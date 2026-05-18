Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

Sport

A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

lajhár

Ez az állat az életét kockáztatja, amikor vécére megy

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háromujjú lajhárok élete többnyire a biztonságos lombkoronában zajlik, ahol lassú mozgásuknak és környezetükbe olvadó színeiknek köszönhetően szinte láthatatlanná válnak a ragadozók számára. Hetente egyszer azonban a lajhárok elképesztő, már-már öngyilkos kockázatot vállalnak: elhagyják a fák nyújtotta védelmet, és lassan leereszkednek az erdő talajára. Ennek az életveszélyes utazásnak a célja nem más, mint a székletürítés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lajhármolyürítés

A talaj közelsége a lajhárok számára a legnagyobb veszélyforrás; a vadon élő példányok halálozásának túlnyomó többsége a földön vagy annak közvetlen közelében következik be, ahol a gyorsan mozgó ragadozók könnyű prédaként ejtik el őket. Ráadásul, mivel a lajhár rendelkezik az állatvilág egyik leglassabb anyagcseréjével, a fáról való le- és felmászás jelenti számukra a hét legnagyobb energiafelhasználását. 

lajhár A three?toed sloth (Bradypus spp.) hangs from a branch with its baby clinging to its fur in Metropolitan Natural Park, a protected area in Panama City, on December 22, 2025. Metropolitan Natural Park is the main green lung of Panama City and one of the few tropical forests located within a capital city in Latin America. Covering more than 230 hectares of jungle, trails and viewpoints, the park is home to a remarkable diversity of wildlife, including sloths, howler monkeys, deer and more than 250 bird species. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
A lajhárok az életüket kockáztatják, amikor üríteni mennek
Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

A lajhár ürítésének titka

Ez olyan, mintha nekem egy 5 kilométeres távot kellene lefutnom egy autópálya közepén, csak azért, hogy elmenjek a mosdóba. Rendkívül költséges és rendkívül kockázatos”

— mondta Jonathan Pauli, a Wisconsini-Madison Egyetem vadvédelmi ökológusa.

Adódik tehát a logikus kérdés: miért vállalnak a lajhárok ekkora kockázatot egy egyszerű anyagcsere-folyamatért? Miért nem végzik el a dolgukat biztonságosan a fák ágai közül, ahogyan azt sok más lomblakó állat teszi? A válasz egy komplex és lenyűgöző mutualizmusban – egy olyan kapcsolatban, amelyből minden résztvevő fél profitál – rejlik, amely a lajhárok, a lajhármolyok és a bundájukban fejlődő algák között alakult ki. 

A lajhármolyok titkos életciklusa

A rendszer motorja egy apró, kevéssé előkelő rovar: a lajhármoly (Cryptoses choloepi). Ezek a molyok egész felnőtt életüket a lajhár vastag bundájában töltik. Miután egy moly sikeresen kolonizálja lassú mozgású gazdáját, véglegesen elveszíti a repülési képességét. Ez azonban egyáltalában nem akadályozza őket, hiszen állandó lakóhelyük hűségesen szállítja őket mindenhová.

Amikor a lajhár elvégzi heti székletürítési rituáléját a fa tövében – amelyet gyakran egy sajátos csípőmozgás vagy „ürítési tánc” kísér –, a nőstény molyok leugranak a lajhár testéről a friss ürülékkupacra, hogy lerakják a petéiket. A petékből kikelő lárvák kizárólag a lajhár ürülékével táplálkoznak, majd az abban rágott kamrákban bábozódnak be. A kifejlett, új generációs molyok egyetlen rövid pillanatra visszanyerik repülési képességüket: felrepülnek a lombkoronába, új lajhárgazdát keresnek, és a ciklus folytatódik.

Élő álcaruha és tápanyagforrás

De miért jó ez a lajhárnak? A válasz az algákban rejlik. Mivel a molyok tömegesen élnek és pusztulnak el a lajhár bundájában, tetemeik lebomlása során létfontosságú nitrogén és foszfor szabadul fel. Jonathan Pauli leírása szerint a lajhár különleges, barázdált és jó nedvszívó képességű szőrzete szinte egy „hidroponikus növénynevelő területként” funkcionál. 

A molyok által biztosított szerves „trágya” serkenti a Trichophilus nevű alga növekedését, amely a világon sehol máshol nem található meg, kizárólag a lajhárok szőrén. Ez az alga jellegzetes zöldes árnyalatot kölcsönöz az állat bundájának, amely tökéletes természetes álcázást (egyfajta katonai álcaruhát) biztosít a levelek között, elrejtve őket a sasok és jaguárok elől.

Emellett a kutatócsoport lajhárok gyomortartalmát vizsgálva kimutatta a Trichophilus alga jelenlétét is. Mivel az alga rendkívül gazdag lipidekben és könnyen emészthető, értékes tápanyag-kiegészítést nyújthat a lajhár egyébként rendkívül szegényes és kalóriaszegény levéldiétája mellett. Bár még kérdéses, hogy a lajhárok tudatosan legelik-e saját bundájukat, az evolúciós előny megkérdőjelezhetetlen.

A túlélés törékeny láncolata

Ez a látszólag irracionális és veszélyes heti ingázás tehát valójában az egész ökoszisztéma fennmaradásának a záloga. Ha a lajhár nem merészkedne le a talajra, a molyok nem tudnák lerakni petéiket a székletbe, így a populációjuk összeomlana. Molyok nélkül nincs tápanyag-utánpótlás a szőrzetben, alga híján pedig elvész az életmentő zöld álcázás és az extra tápanyagforrás is. Így válik egy egyszerű, hétköznapi székletürítés a lajhár túlélési stratégiájának legfontosabb láncszemévé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!