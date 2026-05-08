A korallzátony mélyén rejtőzik az orvostudomány új csodafegyvere

A Nature folyóiratban közzétett tanulmány szerint minden egyes korallzátony egyedi mikrobiális közösséget tart fenn, amely fajonként változik. A vizsgált élőlények szöveteiben baktériumok, gombák és algák élnek, szorosan együttműködve a gazdaszervezettel, létrehozva az úgynevezett holobiont rendszert.

A korallzátony mélyén az orvostudomány számára is hasznosítható anyagok sokasága rejtőzik

E kooperáció biztosítja a korallok egészségét és túlélését.

Ismeretlen életformák a korallzátony mélyén

A Tara Pacific konzorcium támogatásával a szakemberek 32 csendes-óceáni sziget 99 zátonyáról gyűjtöttek mintákat 2016 és 2018 között. A munka során a mikrobiom elemzésével 645 mikrobiális faj génállományát sikerült rekonstruálniuk.

Meglepő módon ezek több mint 99 százaléka – genetikai értelemben véve – korábban ismeretlen volt a tudomány számára, annak ellenére, hogy a zátonyok a látható tengeri élet egyharmadát támogatják.

Új távlatok a biotechnológia számára

A kutatók megállapították, hogy a korallokhoz kötődő baktériumok rendkívül sok olyan genetikai utasítást hordoznak, amelyek természetes vegyületek előállításáért felelősek. Olivier Thomas professzor szerint ezek a közösségek a vegyületgyártásban felülmúlják még a tengeri szivacsokat is. A kutatás során azonosítottak korábban ismeretlen mikroorganizmusokat – például az Acidobacteriota törzshöz tartozókat –, amelyek új enzimeket termelnek.

A talált bioaktív anyagok a biotechnológia és a gyógyszergyártás számára is értékes alapanyagot jelenthetnek a jövőben.

Veszélyben a tengeri molekuláris könyvtár

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a korallok pusztulásával nemcsak a látványos tengeri élet, hanem ez a hatalmas tengeri molekuláris könyvtár is elveszhet. Dr. Maggie Reddy rámutatott, hogy a több mint 4000 azonosított mikrobafajnak eddig csupán 10 százalékáról rendelkezünk genetikai információval. A kutatás folytatásaként idén júniusban új expedíció indul Pápua Új-Guineába, hogy megértsék, miért ellenállóbbak bizonyos korallok a klímaváltozással szemben.