A késői vacsora még annál is ártalmasabb, mint eddig hittük

Az anyagcsere működését nemcsak az befolyásolja, hogy valaki mit eszik, hanem az is, mikor történik a nap utolsó étkezése. A Nutrients tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a késői vacsora különösen azoknál okozhat problémát, akiknél már megjelentek a vércukorszint szabályozásának korai zavarai. Az új kutatás szerint az esti órákban elfogyasztott ételek hatása még másnap reggel is jól mérhető maradhat.
Hogyan befolyásolja a késői vacsora a reggeli vércukorszintet?
A kutatók 33 felnőttet vizsgáltak 50 és 75 éves kor között, akik meghatározott időpontokban fogyasztottak el meghatározott ételeket, miközben folyamatos glükózmonitor követte a vércukorszintjük változásait. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknál, akiknek a szervezete erősebb vércukor-emelkedéssel reagált a késő esti, 22 óra utáni étkezésre, másnap reggel magasabb éhgyomri vércukorszintet mértek. A jelenséget nem magyarázta önmagában az elfogyasztott szénhidrát mennyisége, vagyis ugyanaz az étel két embernél teljesen eltérő hatást válthat ki.
Miért számít ennyire az éjszakai anyagcsere működése?
Alvás közben a szervezet továbbra is aktívan szabályozza a vércukorszintet. A máj folyamatosan glükózt bocsát ki, miközben az inzulin segíti annak sejtekbe jutását. Ha ez az egyensúly megbomlik, a reggeli vércukorszint megemelkedhet, ami a prediabétesz egyik korai figyelmeztető jele lehet. A kutatók szerint a késői vacsora megzavarhatja ezt az éjszakai szabályozási folyamatot, különösen azoknál, akiknek szervezete kevésbé érzékeny az inzulinra.
Miért nem csak a szénhidrát mennyisége számít?
A kutatás egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy nem az elfogyasztott szénhidrát grammjainak száma mutatta a legerősebb kapcsolatot a reggeli értékekkel, hanem az úgynevezett étkezés utáni glikémiás válasz, vagyis az, hogy mennyire gyorsan szívódott fel a szénhidrát és emelte meg az esti vércukorszintet. Ez azt jelenti, hogy a szervezet reakciója fontosabb lehet, mint maga az étel összetétele.
Milyen szerepet játszhat a biológiai óra?
A szakemberek szerint a belső biológiai ritmus is meghatározhatja, hogyan dolgozza fel a szervezet az esti étkezést. Azok, akik természetüknél fogva később aktívak, másképp reagálhatnak ugyanarra az ételre, mint a korán kelő típusok. A tanulmány szerint ezért a jövőben személyre szabottabb étrendi ajánlásokra lehet szükség. A szakértők szerint a folyamatos glükózmonitorozás segíthet időben felismerni az anyagcsere egyensúlyának korai zavarait - írja az earth.com.