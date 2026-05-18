Rájöttek, miért válik visszafordíthatatlanná a májkárosodás – döbbenetes ok áll a háttérben

Az emberi máj jól ismert a regenerálódó képességéről. A súlyos, alkohollal összefüggő májbetegségek esetén azonban ez a helyreállító mechanizmus leállhat. Az Urbana-Champaign-i Illinois-i Egyetem, a Duke Egyetem és a Chan Zuckerberg Biohub Chicago kutatói rájöttek ennek a jelenségnek az okára. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányuk részletezi a sejtszintű folyamatokat.

Krónikus alkoholizmus esetén a májsejtek megrekednek egy működésképtelen, köztes állapotban, ami gátolja a szerv regenerációját

Elakad a máj gyógyulása

Normál esetben a máj sérülés vagy részleges eltávolítás után képes regenerálódni. A folyamat során az érett májsejtek ideiglenesen egy magzatihoz hasonló állapotba kerülnek. Ez a rugalmasság teszi lehetővé a szaporodásukat, majd ezt követően visszatérnek a megszokott funkciójukhoz.

Az alkohollal összefüggő hepatitis és májzsugor esetében ez a folyamat azonban félbeszakad.

A sejtek sem teljes értékű felnőtt sejtként, sem osztódó sejtként nem működnek. A működésképtelen sejtek miatt megnő a nyomás a többi, még egészséges sejten. Ezek szintén megpróbálnak részt venni a regenerációban, de ugyanúgy a köztes állapotban végzik, ami végül májelégtelenséghez vezet. A leírt jelenség magyarázatot ad arra, miért romlik egyes betegek állapota az ivás teljes abbahagyása után is.

Hibás genetikai szerkesztés

A kutatók RNS-szekvenálást és kromatin-hozzáférhetőségi profilalkotást használtak a károsodott emberi szövetek vizsgálatára.

A probléma gyökerét az RNS hibás illesztésében találták meg.

A sejt fehérjeépítése előtt a DNS-ről másolt RNS-utasításokat szerkeszteni kell. Ha ez a filmszerkesztéshez hasonló folyamat hibás, a keletkező fehérjék rosszul működhetnek vagy rossz helyre kerülhetnek a sejtben. Az alkohol okozta májbetegség több ezer gén esetében zavarja meg ezt a rendszert.

Az ESRP2 fehérje és a gyulladás szerepe

A kutatók kiemeltek egy molekulát, az ESRP2 fehérjét, amely a májsejtek RNS-illesztését szabályozza. A beteg májakban ennek a fehérjének a szintje drasztikusan lecsökken. Emiatt a regenerációhoz szükséges fehérjék a citoplazmában rekednek, és nem jutnak el a sejtmagba, ahol a regenerációs programokat aktiválniuk kellene. A folyamat hátterében a krónikus gyulladás áll. A károsodott májat elárasztják az immunsejtek és a támasztósejtek, amelyek gyulladáskeltő molekulákat, például nagy mennyiségű TGF-β-t bocsátanak ki. Ez elnyomja az ESRP2-t, és megzavarja a sejtnövekedésért felelős WNT és Hippo jelátviteli rendszereket.

Ennek következtében a máj megtelik olyan sejtekkel, amelyek nem képesek méregteleníteni, tápanyagokat feldolgozni vagy fehérjéket termelni.

Új terápiás lehetőségek

A laboratóriumi kísérletek során a gyulladásos jelátviteli útvonal blokkolásával az ESRP2 szintje helyreállt. Az RNS-illesztés is javult, ami azt mutatja, hogy a károsodás nem feltétlenül visszafordíthatatlan.