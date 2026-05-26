Ön is jegeléssel kezeli a sérüléseit? Hatalmas hibát követhet el

A McGill Egyetem kutatói az Anesthesiology című folyóiratban tettek közzé egy preklinikai vizsgálatot, amely a jegelés hatásait vizsgálta. Az eredmények alapján a módszer kezdetben valóban enyhítette a fájdalmat, azonban bizonyos esetekben a teljes felépülési idő több mint a kétszeresére nőtt. Lucas Lima, a tanulmány vezető szerzője rámutatott arra a paradoxonra, hogy a gyulladáscsökkentő és a fájdalmat rövid távon enyhítő kezelések bizonyos esetekben megzavarhatják a teljes gyógyuláshoz szükséges biológiai folyamatokat.

A jegelés növelheti a fájdalom időtartamát

Tévút a jegelés? A gyulladáscsökkentés hátulütői

A mostani eredmények illeszkednek abba a kutatási irányvonalba, amely a gyulladáscsökkentő módszerek hosszú távú hasznosságát vizsgálja. Korábbi tanulmányok már felvetették, hogy bizonyos gyógyszerek, például az acetilszalicilsav, meghosszabbíthatják a fájdalom fennállásának idejét, míg állatkísérletek a szöveti regenerálódás lassulását mutatták ki a jegelés hatására.

Az új, egereken végzett kísérletek az elsők, amelyek közvetlen bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a jegelés a fájdalom időtartamát is képes megváltoztatni.

Változhat a RICE-protokoll

A pihentetést, jegelést, kompressziót és felpolcolást magában foglaló RICE-protokollt a sportolók és az orvosok is széles körben alkalmazzák a mindennapi sérülések kezelésekor. A kutatók szerint azonban a módszer hosszú távú előnyeit alátámasztó bizonyítékok egyelőre korlátozottak.

Jeffrey Mogil professzor, a tanulmány rangidős szerzője hangsúlyozta, hogy az eredményeket még nem lehet közvetlenül az emberekre vonatkoztatni. A kutatók szerint jobban meg kell érteni, hogy a gyulladáscsökkentő stratégiák mikor bizonyulnak hasznosnak, és mikor nem. Azt, hogy embereknél is jelentkezik-e hasonló hatás, jelenleg egy klinikai vizsgálat keretében tesztelik olyan betegeken, akik bölcsességfog-eltávolításon estek át.