microsoft egyik folyadékhűtésű adatközpontja látható

Az atombomba erejű hőtermelés

Első pillantásra talán túlzásnak tűnik az atombomba hasonlat, de érdemes mélyebben megvizsgálni a számokat. Egy nagy kapacitású adatközpont évente akkora hőenergiát bocsát ki, amely összevethető egy kisebb nukleáris robbanás energiájával. Robert Davies kutatásai szerint ez nem pusztán elméleti számítás, hanem mért adatokon alapuló tény. A szerverek folyamatos működése során keletkező hő elvezetése óriási kihívást jelent az üzemeltetők számára.

Ráadásul ez az energia nem egyszerűen eltűnik a környezetben. A hőleadás koncentrált formában történik, ami lokális klimatikus változásokat idézhet elő. Az adatközpontok körüli területeken mérhetően magasabb a hőmérséklet, mint a

környező régiókban. Ez a jelenség hosszú távon befolyásolhatja a helyi ökoszisztémákat és az ott élő közösségek életminőségét is.

A hőszigeteffektus: városok fölött lebegő láthatatlan fenyegetés

A hőszigeteffektus egy régóta ismert városi jelenség, amely most új dimenziót kap az adatközpontok térnyerésével. Ezek a létesítmények jelentősen hozzájárulnak a helyi hőmérsékleti anomáliákhoz. A nagyvárosok peremén vagy ipari övezetekben épülő szerverparkok tovább fokozzák ezt a problémát. Ennek eredményeként a környező területek lakói egyre forróbb nyarakat és enyhébb teleket tapasztalnak.

A hőszigetjelenség nem csupán kényelmetlenséget okoz. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a tartósan megemelkedett hőmérséklet egészségügyi kockázatokat rejt magában. A légúti megbetegedések, a hőguta és a kardiovaszkuláris problémák gyakorisága jelentősen megnő ezeken a területeken. Ugyanakkor a megnövekedett hűtési igény további energiafogyasztást generál, ami egy önmagát erősítő negatív spirált hoz létre.