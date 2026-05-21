Kávé vagy tea? Az egyik ital titokban porlasztja a csontjaidat

A tanulmány a posztmenopauzában lévő, 65 éves és annál idősebb nőkre fókuszált. Ez a társadalmi csoport különösen veszélyeztetett a menopauza után felgyorsuló csontvesztés miatt. A csontritkulás világszerte nagyjából minden harmadik 50 év feletti nőt érinti. Évente több millió, gyakran hosszú lábadozással és csökkent mozgásképességgel járó csípő- és gerinctörést okoz. Ezért felmerült a kérdés, milyen hatással van az érintettekre a kávé vagy a tea fogyasztásával.

A kávé és a tea is hatással van a csontsűrűségre

A tea és kávé hatásai: a vizsgálat eredményei

A Flinders Egyetem kutatói a Nutrients folyóiratban tették közzé eredményeiket. A szakemberek az Egyesült Államokban zajló Oszteoporotikus Törések Vizsgálatának (Study of Osteoporotic Fractures) adatait elemezték. A korábbi, egyszeri felmérésre épülő kutatásokkal ellentétben itt egy évtizeden át rendszeresen követték a résztvevők italfogyasztási szokásait. Ezen felül DXA-vizsgálatokkal ismételten mérték a törésveszélyes csípő és a combnyak csontsűrűségét.

Az adatok alapján a rendszeresen teát fogyasztó nők teljes csípő-csontsűrűsége (BMD) valamivel magasabb volt, mint a teát nem fogyasztóké. Bár az egyéni javulás csekély mértékű, populációs szinten ez is hozzájárulhat a törések számának csökkenéséhez. A tea fogyasztása ezen felül különösen előnyösnek mutatkozott az elhízott nők körében.

A kávénál már nem egyértelmű a helyzet

A kávé esetében árnyaltabb a kép. A napi két-három csészét jelentő mérsékelt fogyasztás nem károsította mérhetően a csontokat.

A napi öt csészét meghaladó mennyiség azonban már a csontsűrűség csökkenésének jeleivel társult.

Laboratóriumi vizsgálatok szerint a koffein kis mértékben zavarhatja a kalcium felszívódását és a csontanyagcserét, de ez a hatás tej hozzáadásával ellensúlyozható.

A kutatók megfigyelték, hogy a magasabb élethosszig tartó alkoholfogyasztás felerősítette a kávé és a csökkent csontsűrűség közötti negatív összefüggést. A korábbi kutatások eltérő eredményei részben az étrend, a genetika és az életmód – például a testmozgás és az alkoholfogyasztás – különbségeiből is adódhatnak.