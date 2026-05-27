Rájöttek a megmagyarázhatatlanra: hogyan gyógyít a tudatalatti?

A Dartmouth Egyetem és a Tel-avivi Orvosi Központ kutatói azt vizsgálták, képesek-e az emberek pusztán gondolataik segítségével aktiválni az agy azon területeit, amelyek kapcsolatban állnak az immunválasszal. Az eredmények szerint bizonyos mentális stratégiák valóban fokozhatják az immunrendszer reakcióját például egy vakcinára.

A pozitív életszemlélet a kutatók szerint erősíti az immunrendszert - és ez tudatosan is fejleszthető

Hogyan befolyásolhatja az immunrendszert az agy működése?

A kutatás az agy jutalmazó rendszerére összpontosított, amely például kellemes élmények vagy pozitív várakozás hatására aktiválódik. Ilyenkor dopamin szabadul fel, ami örömérzetet okoz. Korábbi állatkísérletekben már kiderült, hogy ennek az agyi hálózatnak az aktiválása

javíthatja a fertőzésekkel szembeni védekezést,

gyorsíthatja a felépülést és akár

a daganatok növekedését is lassíthatja.

A kutatók most azt akarták kideríteni, embereknél is működhet-e hasonló hatás.

Milyen módszerrel vizsgálták az immunrendszer reakcióját?

A kutatásban 85 önkéntes vett részt, akik hepatitis B elleni oltást kaptak. A résztvevők tudatosan próbálták aktiválni az agy jutalmazó központját gondolatokkal és emlékekkel funkcionális MRI-vizsgálatok közben.

Volt, aki családtagokra gondolt, mások jövőbeli tervekre vagy pozitív élményekre koncentráltak.

A vizsgálatok során folyamatos visszajelzést kaptak arról, mennyire sikerült aktiválniuk az adott agyterületet, és több héten át próbálták javítani eredményeiket.

Hogyan változott az immunválasz?

Azoknál, akik sikeresebben aktiválták az agy jutalmazó központját, az oltás után magasabb ellenanyagszintet mértek. Ez arra utal, hogy szervezetük erősebb immunválaszt adott. A különbség ugyan csak 7–10 százalékos volt, a kutatók szerint azonban ez így is figyelemre méltó eredmény. Különösen azért, mert mindezt gyógyszerek vagy közvetlen beavatkozás nélkül, kizárólag mentális folyamatokon keresztül érték el.

Miért lehet fontos ez a felfedezés?

A kutatás új megvilágításba helyezheti a placebohatást is, amelyet sokan még mindig félreértenek. A pozitív gondolkodás és a remény valós testi változásokat indíthat el a szervezetben. Az eredmények azt sugallják, hogy az agy és az immunrendszer kapcsolata jóval erősebb lehet, mint korábban gondolták. A jövőben ez a tudás akár új terápiás módszerek fejlesztésében is szerepet kaphat - írja a Science News Explores.