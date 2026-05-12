Kimondták a halálos ítéletet Afrikára: örökre megváltozik a kontinens

Bolygónk arculata folyamatosan változik. Évmilliókkal ezelőtt a mai szárazföldek egyetlen hatalmas szuperkontinens, a Pangea részei voltak. Később a kőzetlemezek mozgása miatt a kontinens darabjai elsodródtak egymástól, és kialakult a ma ismert világtérkép. Bár a lábunk alatt szilárdnak érezzük a talajt, a Föld felszíne jelenleg is állandóan formálódik. Ebben a bolygóformáló és az élet feltételeit is megteremtő folyamatban a tektonika alapvető szerepet játszik.

Az afrikai kontinens ketté fog szakadni, és egyre több bizonyíték utal erre (AI illusztráció)

Fotó: Google Gemini AI

A kontinens mélyéből érkező bizonyítékok

A zambiai Kafue-hasadékvölgy területén a kutatók különleges, gázokat kibocsátó hőforrásokat vizsgáltak.

A vízből feltörő buborékokban olyan héliumizotópokat sikerült azonosítaniuk, amelyek egyenesen a Föld köpenyéből származnak.

Ez a köpenyréteg nagyjából 40 és 160 kilométer közötti mélységben húzódik. A gázok összetétele és az izotópok aránya egyértelmű kapcsolatot bizonyít a felszín és a bolygó mélyebb régiói között.

Egy aktív hasadék jelei

A Kafue-rendszer egy 2500 kilométer hosszú, Közép-Afrikát átlósan átszelő törésvonal része.

A feláramló gázokban kimutatott, köpenyből származó hélium és szén-dioxid együttes jelenléte arra utal, hogy a kőzetburok repedése napjainkban is aktívan zajlik.

Ez a mélyből érkező, folyadékokon és gázokon keresztüli kapcsolat világosan mutatja a hasadék geológiai aktivitását. Bár a tudósok korábban is gyanították a jelenséget, eddig hiányoztak az ezt alátámasztó, konkrét bizonyítékok.

Egy új tektonikai lemezhatár jövője

Egy mélyülő törésvonal idővel akár valódi lemezhatárrá is fejlődhet, ám a folyamat sok esetben megáll a lemezek teljes szétválása előtt. Amennyiben itt valóban elindult a kőzetlemezek szétszakadása, az egy rendkívül lassú, évmilliókat felölelő eseménysorozat lesz.

A kutatás részletes eredményeit a Frontiers in Earth Science című tudományos folyóiratban publikálták. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák az óvatosság és a további vizsgálatok fontosságát. Mivel a hatalmas rendszernek eddig csak egyetlen szakaszát vizsgálták meg, más területekről is további gázmintákat kell gyűjteniük az eredmények végleges megerősítéséhez.