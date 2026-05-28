Megvan az Alzheimer-kór ellenszere? Ez a vitamin lehet a megoldás

Japán kutatók új vegyületet fejlesztettek, amely hatékonyabban segíti elő a neurális őssejtek idegsejtekké alakulását. A K-vitamin ezen módosított változatával végzett laboratóriumi kísérletek eredményei a jövőben új megközelítést jelenthetnek a neurodegeneratív betegségek kezelésében.
Az olyan betegségek, mint az Alzheimer-, a Parkinson- vagy a Huntington-kór, az idegsejtek elpusztításával károsítják az agyat, ami memóriaproblémákhoz, kognitív hanyatláshoz és mozgási nehézségekhez vezet. A jelenleg elérhető gyógyszerek elsősorban a tüneteket enyhítik, vagy a betegség korai szakaszában lassítják a hanyatlást, de nem képesek az elveszett emlékek helyreállítására és a károsodott agyszövet újjáépítésére. A Shibaura Műszaki Intézet kutatói ennek a problémának a kutatása során olyan K-vitamin-alapú vegyületeket hoztak létre, amelyek a természetes változatnál mintegy háromszor hatékonyabban képesek az éretlen idegsejtek működő neuronokká alakítására – írja az ACS Chemical Neuroscience című tudományos folyóirat. 

A K-vitamin módosított változata hatékony lehet az Alzheimer-kór ellen
Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

A módosított K-vitamin működése

A K-vitamin a véralvadásban és a csontok egészségében betöltött közismert szerepe mellett az agy védelmében és a sejtdifferenciálódásban is részt vesz, a szervezetben természetes módon is jelen lévő formája (MK-4) azonban önmagában nem elég erős a regeneratív gyógyászatban való alkalmazáshoz. A kutatócsoport 12 hibrid vegyületet szintetizált a K-vitamin hatékonyságának növelésére, amelyeket többek között a sejtfejlődést elősegítő A-vitamin egyik aktív metabolitjához, a retinsavhoz kapcsoltak. 

A leghatékonyabbnak bizonyult, "Novel VK" elnevezésű vegyület vizsgálata során kiderült, hogy a molekula a sejtátalakulási folyamatot a metabotróp glutamát receptorok (különösen a neuronok közötti kommunikációhoz kötődő mGluR1) szabályozásán keresztül segíti elő. 

Az állatkísérletek ígéretesek, az emberi alkalmazás azonban még odébb van

Az egereken végzett laboratóriumi kísérletek igazolták, hogy a Novel VK stabil farmakokinetikai profillal rendelkezik, képes átjutni a vér-agy gáton, és a kontrollcsoporthoz képest magasabb bioaktív K-vitamin (MK-4) koncentrációt eredményez az agyban. 

Bár emberi klinikai vizsgálatokra még nem került sor, és egyelőre egyetlen K-vitamin-származékról sem bizonyították, hogy embereknél helyreállítaná a károsodott agyszövetet, a kutatás kijelölhet egy új terápiás célpontot. Egy esetleges jövőbeli, sejtregeneráción alapuló kezelés a tünetek puszta enyhítése helyett az elpusztult idegsejtek pótlásával és az agyműködés helyreállításával kísérelheti meg a neurodegeneratív betegségek lefolyásának lassítását. 

