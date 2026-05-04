Valami nincs rendben a magnéziummal? Fontos dologra figyelmeztetnek a kutatók

A magnézium egy nélkülözhetetlen makroelem, amely kulcsfontosságú az idegrendszer és az izmok működéséhez, de a fogak és a csontok egészségéhez is. Egy német kutatás szerint a magnézium bizonyos formája, a magnézium-biszglicinát enyhítheti az alvászavar tüneteit. Bár az eredmények biztatóak, a hatás mértéke mérsékelt, és a szakértők szerint könnyű túlértékelni, mit is jelent ez a mindennapokban.

Segít a magnézium elaludni?

A vizsgálatban 155 felnőtt vett részt, akik négy héten keresztül minden este magnéziumot vagy hatóanyag nélküli kapszulát szedtek. Azoknál, akik magnéziumot kaptak, az alvászavar - pontszámok átlagosan nagyobb mértékben javultak. A különbség azonban viszonylag kicsi volt, ami arra utal, hogy bár létezik hatás, az nem drámai. Ez fontos, mert a magnéziumot gyakran gyors megoldásként emlegetik, holott inkább enyhe támogatást nyújthat.

Hogyan hat a szervezetre?

A magnézium több ponton is befolyásolhatja az alvást. Segíti az idegrendszer megnyugtatását azzal, hogy csökkenti az idegsejtek túlzott aktivitását, miközben támogatja a „nyugtató” kémiai jelzéseket. A vizsgált forma glicint is tartalmaz, amely hozzájárulhat a testhőmérséklet csökkentéséhez és a pihenéshez. Ezek a mechanizmusok logikusan magyarázzák a hatást, de nem bizonyítják egyértelműen, hogy pontosan melyik folyamat a legfontosabb.

Mennyit és mikor érdemes szedni?

A kutatásban a résztvevők lefekvés előtt 30–60 perccel vették be a kapszulákat, ami elegendő időt ad a felszívódásra. A napi adag 250 mg hasznosuló magnézium volt, ami belefér az ajánlott tartományba. Ugyanakkor fontos a mértékletesség: nagyobb mennyiség emésztési panaszokat okozhat, például hasmenést vagy görcsöket, ami éppen az alvást ronthatja.

Kiknél működhet jobban?

A kutatók eredményei szerint azok profitálhatnak többet, akik étrendje kevesebb magnéziumot tartalmaz. Ez azonban csak becslésen alapult, nem pontos méréseken. Mivel a magnézium nagy része a sejtekben és a csontokban található, a szervezet szintje nehezen mérhető egyetlen vizsgálattal. Ezért még nem lehet biztosan megmondani, kiknél működik a legjobban.