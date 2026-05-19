Mi történik? Rejtélyes űrlénykoponyákat találnak világszerte

Amikor a spanyol hódítók először érkeztek az Andok térségébe, megdöbbentette őket, hogy sok embernek hosszúkás, kúpszerű feje volt. A hódítók rémtörténeteket terjesztettek arról, hogy a csecsemők koponyájából „kifolyt az agy”, a modern antropológiai kutatások azonban egészen másról számolnak be. A koponyatorzítás több tízezer éven át jelen volt a világ különböző kultúráiban, és a tudósok szerint sok esetben nem fájdalmas kínzásról, hanem társadalmi vagy spirituális hagyományról lehetett szó.

Évezredeken át különböző kultúrákban és kontinenseken jellemző volt a koponyatorzítás

Kredit: Nabeel Nezza

Hogyan végezték a koponyatorzítást?

A csecsemők koponyája életük első éveiben rendkívül formálható, mert a csontok születéskor még nem forrnak teljesen össze. A koponyatorzítás során szalagokat, kendőket, párnákat vagy falapokat használtak, amelyek lassan befolyásolták a fej növekedését.

A folyamat általában hat hónapos kor körül kezdődött és egy-két évig tarthatott. A szakemberek szerint a módszer többnyire fokozatos volt, ezért ritkán okozott komoly egészségügyi problémát.

Bár történtek fertőzések vagy túl szoros kötözésből származó sérülések, a legtöbb gyermek normálisan fejlődött tovább. A modern vizsgálatok nem találtak bizonyítékot arra, hogy önmagában a koponyatorzítás károsította volna az intelligenciát vagy az agyműködést.

Miért alakították át a csecsemők koponyáját?

A koponyatorzítás okai kultúránként jelentősen eltértek.

Egyes dél-amerikai népeknél a fej formája a származást vagy a közösséghez tartozást jelezhette, míg

más helyeken szépségideálnak számított. Az Andokban élő Collagua népnél például a hosszúkás fejformát állítólag a környező hegyekhez hasonlították.

Más kultúrákban a szokás inkább védelmező vagy spirituális jelentést hordozhatott.

A kutatók szerint bizonyos közösségekben maga a fejforma nem is volt a legfontosabb cél. A koponyatorzítás egyszerűen a gyermeknevelés részének számíthatott, hasonlóan a pólyázáshoz vagy más rituális hagyományokhoz. Egyes maja közösségek például úgy hitték, hogy a fej formálása megvédi a gyermeket, mintha „tetőt tennének egy házra”.

Milyen régi ez a különös szokás?