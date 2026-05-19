Hatalmas lítiumkincsre bukkantak - évszázadokra megváltozhat minden

A lítium a modern akkumulátorok, így az elektromos autók és az energiatároló rendszerek egyik legfontosabb alapanyaga lett az elmúlt években. A növekvő kereslet miatt világszerte egyre intenzívebben kutatják az új lelőhelyeket, mert a technológiai ipar jövője részben ezen az elemen múlhat. Most amerikai kutatók egy olyan területen találtak rendkívül ígéretes készleteket, amelyre korábban nem is gondoltak.
Miért lehet történelmi jelentőségű ez a lítiumlelőhely?
A lítium a legkönnyebb fém, puha és ezüstös színű, a szilárd anyagok közül a legkisebb sűrűségű. A lítiumion-akkumulátorok jelenleg szinte minden elektromos jármű alapját adják.
Ezek az akkumulátorok energiasűrűségük miatt különösen fontosak, mert viszonylag kis méret mellett is nagy mennyiségű energiát képesek tárolni. Az elektromos autók terjedésével a lítium iránti globális kereslet meredeken emelkedik.
A Nemzetközi Energiaügynökség becslése alapján 2040-re a lítium iránti igény a jelenlegi több mint negyvenszeresére emelkedhet. Az amerikai szakemberek úgy vélik, hogy az Appalache-hegység alatt található készletek stratégiai jelentőségűek lehetnek az ország számára, hisz az Egyesült Államok jelenleg nagyrészt importra szorul ebből a ritka és drága ásványból.
Hol találták a lítiumkészletet?
A kutatást az amerikai földtani intézet, a USGS végezte. A szakemberek szerint mintegy 2,3 millió tonna kitermelhető lítium-oxid lehet a térségben található pegmatit kőzetekben.
A kutatásban geológiai térképeket, geokémiai adatokat és korábbi ásványtani elemzéseket is felhasználtak. Olyan területeket kerestek, ahol nagy valószínűséggel található lítium-oxidot tartalmazó pegmatit.
Több mint 20 szakértő bevonásával készítettek becsléseket, majd 20 ezer számítógépes szimuláció segítségével modellezték a lehetséges készleteket és a gazdaságosan kitermelhető mennyiséget. A vizsgálatok alapján az északi Appalache-régióban körülbelül 900 ezer tonna lítium-oxid lehet kitermelhető. A déli területeken további 1,43 millió tonna rejtőzhet a föld mélyén.
Milyen kihívásokat jelenthet a kitermelés?
A szakértők szerint a hatalmas készletek feltárása technológiai és környezetvédelmi kérdéseket is felvet. A lítium kitermelése összetett folyamat, amely jelentős beruházásokat igényelhet. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a lítium kulcsszerepet játszik az energiatárolás fejlődésében és az elektromos közlekedés terjedésében.
- Emiatt az új amerikai készletek hosszú távon komoly gazdasági jelentőséggel bírhatnak - írja a Science Alert.
