afrika

Kimondták a halálos ítéletet Afrikára: örökre megváltozik a kontinens

A kutatók új geológiai bizonyítékokat találtak arra, hogy Afrika alatt egy új törésvonal van kialakulóban. A hatalmas kontinens felszíne alatt zajló folyamatok a jövőben a szárazföld kettészakadásához vezethetnek.
Bolygónk arculata folyamatosan változik. Évmilliókkal ezelőtt a mai szárazföldek egyetlen hatalmas szuperkontinens, a Pangea részei voltak. Később a kőzetlemezek mozgása miatt a kontinens darabjai elsodródtak egymástól, és kialakult a ma ismert világtérkép. Bár a lábunk alatt szilárdnak érezzük a talajt, a Föld felszíne jelenleg is állandóan formálódik. Ebben a bolygóformáló és az élet feltételeit is megteremtő folyamatban a tektonika alapvető szerepet játszik. 

Az afrikai kontinens ketté fog szakadni, és egyre több bizonyíték utal erre (AI illusztráció)
Fotó: Google Gemini AI

A kontinens mélyéből érkező bizonyítékok

A zambiai Kafue-hasadékvölgy területén a kutatók különleges, gázokat kibocsátó hőforrásokat vizsgáltak. 

A vízből feltörő buborékokban olyan héliumizotópokat sikerült azonosítaniuk, amelyek egyenesen a Föld köpenyéből származnak.

Ez a köpenyréteg nagyjából 40 és 160 kilométer közötti mélységben húzódik. A gázok összetétele és az izotópok aránya egyértelmű kapcsolatot bizonyít a felszín és a bolygó mélyebb régiói között. 

Egy aktív hasadék jelei

A Kafue-rendszer egy 2500 kilométer hosszú, Közép-Afrikát átlósan átszelő törésvonal része. 

A feláramló gázokban kimutatott, köpenyből származó hélium és szén-dioxid együttes jelenléte arra utal, hogy a kőzetburok repedése napjainkban is aktívan zajlik.

Ez a mélyből érkező, folyadékokon és gázokon keresztüli kapcsolat világosan mutatja a hasadék geológiai aktivitását. Bár a tudósok korábban is gyanították a jelenséget, eddig hiányoztak az ezt alátámasztó, konkrét bizonyítékok. 

Egy új tektonikai lemezhatár jövője

Egy mélyülő törésvonal idővel akár valódi lemezhatárrá is fejlődhet, ám a folyamat sok esetben megáll a lemezek teljes szétválása előtt. Amennyiben itt valóban elindult a kőzetlemezek szétszakadása, az egy rendkívül lassú, évmilliókat felölelő eseménysorozat lesz. 

Ugyanakkor a formálódó új tektonikai lemezhatár vidéke már napjainkban is értékes, kiaknázható erőforrásokat rejthet magában. Ilyen lehetőséget jelenthet például a geotermikus energia, valamint a felszínre jutó hidrogén és hélium.

A kutatás részletes eredményeit a Frontiers in Earth Science című tudományos folyóiratban publikálták. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák az óvatosság és a további vizsgálatok fontosságát. Mivel a hatalmas rendszernek eddig csak egyetlen szakaszát vizsgálták meg, más területekről is további gázmintákat kell gyűjteniük az eredmények végleges megerősítéséhez. 

 

