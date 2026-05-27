Vérfagyasztó, mit találtak a rejtélyes ősi kőkorsók mélyén

Laosz középső részén található a „kőkorsók síksága”, amely régóta a világ egyik legrejtélyesebb régészeti helyszínének számít. A tájat több ezer hatalmas kőedény borítja, amelyek eredeti funkcióját sokáig nem ismerték pontosan. A kutatást ráadásul évtizedekig nehezítették a térségben szétszóródott fel nem robbant bombák, amelyek az 1960-as évekbeli laoszi polgárháborúból maradtak hátra.

Az UNESCO világörökségi helyszínen a legnagyobb kőkorsó átmérője eléri a 3 métert

Mit találtak az ősi kőkorsó belsejében?

A kutatók egy csaknem kétméteres átmérőjű kőkorsót tártak fel három ásatási szezon alatt 2022 és 2024 között. Az edény részben a föld alá süllyedt, oldalai pedig már erősen megrongálódtak. A feltárás végére nagy mennyiségű emberi csont került elő az aljából. Az elemzések szerint legalább 37 ember maradványait helyezték ide időszámításunk szerint 890 és 1160 között. A csontok nem egyszerre kerültek a korsóba, ami arra utal, hogy generációkon át használhatták temetkezési célokra.

Hogyan használhatták ezeket a különös kőedényeket?

A vizsgálatok szerint a halottakat valószínűleg nem közvetlenül a kőkorsóba temették. A csontokon látható nyomok alapján először máshol bomolhattak le a testek, majd később helyezték át a maradványokat a nagyobb edényekbe. A kutatók feltételezik, hogy a kisebb korsók szolgálhattak az első temetkezési helyszínként, a nagyobbak pedig egy későbbi szertartás részét képezhették. Ez magyarázhatja azt is, hogy a térségben található sok ezer kőkorsó közül miért üres olyan sok.

Milyen tárgyak kerültek elő a csontok mellett?

Az emberi csontokon kívül a korsóban talált üveggyöngyök igazi érdekességek, ám eredetük újabb kérdéseket vet fel

A régészek üveggyöngyöket, kerámiatöredékeket, egy kis harangot és egy vaskést is találtak az emberi maradványok között. Több cserépdarabot összeillesztve egy teljes edényt sikerült rekonstruálni.

A legérdekesebb leletek azonban az üveggyöngyök voltak.

Anyagvizsgálatuk szerint egy részük Dél-Indiából és Mezopotámiából származó alapanyagból készült, ami eddig ismeretlen kereskedelmi kapcsolatokat sejtet Laosz és ezen távoli régiók között.

Miért lehet fontos ez a felfedezés?

A kutatók szerint a lelőhely kivételes állapotban őrizte meg az ősi temetkezési szokások nyomait. A csontok további elemzése segíthet kideríteni:

kik voltak ezek az emberek,

hogyan éltek, és

rokoni kapcsolatban álltak-e egymással.

A mostani eredmények alapján a Kőkorsók Síksága jóval összetettebb és fejlettebb kultúrát rejthet, mint azt korábban feltételezték – írja a Science Alert.