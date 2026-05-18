Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

demencia

Meglepő dolgot találtak a kétnyelvű emberek agyában

Már régóta megfigyelték, hogy több nyelv ismerete jótékonyan hathat az agy egészségére, de egy új kutatás most váratlan összefüggést talált. A vizsgálat szerint a kétnyelvűség nem egyformán erősítheti az agy ellenálló képességét a demenciával szemben a férfiaknál és a nőknél.
Miért őrzik meg egyes emberek idős korban is a memóriájukat, miközben másoknál gyorsabb szellemi hanyatlás indul el? Kanadai kutatók új összefüggést fedeztek fel egy nagyszabású vizsgálat során: a kétnyelvűség, a memória működése és bizonyos hormonok együtt befolyásolhatják a demencia kialakulásának kockázatát.

Nemcsak Kanadában, de világszerte is egyre gyakoribb a kétnyelvűség, ám ez nem mindenkit egyformán véd meg az időskori demenciától
Fotó: EMMANUEL PAIN / AFP

Hogyan befolyásolhatja a kétnyelvűség az agy öregedését?

A kutatást a Torontói Egyetem munkatársai végezték több mint 1200 idősebb résztvevő adatait elemezve. A vizsgálatban mintegy 500 enyhe kognitív zavarral élő és Alzheimer-kóros betegek is szerepeltek. A kutatók azt elemezték, hogyan függ össze a kétnyelvűség az úgynevezett kognitív ellenálló képességgel, vagyis azzal, hogy az agy mennyire képes ellenállni az öregedés és az idegrendszeri károsodások hatásainak. 

Az elemzéshez a szakemberek egy összetett „ellenálló-képességi indexet” készítettek, amelyben figyelembe vették a kétnyelvű nyelvtudás szintjét, a memóriateljesítményt, az életkort, az iskolázottságot, valamint a hormonális tényezőket is. 

Az indexet úgy állapították meg, hogy bármelyik tényező jelentős hatása kimutatható legyen a demenciával összefüggő agyi elváltozások kockázatában.

Miért lepődtek meg a kutatók az eredményeken?

Korábbi kutatások alapján sok szakember arra számított, hogy a kétnyelvű nők lehetnek a legvédettebbek. A nők ugyanis általában jobban teljesítenek verbális memóriafeladatokban, ami fontos szerepet játszik a szellemi hanyatlás felismerésében. 

Az új kutatás azonban meglepő eredményt hozott: a legerősebb védőhatás a kétnyelvű férfiaknál jelent meg. Náluk 

  • jobb memóriateljesítményt, 
  • kedvezőbb agyi biomarkereket és 
  • alacsonyabb neurodegenerációs kockázatot figyeltek meg. 

A kutatók szerint ebben fontos szerepe lehet annak a folyamatnak, amely során a tesztoszteron egy része ösztradiollá alakul át az agyban. Ez a hormonális mechanizmus a kétnyelvűséggel együtt erősítheti az idegsejtek védelmét és a memória működését.

Hogy függ össze a memória, a kétnyelvűség és a demencia?

A verbális memória – vagyis a szavak és nyelvi információk megjegyzésének képessége – régóta fontos eszköz a demencia korai felismerésében. 

Az ezen alapuló mérések a kutatók szerint azonban torzíthatják az eredményeket, különösen nőknél, akik természetes előnyben lehetnek az ilyen típusú tesztekben. 

A kutatók szerint a kétnyelvűség 

  • hosszú távon „edzésben tarthatja” az agyat, mivel az eredmények szerint a kétnyelvű résztvevők általában jobb eredményeket értek el a Montreal Cognitive Assessment nevű teszten, amelyet világszerte használnak a szellemi hanyatlás felmérésére, emellett 
  • bizonyos véralapú biomarkerek értékei is alacsonyabbak voltak, amelyek az idegsejtek kisebb károsodására és kisebb agyi gyulladásra utalnak.

Miért lehet fontos ez az öregedő társadalmak számára?

A kutatók szerint különösen fontos megérteni, mely tényezők segíthetnek lassítani az időskori szellemi hanyatlást, mivel Kanadában ma már minden nyolcadik ember 70 év feletti, és közel 2 millió kanadai pedig 80 év feletti.

A kétnyelvűség egyre gyakoribb, ám a szakemberek hangsúlyozzák, hogy önmagában nem jelent védelmet a demenciával szemben, de fontos része lehet annak az összetett rendszernek, amely meghatározza az agy öregedését.

A kutatás azt is megmutatta, hogy a biológiai és társadalmi tényezőket nem lehet külön vizsgálni: az agy egészségét egyszerre alakítják a hormonok, a tanulás, a nyelvhasználat és az élet során szerzett tapasztalatok - írja a Science Alert.

 

