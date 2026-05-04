Meglepő, mit derítettek ki a kávéról: váratlan hatása lehet

Az írországi University College Cork szakemberei részletesen feltérképezték a kávé szervezetünkre gyakorolt hatásait. A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmányuk az emésztőrendszer és az agy közötti kommunikációra fókuszált. Az eredményekből kiderült, hogy a kávéfogyasztás számos, korábban nem teljesen értett egészségügyi előnnyel jár. A kutatók mindennek igazolására harmincegy rendszeres kávéivó és harmincegy kávét egyáltalán nem fogyasztó személy adatait hasonlították össze.

Vizsgálatok igazolták, hogy a rendszeres kávéfogyasztás a bél-agy tengelyen keresztül érdemben befolyásolja a hangulatot és a stresszszintet

A kávéfogyasztás meglepő hatása a bélbaktériumokra

A kísérlet során a résztvevőktől biológiai mintákat gyűjtöttek, pszichológiai állapotukat pedig tesztekkel követték nyomon. A rendszeres kávézóknak először két teljes hétig le kellett mondaniuk az italról, ami gyors és egyértelmű változásokat idézett elő a bélrendszerükben. Ezután egy vakteszt következett, ahol a résztvevők egy része normál, míg a másik fele koffeinmentes kávét kapott, anélkül, hogy tudták volna, melyiket isszák.

A teszt után az ital mindkét csoportnál érezhetően javította a kedélyállapotot, miközben csökkentette a stresszt, a depressziót és az impulzivitást.

Ezzel párhuzamosan a kávét ivóknál jelentősen megnőtt azon hasznos baktériumok száma, amelyek a mikrobiom egészsége szempontjából kiemelt fontosságúak.

A koffeinmentes kávé hatása a memóriára

A kutatás egyik legváratlanabb felfedezése a mentes változathoz kapcsolódik, mivel kiderült, hogy a koffeinmentes kávé hatása kifejezetten jótékony a memóriára és a tanulási képességekre nézve. Mivel ez a fajta szellemi frissesség csak a mentes italt fogyasztóknál jelentkezett, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy

a kognitív előnyökért nem a koffein, hanem a kávéban található egyéb vegyületek, például a polifenolok felelősek.

A koffein és a normál kávé előnyei

A hagyományos kávé fogyasztásának is megvannak a maga egyértelmű, egyedi előnyei. A vizsgálat igazolta, hogy a koffein bevitele hatékonyan csökkenti a szorongást, miközben észrevehetően javítja a figyelmet és fokozza az éberséget.

Ráadásul a koffeines kávét a szervezetben kialakuló gyulladások alacsonyabb kockázatával is összefüggésbe hozták.

John Cryan professzor, a kutatás egyik vezetője külön kiemelte, hogy a kávé egy rendkívül összetett étrendi tényező. Képes szorosan együttműködni a bélbaktériumokkal, az anyagcserénkkel és az érzelmi állapotunkkal is. A vizsgálat eredményei megerősítik, hogy a kávé tudatos beépítése a kiegyensúlyozott étrendbe hozzájárulhat a hosszú távú egészségünkhöz. Akár az élénkítő, akár a mentes változatot választjuk, mindkettő más-más, ám egymást remekül kiegészítő módon támogatja az emberi szervezetet.