vérnyomás

Ez a filléres trükk lehet a magas vérnyomás ellenszere

A napi rendszerességgel végzett egyszerű pszichológiai gyakorlatok mérhetően javítják a szív- és érrendszeri egészséget. A magas vérnyomás és más kockázati tényezők akár néhány hét alatt is eredményesen mérsékelhetők ezekkel a módszerekkel. A tudatos jelenlét, illetve a hálanapló vezetése tehát nem csupán a hangulatot dobja fel, hanem a fizikai állapotot is kifejezetten kedvezően alakítja.
A Rosalba Hernandez professzor által vezetett kutatócsoport összesen 18 korábbi, pozitív pszichológiára és mindfulnessre épülő tanulmányt vizsgált meg. A szakemberek elsősorban arra voltak kíváncsiak, pontosan hogyan hatnak ezek a mentális gyakorlatok a fizikai állapotra. A vizsgálatokban jellemzően olyan 50-es és 60-as éveikben járó felnőttek vettek részt, akiknél komoly kockázatot jelentett a magas vérnyomás vagy a szívelégtelenség. Az eredmények egyértelműen bizonyították, hogy rendkívül hasznos lehet ezeket az egyszerű feladatokat beépíteni a mindennapokba.

A tudatos jelenlét, illetve a hálanapló vezetése nem csupán a hangulatot dobja fel, hanem a magas vérnyomást is csökkenti.
Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Hogyan csökkenti a magas vérnyomás értékeit a napi mentális tréning?

A kutatók megállapították, hogy a jótékony hatás hátterében nem pusztán a pozitív gondolkodás áll. Az olyan módszerek, mint például a mindfulness, leginkább abban segítenek az embereknek, hogy sokkal könnyebben és kitartóbban kövessék az egészséges szokásokat. A sikeres programok résztvevői aktívabb életet éltek, egészségesebben étkeztek, emellett a gyógyszereiket is pontosabban szedték. Egy motivációs interjúkat alkalmazó csoportban például a betegek napi 1800 lépéssel növelték a fizikai aktivitásukat. 

A lelki jóllét tehát az egészséges rutinok fenntartásának támogatásával járul hozzá a szívegészség megőrzéséhez. 

Mérhető javulás a testben

A programok kifejezetten látványos, fizikai mérőműszerekkel is igazolható eredményeket hoztak. 

  • Egy nyolchetes mindfulness-alapú tréning sikeresen lejjebb vitte a szisztolés vérnyomást, miközben a vérben található gyulladásos értékeket is mérsékelte. 
  • Egy másik, 12 héten át tartó, spiritualitáson alapuló digitális program pedig még ennél is komolyabb sikert ért el. 

Ennek során a hagyományos vérnyomásmérővel vizsgált érték 7,6 ponttal esett vissza, a közvetlenül a szívből kilépő aortában mért centrális nyomás pedig 4,1 ponttal csökkent. 

Mennyi gyakorlásra van szükség?

A szakemberek meghatározták azt az ideális "terápiás adagot" is, amely a legjobb eredményekhez vezet. A legbiztosabb fizikai javulást a napi szintű gyakorlás garantálta, amelyet heti egy hosszabb foglalkozással erősítettek meg. Ezt az intenzív ritmust érdemes legalább 8-12 héten keresztül tartani a rövid távú testi előnyök eléréséhez. A kutatásból az is kiderült, hogy a siker egyik kulcsa a folyamatos, rendszeres kapcsolattartás. A telefonos üzenetek, az applikációk vagy a rövid bejelentkezések nagymértékben segítettek a résztvevőknek a feladatok elvégzésében. Később, az elért viselkedésváltozás fenntartásához viszont már a ritkább, kevésbé intenzív emlékeztetők is elegendőek voltak. 

A kutatás végső soron egy rendkívül fontos üzenetet fogalmaz meg a kardiológiai ellátás számára. A

 szívbetegségek megelőzésében, illetve a kezelés optimalizálásában a mentális és viselkedésbeli egészségnek kiemelt szerepet kell kapnia!

Az adatok is megerősítik: a pozitív hangulat, a hála és az optimizmus elválaszthatatlanul összefügg a testünk megfelelő, egészséges működésével.

A teljes tanulmány a Cardiology Clinics szakfolyóiratban olvasható.

 

