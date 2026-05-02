Érkezhet az újabb koronavírus, nem is akárhonnan

Egy nemzetközi kutatócsoport azonosított egy kelet-afrikai denevér-koronavírust, amely képes emberi sejteket fertőzni. A Cardioderma cor coronavirus (CcCoV) KY43, röviden CcCoV-KY43 jelű koronavírus, noha kimutathatóan képes hozzákötődni egy receptorhoz az emberi tüdősejtek felszínén, a Kenyában végzett előzetes felmérések szerint még nem tört át a fajok közötti gáton, így egyelőre nem található meg az emberi népességben.
A kutatók nem „élő”, fertőzőképes teljes vírusrészecskékkel dolgoztak, hanem a génszekvenciák nyilvános adatbázisa, a Genbank alapján választották ki és szintetizálták meg különböző koronavírusok, köztük 27 eredetileg denevérekből izolált koronavírus tüskefehérjéjét, és ezeket tesztelték végig az emberi sejteken található koronavírus-receptorokhoz való kötőképességük szempontjából.
A koronavírus „fegyvere": a tüskefehérje
- A tüskefehérjék a koronavírusok, köztük a mindenki által jól ismert SARS-CoV-2 felszínén található vírusfehérjék, amelyek a gazdasejthez való kötődésben és sejt belsejébe való bejutásban játszanak kulcsszerepet.
A tanulmány, amely brit és kenyai szakemberek együttműködésével, jórészt az Egyesült Királyság Kutatási és Innovációs Alapjának Biotechnológia és Biológiai Tudományok Kutatási Tanácsa, valamint a kenyai kormányzat Nemzeti Kutatási Alapja támogatásával valósult meg, igazolta a CcCoV-KY43 kötődését az emberi CEACAM6 glikoproteinhez.
A Pirbright Institute, a Cambridge-i Egyetem, a KEMRI-Wellcome Trust Research Programme, a Yorki Egyetem és a Kenyai Nemzeti Múzeumok munkatársai által a Nature-ben publikált közlemény arról számol be, hogy az alfakoronavírusok több különféle receptort is használhatnak az emberi sejtekbe való bejutáshoz.
Korábban az volt az általános vélekedés, hogy a legtöbb alfakoronavírus legfeljebb egy- vagy kétféle receptort használ a gazdasejtbe való belépésre, és az egyetlen különbség közöttük az, hogy melyik fajt tudják gazdaként hasznosítani – ismertette Dalan Bailey, a Pirbright Institute csoportvezetője. – Kutatásunk nyomán most már látjuk, hogy az alfakoronavírusok a receptorok jóval szélesebb repertoárjával rendelkeznek.”
„A vírusok tüskefehérjéje az a kulcs, amely a zárba, vagyis a gazdasejt receptorfehérjéjébe illeszkedve megnyitja a kaput a vírus előtt a gazdasejtbe való bejutáshoz – magyarázta Stephen Graham, a Cambridge-i Egyetem professzora, a vírus-gazdaszervezet kölcsönhatások szakértője. – Egy alfakoronavírus-receptort most azonosítottunk. A kihívás immár az, hogy megtaláljuk a többit.”
Nemcsak megtaláltunk egy új koronavírus-receptort az emberi sejteken azelőtt, hogy a vírus ténylegesen átkerült volna a humán népességbe, de ráadásul ezt úgy tettük, hogy a vírusnak csak egy alkotórészét, a tüskét használtuk, így nem volt szükségünk arra, hogy egy fertőzőképes kórokozót Európába importáljunk”
– emelte ki Giulia Gallo, a virális glikoproteinek specialistája és a cikk vezető szerzője.
„Nagy öröm a számunkra, hogy a Yorki Egyetemen általunk kifejlesztett, emberi vírusreceptorok felfedezésére szolgáló platform segített egy új koronavírus-receptor azonosításában – fűzte hozzá Gavin J. Wright professzor. – Biztosak vagyunk benne, hogy ez az izgalmas új technológia más fontos vírusok receptorainak azonosítását is meg fogja könnyíteni.”
Mit kell tudni az újonnan megismert koronavírusról?
A CcCov-KY43 eredendően a Kelet-Afrikában, főként Kelet-Szudánban és Észak-Tanzániában őshonos, ökológiailag fontos szívorrú denevér (Cardioderma cor) kórokozója. A kutatók szerint az alfakoronavírusok zoonotikus (állatról emberre való) terjedési képessége viszonylag feltáratlan terület, mivel mindmáig összesen két sejtfelszíni receptort ismerünk, amelyeket az alfakoronavírusok használni tudnak.
„Cikkünk alapján szükségesnek tűnik a kutatás folytatása a kelet-afrikai régióban, hogy jobban megértsük, vajon mekkora veszélyt jelent ránk nézve a vírusoknak azon tágabb rokonsági köre, amelyek ugyanehhez az emberi receptorhoz tudnak kötődni – hangsúlyozta James Nyagwange, a KEMRI-Wellcome Trust Research Programme munkatársa és a tanulmány egyik szerzője. – Az emberiség így tudhat csak felkészülni egy esetleges jövőbeni átfertőződésre, és így tudhatunk időben elkezdeni vakcinákat és vírusellenes szereket fejleszteni.”
A kutatásban részt vevő partnerek mind a maguk speciális szakértelmével járultak hozzá az eredményekhez. A Pirbright Institute kimutatta, hogy
a CcCoV-KY43 képes emberi sejteket fertőzni, és igazolta, hogy a vírus a CEACAM6 receptort használja a sejtbe jutáshoz.
A Yorki Egyetem végezte a CcCoV-KY43 tüskefehérjéjének tesztelését a lehetséges emberi receptorfehérjékkel szemben, és szintén a CEACAM6-ot hozták ki esélyes jelöltnek. A Pirbright és a Cambridge-i Egyetem munkatársai megmérték a tüskefehérje és a CEACAM6 közötti kötődés erősségét, a cambridge-i csapat pedig atomi szinten megoldotta a szabad tüske, illetve a tüske-receptor komplex szerkezetét. A Kenyai Nemzeti Múzeumok mutatták ki először a CcCoV-ot a denevérekben, és feltérképezték a fertőzött állomány kiterjedését Kenyában. Végezetül a KEMRI-Wellcome mutatta meg, hol fejeződik ki a CEACAM6 az emberi szervezetben, és a CcCoV-cal fertőzött területeken élő emberek vérét ők tesztelték azt kiderítendő, hogy áteshettek-e korábban a CcCoV-KY43 vírussal való fertőződésen.
Mi lesz a következő lépés?
Ugyanazzal a technológiával, amelyet ebben a tanulmányban alkalmaztunk, szeretnénk további lehetséges emberi kórokozók után kutatni, s egyúttal jobban megérteni, milyen általánosabb tényezők befolyásolják az egyes kórokozók zoonotikus képességét”
– mondta el Bailey. Graham professzor pedig hozzáfűzte: „Reméljük, hogy az eredményeink nyomán jobban fel tudjuk becsülni, mekkora veszélyt jelentenek valójában a most azonosított vírusnak ugyanezt a receptort használó rokonai. Feltérképezhetjük például e vírusok elterjedését a denevérekben, és ellenőrizhetjük, nem történt-e már meg az emberi népességbe való átlépésük.”