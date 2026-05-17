Túlélte a krokodiltámadást, pedig háromszor is megragadta a hüllő

Amikor Valerie Plumwood 1985-ben a Kakadu Nemzeti Parkban járt, még nem voltak gyakoriak a krokodiltámadások. A nőt egy parkőr ismerőse kérte meg egy újonnan kialakított túra-útvonal bejárására, hogy véleményezze, megfelel-e majd a turistáknak. Az útvonalat átszelte az Alligátor-folyó, amelynek már a neve is félelmet kelt az átlagemberben. Az átkeléshez Plumwood egy kenut kapott.

Sósvízi krokodil

Fotó: BARBAGALLO FRANCO / hemis.fr

Támad a krokodil

A nő lefelé haladt a folyón, de rossz érzések törtek rá. Elhatározta, hogy kiköt a túlsó parton, és gyalog folytatja az útját.

Egy faágra lettem figyelmes a vízben. Ahogy a sodrás felé vitt, hirtelen megláttam a szemeit – egy krokodil volt. El akartam kerülni, de a víz odasodorta a kenumat a közelébe. Már majdnem elhaladtunk egymás mellett, amikor egy hatalmas ütést éreztem a csónakomon. Őrült tempóban kezdtem evezni, de tudtam, hogy könnyedén utolér. Ha a folyó közepén felborítja a kenut, végem, ezért kétségbeesve próbáltam olyan partszakaszt találni, ahol ki tudok kapaszkodni a vízből. Megláttam egy fát, amelynek belógtak az ágai a folyóba. Odalapátoltam, és épp ugrottan az egyik ág felé, amikor a krokodil kiugrott a vízből és megragadta a lábamat.”

Sósvízi krokodil Adelaide város közelében. Az ausztrál Északi területen védett állat a bordás krokodil

Forrás: Wikimedia Commons

Valerie úgy mesélte el később az első harapást és halálforgatást, hogy nincs ennél nagyobb félelem.

Már alig bírtam, de hirtelen vége szakadt ennek a borzalomnak. A lábam leért a folyó fenekére, a fejem végre kint volt a vízből és a legnagyobb megdöbbenésemre még életben voltam. A krokodil még mindig rettenetes erővel tartotta a lábamat, de ő is pihent.”

A nő sírni kezdett, mire a ragadozó újra lerántotta, és újra megforgatta a víz alatt. Másodszorra rövidebb ideig tartott a halálforgás, de most sem engedte el. Ahogy Valerie újra a felszínre emelkedett, észrevette, hogy közelebb kerülte egy lelógó faághoz. Megragadta mindkét kezével.

„Tépjen darabokra a krokodil, de én ezt el nem engedem! Ekkor azonosítottam, mi az a morgó hang, amit hallok: a krokodil morgott, mintha dühös lenne. Majd egyszer csak azt éreztem, hogy szabad vagyok.”

Ahogy kiugrott a vízből, pontosan az történt, mint az első menekülési kísérleténél. A hüllő utána ugrott, és megint berántotta a vízbe.