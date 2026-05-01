Mozogjon okosabban, ne keményebben! - Ez a kutatók tanácsa

Az edzőtermek világában régóta él az a nézet, hogy „ha nincs fájdalom, nincs fejlődés”. Egy friss kutatás azonban megkérdőjelezi ezt az elképzelést, és azt mutatja, hogy a megfelelő típusú mozgás kevesebb erőfeszítéssel is komoly eredményeket hozhat az izomerősítésben.

Egy kutatás szerint napi 5 perc excentrikus mozgás is hatékonyan működik az izomerősítésben, csak ismerni kell az otthon is elvégezhető gyakorlatokat

Kimerítő edzés szükséges az izomerősítéshez?

Az Edith Cowan University kutatói szerint nem feltétlenül. Az izmok fejlődése nem kizárólag attól függ, mennyire érezzük fárasztónak az edzést. Sőt, a túlzott megerőltetés sokakat inkább elriaszt a rendszeres mozgástól. A kutatók friss tanulmánya szerint az új eredmények azt mutatják, hogy léteznek olyan mozgásformák, amelyek kisebb terheléssel is hatékonyak lehetnek, és ráadásul így könnyebben be is illeszthetőek a mindennapokba.

Miből áll az excentrikus mozgás, és miért hatékony?

Az úgynevezett excentrikus mozgás során az izmok nem összehúzódnak, hanem nyújtás közben dolgoznak, leginkább a lefelé irányuló mozgás közben. Ilyen például, amikor lassan leengedünk egy súlyt, leülünk egy székre, vagy lefelé sétálunk a lépcsőn. Ezeknél a mozdulatoknál az izmok nagyobb erőt képesek kifejteni, miközben kevesebb energiát használnak fel. Ez azt jelenti, hogy az izomerősítés hatékonyabb lehet, még akkor is, ha az edzés nem tűnik különösebben megterhelőnek.

Milyen hosszú napi mozgás hozhat eredményt?

Meglepő módon napi néhány perc excentrikus mozgás is elég lehet. Egyszerű, otthon is végezhető gyakorlatok – például lassú guggolás, sarokemelés vagy falnál végzett fekvőtámasz – már napi öt perc alatt is mérhető javulást idézhetnek elő. Bár az ilyen mozgások után előfordulhat izomláz, különösen eleinte, ez nem feltétele a fejlődésnek. A lényeg a rendszeresség és a megfelelő kivitelezés.

Kiknek lehet különösen hasznos ez a módszer?

Az excentrikus mozgás különösen előnyös lehet idősebbek vagy krónikus betegséggel élők számára, mivel kisebb terhelést jelent a szív és a tüdő számára. Emellett azoknak is ideális, akik nehezen veszik rá magukat a hagyományos, intenzív edzésre. Mivel ezek a mozdulatok a mindennapi tevékenységekhez hasonlítanak, könnyebb őket beépíteni a napi rutinba. Ez pedig növeli annak esélyét, hogy hosszú távon is megmaradjon a rendszeres testmozgás - írja a EurekAlert.