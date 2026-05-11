Hét nyújtó gyakorlat, amely csillapítja a fájdalmat

A probléma gyakran a tartós ülő munkavégzés, a rossz testtartás vagy a mozgásszegény életmód következménye. Ráadásul az izmok megrövidülése és a gerincproblémák tovább súlyosbíthatják a tüneteket. Szerencsére azonban léteznek hatékony módszerek az isiász okozta fájdalom enyhítésére, és ezek közül a nyújtó gyakorlat az egyik legkézenfekvőbb megoldás, amelyet otthon is végezhetsz.

Az isiász leghatékonyabban nyújtó gyakorlatokkal előzhető meg

Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD

Isiász: a célzott nyújtások ereje

John Gallucci, a neves fizioterapeuta és a JAG-ONE Physical Therapy vezérigazgatója évtizedes tapasztalatával segít az isiászban szenvedőknek. Gallucci hangsúlyozza, hogy a rendszeres és helyesen végzett nyújtások kulcsfontosságúak a fájdalom kezelésében. A szakember szerint a legtöbb ember hibát követ el azzal, hogy csak akkor kezd el nyújtani, amikor már jelentős fájdalmat érez, holott a megelőzés sokkal hatékonyabb lenne.

A fizioterapeuta kifejezetten ajánlja a farizom nyújtását, mivel ez az izom közvetlenül az ülőideg felett helyezkedik el. Amennyiben a farizom megfeszül vagy görcsöl, könnyen nyomás alá helyezheti az ideget, ami a jellegzetes sugárzó fájdalmat okozza. John Gallucci azt tanácsolja, hogy naponta legalább kétszer végezz célzott nyújtó gyakorlatot, különösen ha sokat ülsz vagy állsz munka közben.

Három hatékony nyújtó gyakorlat az isiász ellen

Az első és talán legfontosabb nyújtó gyakorlat a fekvő farizom nyújtás. Ehhez feküdj hanyatt, majd húzd fel az egyik térdedet a mellkasodhoz. Ezután helyezd a másik lábad bokáját a felhúzott térdedre, és óvatosan húzd magad felé a combod hátsó részét. Ezt a pozíciót tartsd 30 másodpercig, majd ismételd meg a másik oldalon is. Ez a nyújtó gyakorlat közvetlenül célozza az ülőideg körüli izmokat.

A második gyakorlat az ülő gerinccsavarás, amely nem csak a farizomat, hanem a hát alsó részét is nyújtja. Ülj le egyenes lábakkal, majd hajlítsd be az egyik térdedet és helyezd a lábfejedet a másik térded külső oldalára. Fordítsd a felsőtestedet a behajlított térd felé, miközben a könyöködet a térded külső oldalának támasztod. Ez a mozdulat segít felszabadítani a feszültséget az ülőideg mentén.