Ha ilyen a kézírása, kezdhet aggódni: bajt jelezhet

A kézírás amellett, hogy motoros készségeket igényel, a mentális feldolgozási képességet is próbára teszi, így megterhelő feladatot jelent az agynak. Korábbi tanulmányok már vizsgálták, hogy az Alzheimer-kórhoz hasonló állapotok negatívan befolyásolják az íráskészséget, ami jól mutatja a kogníció és a kézírás közötti szoros kapcsolatot.

A kézírás elemzése a jövőben hozzájárulhat a kognitív hanyatlás korai azonosításához

Mit mutat a kézírás változása? A kutatás módszertana

A portugáliai Évorai Egyetem kutatócsoportja, Ana Rita Matias kineziológus vezetésével azt vizsgálta, milyen kézírásbeli eltérések figyelhetők meg a kognitív problémákkal diagnosztizált személyeknél. A szakember szerint az írás nem csupán egy motoros tevékenység, hanem betekintést enged az agy működésébe is. A tanulmányba 58, idősotthonban élő, 62 és 99 év közötti embert vontak be. Közülük 38 résztvevőt a kognitív károsodás valamilyen formájával diagnosztizáltak korábban, míg a maradék 20 fő kognitív szempontból egészségesnek minősült. A résztvevőknek egy digitális táblagépen és tollal kellett különböző feladatokat elvégezniük, amelyek között pontok és vonalak rajzolása, mondatok másolása, valamint tollbamondás utáni írás is szerepelt.

A tollbamondás mutatta meg a legfőbb különbségeket

Az eredmények alapján a legjelentősebb eltérések a diktálás során jelentkeztek a két csoport között. Ez a feladat a hallgatás, az emlékezés, a hangok szöveggé alakítása és a fizikai írás összetett kombinációját követeli meg.

A kognitív károsodással élők hajlamosak voltak több időt tölteni egy-egy tollvonással, emellett több és kisebb vonást alkalmaztak a feladat elvégzésekor.

Matias kiemelte, hogy a magasabb kognitív követelményeket támasztó feladatok esetében a kognitív hanyatlás abban is megnyilvánul, hogy a kézírás során a mozdulatok időben kevésbé hatékonyan és koherensen szerveződnek.

Ahogy a cselekvések tervezéséért és végrehajtásáért felelős munkamemória, illetve a végrehajtó kontroll hanyatlik, az írás lassabbá, töredezettebbé és kevésbé koordinálttá válik.

A kutatók szerint ez alátámasztja azt a nézetet, hogy a kognitív hanyatlás csökkenti az agy kompenzációs képességét a nehéz feladatok során, túlterhelve a központi motoros-végrehajtó hálózatokat.