Meglepő dolgot találtak a kétnyelvű emberek agyában

Miért őrzik meg egyes emberek idős korban is a memóriájukat, miközben másoknál gyorsabb szellemi hanyatlás indul el? Kanadai kutatók új összefüggést fedeztek fel egy nagyszabású vizsgálat során: a kétnyelvűség, a memória működése és bizonyos hormonok együtt befolyásolhatják a demencia kialakulásának kockázatát.

Nemcsak Kanadában, de világszerte is egyre gyakoribb a kétnyelvűség, ám ez nem mindenkit egyformán véd meg az időskori demenciától

Hogyan befolyásolhatja a kétnyelvűség az agy öregedését?

A kutatást a Torontói Egyetem munkatársai végezték több mint 1200 idősebb résztvevő adatait elemezve. A vizsgálatban mintegy 500 enyhe kognitív zavarral élő és Alzheimer-kóros betegek is szerepeltek. A kutatók azt elemezték, hogyan függ össze a kétnyelvűség az úgynevezett kognitív ellenálló képességgel, vagyis azzal, hogy az agy mennyire képes ellenállni az öregedés és az idegrendszeri károsodások hatásainak.

Az indexet úgy állapították meg, hogy bármelyik tényező jelentős hatása kimutatható legyen a demenciával összefüggő agyi elváltozások kockázatában.

Miért lepődtek meg a kutatók az eredményeken?

Korábbi kutatások alapján sok szakember arra számított, hogy a kétnyelvű nők lehetnek a legvédettebbek. A nők ugyanis általában jobban teljesítenek verbális memóriafeladatokban, ami fontos szerepet játszik a szellemi hanyatlás felismerésében.

Az új kutatás azonban meglepő eredményt hozott: a legerősebb védőhatás a kétnyelvű férfiaknál jelent meg. Náluk jobb memóriateljesítményt,

kedvezőbb agyi biomarkereket és

alacsonyabb neurodegenerációs kockázatot figyeltek meg.

A kutatók szerint ebben fontos szerepe lehet annak a folyamatnak, amely során a tesztoszteron egy része ösztradiollá alakul át az agyban. Ez a hormonális mechanizmus a kétnyelvűséggel együtt erősítheti az idegsejtek védelmét és a memória működését.

Hogy függ össze a memória, a kétnyelvűség és a demencia?

A verbális memória – vagyis a szavak és nyelvi információk megjegyzésének képessége – régóta fontos eszköz a demencia korai felismerésében.

Az ezen alapuló mérések a kutatók szerint azonban torzíthatják az eredményeket, különösen nőknél, akik természetes előnyben lehetnek az ilyen típusú tesztekben.

A kutatók szerint a kétnyelvűség

hosszú távon „edzésben tarthatja” az agyat, mivel az eredmények szerint a kétnyelvű résztvevők általában jobb eredményeket értek el a Montreal Cognitive Assessment nevű teszten, amelyet világszerte használnak a szellemi hanyatlás felmérésére, emellett

bizonyos véralapú biomarkerek értékei is alacsonyabbak voltak, amelyek az idegsejtek kisebb károsodására és kisebb agyi gyulladásra utalnak.

Miért lehet fontos ez az öregedő társadalmak számára?

A kutatók szerint különösen fontos megérteni, mely tényezők segíthetnek lassítani az időskori szellemi hanyatlást, mivel Kanadában ma már minden nyolcadik ember 70 év feletti, és közel 2 millió kanadai pedig 80 év feletti.

A kétnyelvűség egyre gyakoribb, ám a szakemberek hangsúlyozzák, hogy önmagában nem jelent védelmet a demenciával szemben, de fontos része lehet annak az összetett rendszernek, amely meghatározza az agy öregedését.

A kutatás azt is megmutatta, hogy a biológiai és társadalmi tényezőket nem lehet külön vizsgálni: az agy egészségét egyszerre alakítják a hormonok, a tanulás, a nyelvhasználat és az élet során szerzett tapasztalatok - írja a Science Alert.