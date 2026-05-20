Frászt fog kapni, ha megtudja, mi rejtőzik a hajnali ködben

Az Arizona State University és a Susquehanna University kutatói két éven át vizsgálták a köd kialakulását és összetételét, az eredmények pedig teljesen új képet rajzolnak erről a hétköznapi légköri jelenségről. A kutatók szerint a talajközeli felhőknek tekinthető köd nem csupán vízpára, hanem a mikroszkopikus élővilág élő rendszere, amely nemcsak lebeg benne, de szaporodik is.

Talán nem szegi kedvünket a köd legközelebb, ha tudjuk, hogy baktériumok milliárdjai tisztítják benne a levegőt

Hogy keletkezik a köd, mely baktériumok milliárdjainak az élőhelye?

A kutatócsoport 32 különböző alkalommal vett mintákat a levegőből köd kialakulása előtt, alatt és után. Az úgynevezett sugárzási köd adatait elemezték, amely nyugodt, szélcsendes időben alakul ki az éjszakai lehűlés következtében. Ez azért volt fontos, mert így a szél nem torzította az eredményeket. A mintákból kiderült, hogy a ködcseppek kevesebb mint egy százaléka baktériumokat tartalmazott. Első hallásra ez nem tűnik soknak, összességében azonban elképesztően nagy mennyiségről van szó. Egyetlen milliliter ködvízben átlagosan körülbelül egymillió baktérium jelenlétére utaló genetikai jelzőt mutattak ki, ami a tengervízben mérhető koncentrációval vetekszik.

Milyen élőlények rejtőznek a köd belsejében?

A genetikai elemzések alapján a köd mikrobiomját főként a Methylobacterium nemzetségbe tartozó baktériumok uralják. Ezek az élőlények ráadásul nem egyszerűen sodródnak a levegőben, hanem aktív életfolyamatokat végeznek. Mikroszkópos megfigyelések során egyértelműen láthatóvá vált, hogy a baktériumok növekednek és osztódnak a ködcseppekben.

A kutatók szerint ez átírja a ködről alkotott tudományos képet, hiszen így a köd már nem átmeneti közegnek, hanem valódi élőhelynek tekinthető. Az is figyelemre méltó, hogy a köd felszállása után a levegőben még mindig mintegy 45 százalékkal több baktérium maradt jelen, mint a köd kialakulása előtt.

Miért lehet hasznos az emberek számára a köd mikrovilága?

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, miből táplálkoznak ezek a baktériumok. A Methylobacterium fajokról ismert, hogy képesek illékony szénvegyületek, köztük formaldehid lebontására.

Ez azért különösen érdekes, mert a formaldehid az emberi egészségre is veszélyes légszennyező anyagnak számít. A laboratóriumi vizsgálatokból kiderült, hogy a baktériumok rendkívül gyorsan eltüntetik ezeket a vegyületeket a környezetükből.

A formaldehid koncentrációjának csökkenése a köd előtti mérésekhez képest nagyjából kétszázszor gyorsabbnak bizonyult.

A kutatók szerint a baktériumok nemcsak táplálékforrásként használják ezeket az anyagokat, hanem saját védelmük érdekében is lebontják őket, mivel nagy koncentrációban számukra is mérgezők lehetnek.

Valóban tisztíthatja a levegőt a köd?

A felfedezés egyik legizgalmasabb következménye, hogy a ködben élő baktériumok természetes légtisztítóként működhetnek. Bár a kutatók hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, mekkora hatása lehet ennek a folyamatnak a légkörben, az eredmények már most rendkívül ígéretesek.

A légkörben lebegő mikroorganizmusokról most először sikerült bizonyítani, hogy a ködben aktívan élnek és működnek. A kutatás új perspektívát nyithat a légszennyezés természetes csökkentésének vizsgálatában,

és arra is rámutat, hogy a Föld légköre olyan élő rendszer, amely még meglepetéseket tartogathat számunkra - írja a Science Alert.