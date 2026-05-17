Túlélte a krokodiltámadást, pedig háromszor is megragadta a hüllő

Május elején egy portugál férfi maradványait találták meg egy krokodil gyomrában Dél-Afrikában. Az eset felhívta a figyelmet a krokodiltámadások veszélyeire, amelyek Ázsiában és Ausztráliában a leggyakoribbak. A világban évente kb. ezer ember halálát okozzák a ragadozók. Ha egy krokodil egyszer megragadta az áldozatát, szinte lehetetlen megszabadulni a halálos harapásából, de egy ismert ausztrál természetvédőnek sikerült túlélnie egy ilyem támadást. A kontinensnyi országban egyre többen vetik fel, hogy el kell törölni a krokodilok vadászati tilalmát.
Amikor Valerie Plumwood 1985-ben a Kakadu Nemzeti Parkban járt, még nem voltak gyakoriak a krokodiltámadások. A nőt egy parkőr ismerőse kérte meg egy újonnan kialakított túra-útvonal bejárására, hogy véleményezze, megfelel-e majd a turistáknak. Az útvonalat átszelte az Alligátor-folyó, amelynek már a neve is félelmet kelt az átlagemberben. Az átkeléshez Plumwood egy kenut kapott.

Sósvízi krokodil
Fotó: BARBAGALLO FRANCO / hemis.fr

Támad a krokodil

A nő lefelé haladt a folyón, de rossz érzések törtek rá. Elhatározta, hogy kiköt a túlsó parton, és gyalog folytatja az útját. 

Egy faágra lettem figyelmes a vízben. Ahogy a sodrás felé vitt, hirtelen megláttam a szemeit – egy krokodil volt. El akartam kerülni, de a víz odasodorta a kenumat a közelébe. Már majdnem elhaladtunk egymás mellett, amikor egy hatalmas ütést éreztem a csónakomon. Őrült tempóban kezdtem evezni, de tudtam, hogy könnyedén utolér. Ha a folyó közepén felborítja a kenut, végem, ezért kétségbeesve próbáltam olyan partszakaszt találni, ahol ki tudok kapaszkodni a vízből. Megláttam egy fát, amelynek belógtak az ágai a folyóba. Odalapátoltam, és épp ugrottan az egyik ág felé, amikor a krokodil kiugrott a vízből és megragadta a lábamat.”

Sósvízi krokodil Adelaide város közelében. Az ausztrál Északi területen védett állat a bordás krokodil
Forrás: Wikimedia Commons

Valerie úgy mesélte el később az első harapást és halálforgatást, hogy nincs ennél nagyobb félelem.

Már alig bírtam, de hirtelen vége szakadt ennek a borzalomnak. A lábam leért a folyó fenekére, a fejem végre kint volt a vízből és a legnagyobb megdöbbenésemre még életben voltam. A krokodil még mindig rettenetes erővel tartotta a lábamat, de ő is pihent.”

A nő sírni kezdett, mire a ragadozó újra lerántotta, és újra megforgatta a víz alatt. Másodszorra rövidebb ideig tartott a halálforgás, de most sem engedte el. Ahogy Valerie újra a felszínre emelkedett, észrevette, hogy közelebb kerülte egy lelógó faághoz. Megragadta mindkét kezével.

„Tépjen darabokra a krokodil, de én ezt el nem engedem! Ekkor azonosítottam, mi az a morgó hang, amit hallok: a krokodil morgott, mintha dühös lenne. Majd egyszer csak azt éreztem, hogy szabad vagyok.”

Ahogy kiugrott a vízből, pontosan az történt, mint az első menekülési kísérleténél. A hüllő utána ugrott, és megint berántotta a vízbe. 

„A harmadik halálforgáskor a bal combomat tartotta. Valami forrót éreztem, amikor belém harapott, aztán következett a víz alatti borzalom. Amikor a felszínre keveredtem, ott voltam az ág alatt. Éreztem, hogy fogy az erőm, és úgy láttam, hogy sokáig fog tartani, amíg meghalok, mert úgy éreztem magam, mint egy egér, amelyikkel játszik a macska, mielőtt felfalja.”

A természetvédő megpróbált a hüllő szemébe nyúlni, hátha elengedi, de nem sikerült az akció. A lába nagyon fájt, de minden erejével újra megragadta a faágat.

„Tudtam, hogy változtatni kell a stratégián. Az iszapos, kiemelkedő part felé vetettem magam. A tíz ujjammal húztam magam felfelé. Először visszacsúsztam a folyóba, a krokodil elé. Nem támadott, csak ott feküdt. Őt is kimerítette a harc. Másodszor már csak félig csúsztam vissza, harmadszor pedig valahogy felhúztam magam. Körülnéztem és kimondtam: élek.”

  • A nő több kilométert gyalogolt a parkőr háza felé, mire megtalálták. Hihetetlen, de nem vesztette el egyetlen végtagját sem.

Csak az ember kellett a krokodilnak, a kutya nem

2011-ben Ausztráliában egy horgászt támadott meg egy sósvízi krokodil, és behúzta a vízbe. A férfi 30 percen át harcolt az életéért. Mindkét lába és térde eltört, egy ujja leszakadt. Az volt a szerencséje, hogy egy munkás meghallotta a segélykiáltásait, és kihúzta a partra. Az állat nem törődött a horgász kutyájával, amelyik a küzdelem közben beleesett a vízbe, hanem a férfit akarta zsákmánynak. Az esetről egy ausztrál tévécsatorna részletesen beszámolt. 

A kutyát választotta a ragadozó

2023 februárjában az eset fordítottja történt, és erről egy ijesztő videó is készült. A felvételen érzékelhető az a borzalmas erő, ahogy a felnőtt férfit elrepíti a támadás. Allister McPhee-nak az volt az óriási szerencséje, hogy a lába kicsúszott a krokodil szájából. A hüllő a következő támadása már a férfi kutyája, Magic Molly ellen irányult, és őt is megragadnia. A férfi hiába próbálta ütlegelni a ragadozót, az elhurcolta a kutyát.  

Megharapta a krokodil szemét a férfi, így menekült meg

Egy hónapot lábadozott kórházban Colin Deveraux, az ausztrál farmer, akit az Északi terület egyik mocsarának partján ragadott meg egy több mint 3 méter hosszú bordás krokodil 2023 novemberében. 

A kerítést javítottam a mocsárban. Észrevettem, hogy ott leselkedik, ezért eltávolodtam a víztől. De a krokodil kilőtte magát a tóból, elkapta a bokámat, és megrázott, mint egy rongybabát.”

Az állat a tó felé vonszolta a férfit. A farmer a krokodil oldalát rúgta nagy erővel, aztán megharapta a hüllő szemét. Olvasóink jól látják, a farmer a fogaival is védekezett.

„Szörnyű helyzetben voltam. Ahogy valahogy az állat feje fölé kerültem, a fogam beleakadt a krokodil kiemelkedő szemébe. Vastag bőrdarabot éreztem a számban, amit megragadtam és rángatni kezdtem a fogaimmal. Erre elengedett.”

Deveraux hátraugrott és menekülni kezdett. A krokodil kb. négy métert üldözte, majd feladta. A farmer egy törülközővel és egy kötéllel elszorította a sebét. A testvére autóval vitte a 130 kilométerre levő kórházba. A fertőző baktériumok miatti kezelések után bőrátültetést hajtottak végre rajta.  

Az egész támadás kb. 8 másodperc lehetett. Ha nem a bokámat kapja el, hanem a combomat, ma már halott vagyok.”

A farmer azt mondta az ausztrál ABC televíziónak, át kell gondolnia, a jövőben hogyan fogja kijavítani a földjei kerítését a tavaknál és a mocsaras részeknél, mert még egyszer nem vállal ilyen kockázatot.  

A bordás krokodil mindent megtámad, ami mozog

A sósvízi krokodilok területvédők, és gyakran csónakokat, kisebb hajókat is megtámadnak, ahogy ezen a felvételen látható.  

Itt pedig az látható, amikor Mexikóban egy úszót üldöz egy ilyen ragadozó. A férfinek az volt a szerencséje, hogy egy turista rádobott egy tárgyat a krokodilra, és az visszafordult. 

Az amerikai Juan Carlos Verdének nem volt ilyen szerencséje. Őt egy promóciós film forgatása közben, a fején harapta meg egy 4 méteres alligátor, 2022 augusztusában, Floridában. A volt ejtőernyős katona fejének koponyájának egy részét el kellett távolítani. 

 

 

