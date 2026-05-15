Kifutunk az időből: brutális betegség tizedeli Magyarországot

A John Innes Centre (Anglia) kutatói kifejlesztettek egy eljárást, amellyel a magas kőris (Fraxinus excelsior) növényembrióját ki tudják metszeni a magból, és ezzel jelentősen felgyorsítják az új növénykék kicsírázását. A természetben akár hat évbe is telhet az a folyamat, amely a laboratóriumban egy hét alatt lezajlik.

A kőris levelei

Fotó: Bridgeman Images via AFP

A gyors csíráztatási módszer már több mint 2000 magoncot eredményezett, amelyeket kutatási és próbakiültetési célokra használnak. Az eljárást nemcsak a nemzetközi kutatói közösség fogadta lelkesen, hanem – megfelelő módosításokkal – földtulajdonosok, természetvédelmi aktivisták és hobbikertészek is sikerrel alkalmazhatják.

A Scandinavian Journal of Forest Research erdészeti kutatási szakfolyóiratban megjelent tanulmány reményt ad mindazoknak, akik elkötelezettek a járvány által veszélyeztetett európai kőrisállomány megmentése mellett. A cél az, hogy olyan anyanövények magjairól neveljenek és ültessenek ki kőriscsaládokat, amelyek ellenállóak a kőriselhalással szemben.

Hogyan menthetjük meg a kőrisfákat?

A módszer lényege, hogy a növényembriót egy éles kés és egy csipesz segítségével eltávolítják a maghéjból, és agargél táptalajra teszik, hogy elősegítsék a növényke lassú ébredését.

„A kőrismagok a természetben két-három év után csíráznak. Mi ezt az időtartamot nagyjából egy hétre csökkentettük a laborban

– mondta el Elizabeth Orton, a John Innes Centre kutatója és a tanulmány első szerzője. – Már sok száz magoncot állítottunk elő ezzel a gyors módszerrel, amelyeket kísérletekhez használunk, illetve kiültetjük őket a saját kertészetünkbe vagy az erdőkbe. Más kutatóktól és a természetes kőrispopuláció helyreállításán fáradozóktól folyamatosan érkeznek hozzánk az érdeklődések. A következő lépéseink egyike az lesz, hogy kifejlesztjük az eljárásnak a leegyszerűsített, otthon is elvégezhető változatát, amelyhez a folyamat során csupa online is könnyen beszerezhető anyagot – háztartási hipót, agart – kell majd használni.”

Az ellenálló fajok jelentik a megoldást

Az Európa-szerte terjedő kőriselhalás-járvány miatt sürgősen új, a kórokozónak ellenálló kőrisállományokat kell telepíteni. Így visszailleszthetjük a tájba egyik fontos erdőalkotó fafajunkat, miközben azokat a kutatási módszereket is előmozdítjuk, amelyek a fák kórokozókkal szembeni rezisztenciájának genetikai hátterét és mechanizmusait vizsgálják.