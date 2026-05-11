A késői vacsora még annál is ártalmasabb, mint eddig hittük

Az anyagcsere működését nemcsak az befolyásolja, hogy valaki mit eszik, hanem az is, mikor történik a nap utolsó étkezése. A Nutrients tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a késői vacsora különösen azoknál okozhat problémát, akiknél már megjelentek a vércukorszint szabályozásának korai zavarai. Az új kutatás szerint az esti órákban elfogyasztott ételek hatása még másnap reggel is jól mérhető maradhat.

Nemcsak az számít, mit eszünk, de az is, hogy mikor - a késői vacsora kifejezetten egészségtelen lehet prediabétesz esetén

Hogyan befolyásolja a késői vacsora a reggeli vércukorszintet?

A kutatók 33 felnőttet vizsgáltak 50 és 75 éves kor között, akik meghatározott időpontokban fogyasztottak el meghatározott ételeket, miközben folyamatos glükózmonitor követte a vércukorszintjük változásait. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknál, akiknek a szervezete erősebb vércukor-emelkedéssel reagált a késő esti, 22 óra utáni étkezésre, másnap reggel magasabb éhgyomri vércukorszintet mértek. A jelenséget nem magyarázta önmagában az elfogyasztott szénhidrát mennyisége, vagyis ugyanaz az étel két embernél teljesen eltérő hatást válthat ki.

Miért számít ennyire az éjszakai anyagcsere működése?

Alvás közben a szervezet továbbra is aktívan szabályozza a vércukorszintet. A máj folyamatosan glükózt bocsát ki, miközben az inzulin segíti annak sejtekbe jutását. Ha ez az egyensúly megbomlik, a reggeli vércukorszint megemelkedhet, ami a prediabétesz egyik korai figyelmeztető jele lehet. A kutatók szerint a késői vacsora megzavarhatja ezt az éjszakai szabályozási folyamatot, különösen azoknál, akiknek szervezete kevésbé érzékeny az inzulinra.

Miért nem csak a szénhidrát mennyisége számít?

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy nem az elfogyasztott szénhidrát grammjainak száma mutatta a legerősebb kapcsolatot a reggeli értékekkel, hanem az úgynevezett étkezés utáni glikémiás válasz, vagyis az, hogy mennyire gyorsan szívódott fel a szénhidrát és emelte meg az esti vércukorszintet. Ez azt jelenti, hogy a szervezet reakciója fontosabb lehet, mint maga az étel összetétele.

Milyen szerepet játszhat a biológiai óra?

A szakemberek szerint a belső biológiai ritmus is meghatározhatja, hogyan dolgozza fel a szervezet az esti étkezést. Azok, akik természetüknél fogva később aktívak, másképp reagálhatnak ugyanarra az ételre, mint a korán kelő típusok. A tanulmány szerint ezért a jövőben személyre szabottabb étrendi ajánlásokra lehet szükség. A szakértők szerint a folyamatos glükózmonitorozás segíthet időben felismerni az anyagcsere egyensúlyának korai zavarait - írja az earth.com.