Mi történik? Rejtélyes űrlénykoponyákat találnak világszerte

A régészek évszázadokon át „földönkívüli” koponyákat találtak az Antarktiszt leszámítva minden kontinensen. A kutatók szerint a koponyatorzítás azonban nem egy kegyetlen szokás volt, hanem sok kultúrában egy teljesen természetes gyakorlatnak számított.
Amikor a spanyol hódítók először érkeztek az Andok térségébe, megdöbbentette őket, hogy sok embernek hosszúkás, kúpszerű feje volt. A hódítók rémtörténeteket terjesztettek arról, hogy a csecsemők koponyájából „kifolyt az agy”, a modern antropológiai kutatások azonban egészen másról számolnak be. A koponyatorzítás több tízezer éven át jelen volt a világ különböző kultúráiban, és a tudósok szerint sok esetben nem fájdalmas kínzásról, hanem társadalmi vagy spirituális hagyományról lehetett szó.

Évezredeken át különböző kultúrákban és kontinenseken jellemző volt a koponyatorzítás
Kredit: Nabeel Nezza

Hogyan végezték a koponyatorzítást?

A csecsemők koponyája életük első éveiben rendkívül formálható, mert a csontok születéskor még nem forrnak teljesen össze. A koponyatorzítás során szalagokat, kendőket, párnákat vagy falapokat használtak, amelyek lassan befolyásolták a fej növekedését. 

A folyamat általában hat hónapos kor körül kezdődött és egy-két évig tarthatott. A szakemberek szerint a módszer többnyire fokozatos volt, ezért ritkán okozott komoly egészségügyi problémát. 

Bár történtek fertőzések vagy túl szoros kötözésből származó sérülések, a legtöbb gyermek normálisan fejlődött tovább. A modern vizsgálatok nem találtak bizonyítékot arra, hogy önmagában a koponyatorzítás károsította volna az intelligenciát vagy az agyműködést.

Miért alakították át a csecsemők koponyáját?

 

A koponyatorzítás okai kultúránként jelentősen eltértek. 

  • Egyes dél-amerikai népeknél a fej formája a származást vagy a közösséghez tartozást jelezhette, míg 
  • más helyeken szépségideálnak számított. Az Andokban élő Collagua népnél például a hosszúkás fejformát állítólag a környező hegyekhez hasonlították. 
  • Más kultúrákban a szokás inkább védelmező vagy spirituális jelentést hordozhatott. 
  • A kutatók szerint bizonyos közösségekben maga a fejforma nem is volt a legfontosabb cél. A koponyatorzítás egyszerűen a gyermeknevelés részének számíthatott, hasonlóan a pólyázáshoz vagy más rituális hagyományokhoz. Egyes maja közösségek például úgy hitték, hogy a fej formálása megvédi a gyermeket, mintha „tetőt tennének egy házra”.

Milyen régi ez a különös szokás?

A Nemzeti Múzeumban látható a Mözs mellett talált V. századi koponya
Kép: Wikipedia

A koponyatorzítás sokkal régebbi szokás lehet, mint korábban hitték. A legrégebbi ismert példákat Ausztráliában találták, ahol több mint 13 ezer éves koponyákon fedezték fel a mesterséges alakítás nyomait. Később Európában, Kínában, Iránban, Afrikában és az amerikai kontinensen is megjelent a gyakorlat, de Magyarországon is találtak ilyen leletet

A kutatók szerint a szokás valószínűleg egymástól függetlenül alakult ki több kultúrában. Ennek egyik oka lehet, hogy az újszülöttek feje születéskor természetesen is deformálódik, így az emberek könnyen felismerhették, hogy a koponya alakja befolyásolható. 

A szakemberek szerint ebből alakulhatott ki az a gondolat, hogy a fej formálása védelemként vagy státuszszimbólumként szolgálhat.

Miért foglalkoztatja még ma is a kutatókat?

A koponyatorzítás még a 20. században sem tűnt el teljesen. Kongóban, Pápua Új-Guineában és Európa egyes részein is dokumentálták a gyakorlatot. Franciaországban például az úgynevezett „bandeau” módszerrel kötözték a csecsemők fejét, mert úgy hitték, ez megvédi őket a sérülésektől. 

A kutatók szerint a koponyatorzítás valójában ugyanabba az emberi viselkedésbe illeszkedik, mint a tetoválás, a testékszerek vagy más testmódosítások. 

  • A szakemberek ma már nem barbár szokásként tekintenek rá, hanem annak bizonyítékaként, hogy az emberek évezredek óta használják a testüket identitásuk, hitük és közösségük kifejezésére - írja a livescience.com.

 

