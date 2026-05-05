Időzített bombát találtak a testünkben: minden ötödik embert megölhet

A Lipoprotein(a) egy koleszterinszállító részecske a vérben, amely felépítésében nagyon hasonlít az úgynevezett "rossz" koleszterinre. Tartalmaz azonban egy extra fehérjét is, és emiatt még súlyosabb károkat okozhat a szívben. Fontos tudni, hogy ennek a részecskének a magas szintje elsősorban genetikailag öröklődik. A veszélyt fokozza, hogy akkor is megnövelheti a betegségek kialakulásának esélyét, ha a rutin laboreredményeink teljesen normálisak. Mivel az állapot nagyon ritkán jár látható tünetekkel, rengetegen élnek vele gyanútlanul – írja a Scientific Sessions.

A magas Lipoprotein(a) szint a megszokott kezelések ellenére is folyamatos fenyegetést jelent a szervezetre

A magas Lipoprotein(a) szint hatásai

A szakemberek több mint 20 000, negyven év feletti beteg régebben levett és tárolt vérmintáit vizsgálták át. A nagyjából 65 éves átlagéletkorú résztvevők adatainak elemzésével a tudósok azt akarták kideríteni, hogy pontosan mekkora kockázatot rejt magában ez a rejtett koleszterin részecske. Ennek érdekében a vizsgálat során majdnem négy éven át követték nyomon a betegek egészségügyi állapotát. A nagyszabású kutatás végül egyértelműen megmutatta azt a konkrét határérétket, amely felett már komoly problémára kell számítani.

Drasztikusan növekvő stroke és halálozási kockázat

A laboratóriumi adatok egyértelműen bizonyították, hogy

a 175 nmol/L feletti érték már jelentős veszélyt hordoz.

Ezen a megemelkedett szinten a súlyos kardiovaszkuláris események valószínűsége 31 százalékkal lesz magasabb. Még ijesztőbb, hogy a szív- és érrendszeri okokból bekövetkező halál kockázata 49 százalékkal emelkedik. A stroke kockázata pedig szinte kiugróan, 64 százalékkal nő meg az érintetteknél. Érdekesség azonban, hogy a kutatók nem találtak egyértelmű összefüggést a magas részecskeszint és a szívroham kialakulása között. A mérésekből az is kiderült, hogy a fenyegetettség jóval nagyobb volt azoknál, akik korábban már küzdöttek valamilyen szívbetegséggel.

A koleszterin csökkentése és a megelőzés

Szerencsére a probléma felismerése nem bonyolult: egy egyszerű és olcsó vérvizsgálattal könnyedén kideríthető az érintettség.

Dr. Subhash Banerjee kardiológus azt javasolja, hogy életkortól függetlenül mindenkinek érdemes szűretnie magát erre a genetikai eltérésre. Amennyiben a teszt magas értéket jelez, kiemelten fontos az orvossal való szoros együttműködés.

Ilyen esetekben az elsődleges cél az LDL koleszterin szintjének minél határozottabb csökkentése. Ezzel párhuzamosan az egyéb kockázati tényezőket is a lehető legszigorúbban kordában kell tartani. A mostani felfedezés azért is fontos, mert a közeljövőben új, még célzottabb kezelési lehetőségek is megnyílhatnak a betegek előtt.