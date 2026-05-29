Megtörtént, amitől mindenki tartott, és már nincs visszaút

Az éghajlatváltozás hatására a Jeges-tenger jelentős átalakuláson megy keresztül. Egy új kutatás azt találta, hogy a jégtakaró visszahúzódása felgyorsít egy természetes folyamatot, amely kivonja a nitrátot a tengervízből. Mivel a napfény immár nagyobb területen éri el a sekély vizeket, a tengerfenéken zajló úgynevezett bentikus denitrifikáció során a nitrát nitrogéngázzá alakul át. Ennek következtében a plankton és a rájuk épülő ökoszisztéma kevesebb tápanyaghoz jut.

A jég olvadása a tápláléklánc összeomlását okozhatja a Jeges-tengeren

Fotó: AYTUG CAN SENCAR / ANADOLU

Folyamatosan csökkenő tápanyagszint a Jeges-tengeren

Az Edinburgh-i Egyetem kutatói több mint húsz évnyi mintavételi adatot elemeztek, amelyeket a sarkvidéki vizeket az Atlanti-óceánnal összekötő Fram-szorosban gyűjtöttek. Az adatok szerint 2009 környékén egyértelmű változás indult el: a térséget elhagyó víz nitrátszintje ettől kezdve folyamatos csökkenést mutatott. A szakemberek megállapították, hogy ez az időszak egybeesik a tengeri jég fogyásának felgyorsulásával. A sekély kontinentális talapzatok a régió közel felét teszik ki, így az itt zajló folyamatok az egész térség tápanyagegyensúlyára hatással vannak.

A tápláléklánc és a klíma érintettsége

A csökkenő nitrátszint a jövőben a kisebb méretű planktonfajok elszaporodásának kedvezhet. Ezek a szervezetek azonban kevésbé termékeny táplálékhálózatot tartanak fenn, így kevesebb energiát és táplálékot biztosítanak a tápláléklánc magasabb szintjein elhelyezkedő tengeri állatok, például a halak, tengeri madarak és bálnák számára. Emellett a plankton növekedésének lassulása miatt az óceán fotoszintézis révén történő szén-dioxid-megkötő képessége is mérséklődhet.

Kilátások és további kutatások

A kutatást vezető szakemberek szerint a rendszer az eddigi, főként fény által korlátozott állapotból egy egyre inkább a nitrátellátottság által korlátozott állapotba ment át.

Mivel a jelenség a folyamatos jégvesztéshez kötődik, a kutatók szerint a korábbi állapot visszaállása nem valószínű.

A Communications Earth & Environment folyóiratban megjelent tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a folyamat szoros nyomon követése szükséges az Észak-Atlanti-óceán kereskedelmi halászatára és a szélesebb tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatások megértéséhez.