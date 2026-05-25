A CIA eltérített és lemásolt egy ellenséges műholdat

Az 1950-es éveket a hidegháborús félelem jellemezte. Az amerikaiak még az otthoni szekrényekben is vörös kémeket kerestek, a szovjetek pedig sorra jelentették be azokat a tudományos és katonai eredményeiket, amelyek még inkább megrémisztették Amerikát. A szembenállás egyik fontos terepe a világűr volt, amelynek meghódításáért szó szerint öldöklő harcot vívott a két szuperhatalom. Az erőltetett űrverseny mindkét oldalon okozott katasztrófákat. A szovjetek a Luna-programban számos robotszondát küldtek a Holdra. Ezek közül voltak olyanok, amelyek becsapódtak az égitestbe, mások elrepültek mellette, megkerülték vagy leszálltak rá. A projektben összesen huszonnégy Luna-missziót indítottak, és ekkor úgy tűnt, hogy a kommunista ország lekörözte a büszke Egyesült Államokat.

A Luna-1 holdszonda a hordozórakéta tetején

Fotó: RKK Enyergija

1959 végén a győzelmeitől megrészegült Szovjetunió nemzetközi vándorkiállítást szervezett, hogy bemutassa a „nagyszerű kommunista rendszer” termékeit és eredményeit. A megszokott tárgyak, a mezőgazdasági gépek és atomerőmű-modellek mellett azonban ott voltak a kiállítás igazi ékkövei: a Szputnyik-1 és a Luna-1 teljes méretű másolata is, az utóbbi a hordozórakéta felső fokozatába szerelve, oldalán üvegezett nyílásokkal, hogy a látogatók láthassák a benne lévő szondát. Legalábbis mindenki azt hitte, hogy ezek csak makettek.

A Luna műhold a mexikói kiállításon

Az amerikai titkosszolgálat, a CIA nagy erőkkel készült a kiállítás mexikói érkezésére, mert az Egyesült Államokkal határos országba gond nélkül tudtak beutazni az ügynökei. November 21-én a kiállítás megnyílt az Auditorio Nacional épületében, Mexikóvárosban. A CIA emberei megvették a belépőjegyeket és körbejárták a kiállított eszközöket.

Mivel a maketteket a tömegből nem lehetett feltűnés nélkül dokumentálni, az ügynökök egy éjszaka visszatértek a kiállítóteremhez, és belopóztak egy ablakon, hogy alaposabban megvizsgálhassák a holdszondát. Ahogy közelről nézegették és fényképezték az űreszközt, szinte egyszerre mondták ki:

„Ez nem másolat, ez az eredeti robotszonda!”

A CIA vezetői azonnal felismerték, hogy milyen nagy fogás lenne megkaparintani a szondát, ezért utasítást adtak az akció megszervezésére.

Hogyan lehetne elrabolni a Lunát?

A szondát minden városban szovjet katonák őrizték. Amikor egy-egy helyszínen véget ért a kiállítás, az eszközöket faládába csomagolták, majd azokat teherautóval vagy vonattal szállították a következő városba. A rendszer azonban nem volt biztonságos, a vasúti szállításkor például az űreszköznek nem volt külön kísérete. Bár szovjet kémelhárítók jelenlétében indították a szállítmányt, és a KGB emberei várták azt az úticélnál is, a szovjetek alig kommunikáltak a helyi sofőrökkel és vasutasokkal. Így senki nem tudta pontosan, mikor milyen fuvar érkezik. Sőt, mielőtt a ládákat felrakodták volna a vonatra vagy a kamionokra, senki sem ellenőrizte, pontosan mi található bennük.