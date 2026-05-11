Intelligensnek gondolod a kutyád vagy a macskád? Teszteld le!

A tudományos kutatások bebizonyították, hogy az állati intelligencia sokkal összetettebb annál, mint azt korábban gondoltuk. Következésképpen egyre több szakember foglalkozik azzal, hogy megbízható módszereket dolgozzon ki a háziállatok kognitív képességeinek felmérésére. Ezek az intelligenciatesztek nemcsak szórakoztatóak, hanem értékes információkkal szolgálnak kedvencünk gondolkodási folyamatairól is.

Intelligenciatesztekkel megállapítható mennyire értelmes a házi kedvencünk

Fotó: EUGENIO MARONGIU / Connect Images

Kutya intelligenciateszt: mit árul el a kedvencedről?

A kutyák intelligenciájának mérésére számos bevált teszt létezik, amelyeket otthon is elvégezhetünk. Az egyik legismertebb módszer a takaró teszt, amelynek során egy könnyű anyagot helyezünk a kutya fejére, majd megmérjük, mennyi idő alatt szabadul ki alóla. Minél gyorsabban oldja meg a feladatot, annál jobb problémamegoldó képességekkel rendelkezik. Ráadásul ez a teszt biztonságos és egyszerűen kivitelezhető.

Egy másik népszerű módszer a pohár teszt, amely során három pohár alá rejtünk jutalomfalatot. A kutya figyeli a folyamatot, majd néhány másodperc elteltével megpróbálja megtalálni a finomságot. Dr. Murat Sırrı Akosman állatorvos és kutató szerint ezek az egyszerű tesztek megbízható képet adnak kedvencünk kognitív képességeiről. A rendszeres szellemi stimuláció amúgy is alapvető fontosságú az állatok mentális egészségéhez.

Macskák a reflektorfényben: más típusú okosság

A macskatulajdonosok gyakran panaszkodnak, hogy kedvencük nem hajlandó együttműködni a tesztek során, azonban ez nem jelenti azt, hogy a cicák kevésbé intelligensek lennének. A macskák egyszerűen más típusú intelligenciaprofillal rendelkeznek, amely inkább a függetlenségre és az önálló problémamegoldásra épül. Ennek következtében a tesztelési módszereket is ehhez kell igazítani.

A macskák számára ideális tesztek közé tartozik az objektumállandóság vizsgálata, amely során egy játékot rejtenek el a szeme láttára. Ha a macska aktívan keresi a tárgyat, az jó jel kognitív képességeire nézve. Dr. Murat Sırrı Akosman kiemeli, hogy a cicák sokszor jobban teljesítenek a memóriafeladatokban, mint a kutyák. Ezért fontos, hogy ne hasonlítsuk össze közvetlenül a két faj teljesítményét.