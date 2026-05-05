Nagy a baj: kettészakadhat a Föld, eltűnhet az óceán

A Vancouver-sziget partjainál zajló események páratlan betekintést nyújtanak a Föld mélyének működésébe. A kutatók ugyanis felfedezték, hogy bár a Juan de Fuca és az Explorer kőzetlemez lassan az Észak-Amerikai lemez alá csúszik, a folyamat most mégis a megszokottól eltérően viselkedik – írja a LAD Bible.

Egy alábukó kőzetlemez a megszokott süllyedés helyett éppen megsemmisül

A kőzetlemez pusztulása a mélyben

Bolygónk felszíne alatt hét nagy tektonikus lemez található, amelyek úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy hatalmas kirakós játék darabjai. Ahol a sűrűbb lemez a könnyebb alá bukik, ott szubdukció történik, ami normális esetben segít békésen és nyugodtan tartani a felszíni viszonyokat. Brandon Shuck, a kutatás vezetője szerint egy ilyen zóna beindítása hatalmas erőt igényel, mintha csak egy nehéz vonatot tolnánk hegynek felfelé.

Amikor viszont a mozgás egyszer beindul, a folyamatot szinte lehetetlen megállítani, így a teljes leálláshoz egy igazán drámai eseményre van szükség. A jelenlegi mérések alapján a süllyedő, kettészakadó tektonikus lemez nem csupán a mélybe bukik, hanem a szerkezete aktívan darabokra szakad, majd kisebb mikrolemezekre törik szét.

A kutatók így most először figyelhetik meg teljes valójában egy ilyen zóna halálát.

Nincs azonnali földrengés a repedésnél

A tudósok a jelenséget ahhoz hasonlítják, mint amikor egy vonat nem hirtelen szenved gigantikus balesetet, hanem lassan, vagononként siklik ki. Egy hatalmas törésvonal mentén a kőzetréteg már majdnem teljesen leszakadt, a repedés hossza pedig jelenleg körülbelül 75 kilométeres lehet. Meglepő módon ez a terület most szokatlanul csendes, mivel a már leszakadt kőzetdarabok nem súrlódnak tovább egymáshoz. Emiatt egyelőre nem alakul ki pusztító földrengés az érintett régióban.

Bár a repedés a jövőben valószínűleg egyre nagyobb lesz, a komolyabb következményekig még évmilliók telhetnek el, miközben a mozgás fokozatosan lelassulhat. A távoli jövőben viszont ez a geológiai folyamat súlyos vulkánkitörésekhez és rengésekhez vezethet, a legszélsőségesebb esetben pedig akár a földi óceánok is eltűnhetnek miatta.