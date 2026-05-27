Áttörés: megvan a módszer, ami kiirtja a rossz koleszterint

A magas LDL-szint növeli a szívroham és a stroke kialakulásának kockázatát, ezért csökkentése kulcsfontosságú a megelőzésben. Jelenleg rengeteg ember szorul gyógyszeres kezelésre, ami jellemzően napi tablettaszedést vagy rendszeresen ismételt injekciókat jelent.

A génterápiás kezelés egyszeri alkalmazásával akár 62 százalékkal is mérsékelhető az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL), más néven a „rossz koleszterin” szintje a vérben.

Így csökkenthető a káros LDL-szint: a génterápia működési elve

Az Eli Lilly nevű gyógyszervállalat által fejlesztett, VERVE-102 nevű kezelés egyetlen infúzió formájában adható be. A módszer lényege, hogy a szervezetben kikapcsol egy specifikus gént, amely a májban a PCSK9 elnevezésű fehérje termeléséért felelős. Ez a fehérje szabályozza, hogy a máj mennyi LDL-koleszterint képes érzékelni és eltávolítani a véráramból. Ennek megfelelően, ha csökken a PCSK9 fehérje mennyisége, az LDL-szint is alacsonyabb lesz – írja a LAD Bible.

Klinikai eredmények és tapasztalatok

A New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban közzétett korai fázisú vizsgálatban 35 fő vett részt.

A kutatás során a legmagasabb, 1,0 mg/kg-os dózist kapó alanyoknál az LDL-szint körülbelül 62 százalékkal esett vissza.

A kutatók megfigyelései alapján a hatás tartósnak bizonyult, egyes résztvevőknél 18 hónap elteltével is fennmaradt az eredmény.

A 41 éves Daniel Cullinane a Barts Health intézményén keresztül csatlakozott a kísérlethez. Esetében a koleszterinszint annak ellenére is magas volt, hogy statinokat szedett, és egyáltalán nem dohányzott vagy fogyasztott alkoholt. A kezelést követően koleszterinszintje lecsökkent, súlyt vesztett, és saját elmondása szerint sokkal egészségesebbnek érzi magát.

Bár a klinikai vizsgálatok még folytatódnak, az eddigi adatok biztatóak a magas LDL-szint jövőbeli kezelését illetően. Riyaz Patel professzor, a Barts Health és a University College London kardiológusa elmondta, hogy a technológia biztonságos, működőképes, és a jelenlegi gyógyszerekhez hasonlóan képes csökkenteni a koleszterint. Hozzátette, hogy a terápia lehetőséget adhat egy egyszeri kezelésen alapuló megoldásra, amely hosszú távon segítheti a szívrohamok és a stroke megelőzését.