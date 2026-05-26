Ha ilyen a kézírása, kezdhet aggódni: bajt jelezhet

A kézírás amellett, hogy motoros készségeket igényel, a mentális feldolgozási képességet is próbára teszi, így megterhelő feladatot jelent az agynak. Korábbi tanulmányok már vizsgálták, hogy az Alzheimer-kórhoz hasonló állapotok negatívan befolyásolják az íráskészséget, ami jól mutatja a kogníció és a kézírás közötti szoros kapcsolatot.
Mit mutat a kézírás változása? A kutatás módszertana
A portugáliai Évorai Egyetem kutatócsoportja, Ana Rita Matias kineziológus vezetésével azt vizsgálta, milyen kézírásbeli eltérések figyelhetők meg a kognitív problémákkal diagnosztizált személyeknél. A szakember szerint az írás nem csupán egy motoros tevékenység, hanem betekintést enged az agy működésébe is. A tanulmányba 58, idősotthonban élő, 62 és 99 év közötti embert vontak be. Közülük 38 résztvevőt a kognitív károsodás valamilyen formájával diagnosztizáltak korábban, míg a maradék 20 fő kognitív szempontból egészségesnek minősült. A résztvevőknek egy digitális táblagépen és tollal kellett különböző feladatokat elvégezniük, amelyek között pontok és vonalak rajzolása, mondatok másolása, valamint tollbamondás utáni írás is szerepelt.
A tollbamondás mutatta meg a legfőbb különbségeket
Az eredmények alapján a legjelentősebb eltérések a diktálás során jelentkeztek a két csoport között. Ez a feladat a hallgatás, az emlékezés, a hangok szöveggé alakítása és a fizikai írás összetett kombinációját követeli meg.
A kognitív károsodással élők hajlamosak voltak több időt tölteni egy-egy tollvonással, emellett több és kisebb vonást alkalmaztak a feladat elvégzésekor.
Matias kiemelte, hogy a magasabb kognitív követelményeket támasztó feladatok esetében a kognitív hanyatlás abban is megnyilvánul, hogy a kézírás során a mozdulatok időben kevésbé hatékonyan és koherensen szerveződnek.
Ahogy a cselekvések tervezéséért és végrehajtásáért felelős munkamemória, illetve a végrehajtó kontroll hanyatlik, az írás lassabbá, töredezettebbé és kevésbé koordinálttá válik.
A kutatók szerint ez alátámasztja azt a nézetet, hogy a kognitív hanyatlás csökkenti az agy kompenzációs képességét a nehéz feladatok során, túlterhelve a központi motoros-végrehajtó hálózatokat.
Korlátok és jövőbeli lehetőségek
A kutatók úgy vélik, hogy az eredmények biztatóak, és a kézírástesztek idővel alkalmasak lehetnek a kognitív állapot felmérésére anélkül, hogy drága képalkotó eljárásokra vagy kórházi vizitekre lenne szükség. A módszert ráadásul idősotthonokban is könnyen alkalmazni lehetne. A kutatásnak azonban vannak korlátai:
- viszonylag kis létszámú mintával dolgoztak,
- nem követték nyomon a résztvevők állapotát hosszabb időn keresztül,
- és nem vették figyelembe az esetleges gyógyszerszedés hatásait sem.
A Frontiers in Human Neuroscience című folyóiratban publikált kutatás szerzői hangsúlyozzák, hogy a kognitív képességek megfelelő teszteléséhez a jövőben többféle kézírásteszt együttes alkalmazására lesz szükség. Nagyobb tanulmányokkal lehetőség nyílhat a kognitív hanyatlás korábbi – még a memóriavesztés és más észrevehető tünetek megjelenése előtti – felismerésére is.
A hosszú távú cél egy olyan megfizethető, időtakarékos és könnyen alkalmazható eszköz kifejlesztése, amely speciális felszerelés nélkül is beépíthető a mindennapi egészségügyi ellátásba.