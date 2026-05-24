Hihetetlen, de igaz: az SS katonája beépült az izraeli hadseregbe

Machalniknak nevezték az 58 országból jelentkezett önkénteseket, a csapat gerincét főleg amerikai és brit második világháborús veteránok alkották. Összesen majdnem négyezer férfi és nő tartozott közéjük. A volt katonákra és ellenállási mozgalmak tagjaira azért volt szükség, mert kell tapasztalattal rendelkeztek a harctéren, és azonnal harcba lehetett őket vetni. Az önkénteseket a nemzetközi zsidó szervezetek által vásárolt hajókon, a holokauszt-túlélők között, a brit tengeri blokádot áttörve csempészték Palesztinába, még Izrael megalakulása előtt. A hajó egyike volt a híres Exodus is, amelynek történetéről Leon Uris írt világhírű regényt. Andrew Esensten történész szerint a machalnikok óriási szerepet játszottak a háború sikeres megvívásában.

Ulrich Schnaft portréja, aki izraeli katonának adta ki magát

„Az izraeli hadsereg minden egységében szolgáltak és kulcsfontosságú parancsnoki pozíciókat töltöttek be, gyakran úgy, hogy alig beszéltek héberül.”

Amikor 1949. január 7-én eljött a tűzszünet, a legtöbb machalnik visszatért a saját hazájába. Az új miniszterelnök, Ben-Gurion így búcsúztatta őket:

„A Machal-erők jelentették a diaszpóra legfontosabb hozzájárulását Izrael túléléséhez.”

SS-katona is harcolt Izraelért

Az önkéntesek vegyes brigádjában azonban nem csak a szövetségesek katonái harcoltak. A legkülönösebb machalnik egy német férfi, Ulrich Schnaft volt.

Schnaft örömmel fogadta, hogy a nácik hatalomra kerültek Németországban, és idősebbnek hazudta magát a 17 événél, hogy beléphessen az SS-be. Jugoszláviában már a fegyveres SS-ben, a Waffen-SS-ben harcolt, ahol tiszti rangot kapott. lett belőle. Később megjárta a keleti frontot, majd Olaszországban esett amerikai fogságba. Nem tudtak háborús bűnöket rábizonyítani, ezért két év hadifogság után szabadon engedték.

A szinte teljesen elpusztított Németországba tért vissza. A legtöbb ismerőse halott volt. Kibérelt egy kis lakást, ahol egy holokauszt-túlélő lett a szobatársa. Míg Ulrich éhezett, a túlélőnek mindig volt ennivalója, mert a zsidó szervezetek segítették. Schnaft arra jutott, hogy Németországnak nincs jövője, mert a jövő a zsidóságé.