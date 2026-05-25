A CIA eltérített és lemásolt egy ellenséges műholdat

Az 1950-es éveket a hidegháborús félelem jellemezte. Az amerikaiak még az otthoni szekrényekben is vörös kémeket kerestek, a szovjetek pedig sorra jelentették be azokat a tudományos és katonai eredményeiket, amelyek még inkább megrémisztették Amerikát. A szembenállás egyik fontos terepe a világűr volt, amelynek meghódításáért szó szerint öldöklő harcot vívott a két szuperhatalom. Az erőltetett űrverseny mindkét oldalon okozott katasztrófákat. A szovjetek a Luna-programban számos robotszondát küldtek a Holdra. Ezek közül voltak olyanok, amelyek becsapódtak az égitestbe, mások elrepültek mellette, megkerülték vagy leszálltak rá. A projektben összesen huszonnégy Luna-missziót indítottak, és ekkor úgy tűnt, hogy a kommunista ország lekörözte a büszke Egyesült Államokat.
1959 végén a győzelmeitől megrészegült Szovjetunió nemzetközi vándorkiállítást szervezett, hogy bemutassa a „nagyszerű kommunista rendszer” termékeit és eredményeit. A megszokott tárgyak, a mezőgazdasági gépek és atomerőmű-modellek mellett azonban ott voltak a kiállítás igazi ékkövei: a Szputnyik-1 és a Luna-1 teljes méretű másolata is, az utóbbi a hordozórakéta felső fokozatába szerelve, oldalán üvegezett nyílásokkal, hogy a látogatók láthassák a benne lévő szondát. Legalábbis mindenki azt hitte, hogy ezek csak makettek.
A Luna műhold a mexikói kiállításon
Az amerikai titkosszolgálat, a CIA nagy erőkkel készült a kiállítás mexikói érkezésére, mert az Egyesült Államokkal határos országba gond nélkül tudtak beutazni az ügynökei. November 21-én a kiállítás megnyílt az Auditorio Nacional épületében, Mexikóvárosban. A CIA emberei megvették a belépőjegyeket és körbejárták a kiállított eszközöket.
Mivel a maketteket a tömegből nem lehetett feltűnés nélkül dokumentálni, az ügynökök egy éjszaka visszatértek a kiállítóteremhez, és belopóztak egy ablakon, hogy alaposabban megvizsgálhassák a holdszondát. Ahogy közelről nézegették és fényképezték az űreszközt, szinte egyszerre mondták ki:
„Ez nem másolat, ez az eredeti robotszonda!”
- A CIA vezetői azonnal felismerték, hogy milyen nagy fogás lenne megkaparintani a szondát, ezért utasítást adtak az akció megszervezésére.
Hogyan lehetne elrabolni a Lunát?
A szondát minden városban szovjet katonák őrizték. Amikor egy-egy helyszínen véget ért a kiállítás, az eszközöket faládába csomagolták, majd azokat teherautóval vagy vonattal szállították a következő városba. A rendszer azonban nem volt biztonságos, a vasúti szállításkor például az űreszköznek nem volt külön kísérete. Bár szovjet kémelhárítók jelenlétében indították a szállítmányt, és a KGB emberei várták azt az úticélnál is, a szovjetek alig kommunikáltak a helyi sofőrökkel és vasutasokkal. Így senki nem tudta pontosan, mikor milyen fuvar érkezik. Sőt, mielőtt a ládákat felrakodták volna a vonatra vagy a kamionokra, senki sem ellenőrizte, pontosan mi található bennük.
Így a CIA megállapította, hogy a holdszondát szállítás közben lehet „kölcsönvenni”, és csak néhány órára.
A James Bond-akció
1959 végén vagy 1960 elején — a pontos dátum máig titkosított — a CIA Joint Factory Markings Centre nevű fedőcégének négyfős elitcsapata elhagyta Mexikóvárosba utazott. Az ő feladatuk volt a szonda vizsgálata, miközben a támogató csapatok már hetek óta a terepen dolgoztak: megfigyeltek, dokumentáltak, és kiválasztották a megfelelő helyszíneket.
A négyfős mérnökcsoport érkezését a kiállítás lezárása időzítették. Ekkor a szovjetek a szokott módon becsomagolták a kiállítási eszközöket, és egy este teherautókkal elindították azokat a pályaudvarra, hogy másnap reggel vonattal vigyék tovább a következő helyszínre. A lefizetett mexikói rendőrök és múzeumi alkalmazottak úgy intézték, hogy a Luna induljon utoljára a pályaudvarra.
A CIA hírszerzői megállították ezt a teherautót a vasútállomás felé vezető úton, és a sofőrt elvitték egy közeli hotelbe, ahol rengeteg ital és a prostituált fogadta. A járművet egy roncstelepre vitték, amelynek a magas falai elrejtették őket.
Közben más CIA-ügynökök a vasútállomást figyelték, és azt tapasztalták, hogy az ottani teljesítő szovjet őrség visszatér a hotelszobáiba. Ez azt jelentette, hogy senki nem vette észre: nem érkezett meg a kulcsfontosságú rakomány.
A rohammunka
A roncstelepen kiderült, hogy csak a láda tetejét tudják leszerelni, ezért a holdszondát nem lehetett kiemelni. Ez azt jelentette, hogy a mérnök-ügynököknek magában a ládában kell majd dolgozniuk.
A hírszerzők lefeszítették a fedelet, majd - hogy ne karcolják meg az űreszköz érzékeny burkolatát - cipő helyett zokniban, kötélhágcsókon másztak le az óriási ládába. Ott rögtön újabb akadállyal találták szembe magukat: a szonda belső teréhez csak úgy tudtak hozzáférni, ahol feltörnek egy kis műanyag pecsétet.
Ez akár a művelet kudarcát is jelenthette volna, csakhogy a támogató csapatban ott volt CIA aduásza: egy helyi kapcsolattartó, aki elrohant egy környékbeli hamisítóhoz, elkészíttetni a pecsét tökéletes másolatát.
Az ügynökök most már munkához láthattak. Kalapácsokkal, csavarhúzókkal, kamerákkal, zseblámpákkal, és ami a legfontosabb, metrikus villáskulcsokkal felszerelkezve szétszedték a Luna-1-et. A szétszerelt alkatrészeket lemérték és lefotózták.
A feladat nehezebbnek bizonyult, mint várták. A rakétafokozat kényelmetlen kialakítása megnehezítette a szerelést és a vizsgálódást. A hajtóműrekeszhez hátsó válaszfalát például 130 csavar rögzítette.
Bár a kiállított szondából a szovjetek eltávolították a létfontosságú hajtómű- és elektronikai berendezések nagy részét, az amerikaiak így is le tudták mérni a rögzítő-elemeket, üzemanyagtartályokat és egyéb szerkezeti alkatrészeket.
A hírszerzők találták néhány elektromos csatlakozót is a rakétafokozatban. Azt feltételezték, hogy a szovjet mérnökök és kémelhárítók minden elektromos alkatrészt el akartak távolítani, a szondából, és ezek csak hanyagság miatt maradhattak ott. Így a CIA emberei kiszerelték és magukkal vitték ezeket a részegységeket.
Sikerül-e összeszerelni a szondát?
Az ügynökök 19:30-tól másnap hajnali 4 óráig dolgoztak, majd megkezdték a Luna újbóli összeszerelését. Ez szintén sokkal nehezebbnek bizonyult, mint várták. Egy 1967-es CIA-jelentés szerint:
„Az első feladat, hogy a gömböt újra rögzítsük a tartójába, bizonyult az egész éjszaka legkényesebb és legidőigényesebb részének. Majdnem egy órát töltöttünk vele. Az egyik emberünk a szűk orr-részben próbálta pontosan a helyére illeszteni a gömböt, míg a másik a hajtóműrekeszben igyekezett ráilleszteni a menetet egy olyan rúd végére, amelyet nem is látott. Számos hiábavaló próbálkozás és sok feszült pillanat után végül sikerült az illesztés, és mindannyian felsóhajtottunk.”
Miután végeztek, a hírszerzők ráhelyezték a hamis pecsétet, visszaszögelték a láda fedelét, majd visszaadták a teherautót a kissé kimerült sofőrnek a hotelnél.
A jármű reggel 7-kor megérkezett a vasútállomásra. A figyelő CIA-ügynökök látták, ahogy a szovjet őrök jelenlétében ezt a ládát is átrakodták a várakozó vonatra, majd a szerelvény elindult.
A terv tehát bevált: a mérnök-hírszerzők több mint nyolc órán keresztül vizsgálhatták a szovjet csúcstechnológiát, a KGB orra előtt.
Az eredmények
A szovjetek soha nem szereztek tudomást a vakmerő akcióról. Sőt, még a CIA-n belül sem hallottak róla egészen 1967-ig, amikor a hírszerző ügynökség saját folyóiratában megjelent erről egy gondosan redaktált cikk.
„Az elemzés eredményei között szerepelt a Luna-fokozat gyártójának azonosítása, annak megállapítása, hogy ez az ötödik elkészült példány volt, három elektromos alkatrészgyártó azonosítása, valamint az itt használt alkatrész-számozási rendszer feltárása, ami feltehetően más szovjet űreszközöknél is használatban volt.”
A szovjet rakétatechnológia fejlettségi szintjének felmérésével az Egyesült Államok meg tudta határozni, mire képes és mire nem képes a szovjet űrprogram jelentős technológiai fejlesztések nélkül. Ez lehetővé tette pl. a NASA számára, hogy reálisabb célokat és ütemterveket állítson fel, és végül megelőzze a szovjeteket az űrversenyben.