Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

A májbetegségeket leggyakrabban az erős alkoholfogyasztással vagy az elhízással hozzák összefüggésbe. A kutatók azonban egyre több adatot gyűjtenek az ipari vegyi anyagok egészségkárosító hatásairól. Ezek az anyagok megmaradhatnak az általunk belélegzett levegőben, a megivott vízben és a vegytisztítóból elhozott ruhákban is. A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Keck Orvostudományi Karának kutatói kimutatták, hogy a vérben mérhető PCE-szinttel rendelkező embereknél több mint háromszor nagyobb eséllyel alakul ki komolyabb májfibrózis. Ez a hegszövet-felhalmozódás idővel májelégtelenséghez, májrákhoz vagy akár halálhoz is vezethet. A kutatók szerint ez a tanulmány az első, amely közvetlenül összekapcsolja a PCE-expozíciót a mérhető májhegesedéssel az amerikai lakosság körében.
A tetraklóretilén előfordulása és májfibrózist kiváltó hatásai
A PCE, más néven perklóretilén, egy színtelen, illékony szerves vegyület, amelyet elsősorban zsíroldásra és folteltávolításra használnak. Leggyakrabban vegytisztító oldószerként alkalmazzák, de fémek zsírtalanításához, ipari gyártásban, ragasztókhoz és bizonyos háztartási tisztítószerekben is használják.
Az emberek szervezetébe az anyag leggyakrabban belélegzés útján kerül.
A vegytisztított ruhák a hazavitel után még napokig bocsáthatják ki a vegyszert a zárt terek levegőjébe. Emellett ipari balesetek vagy helytelen hulladékkezelés miatt a talajvízbe és az ivóvízbe is bejuthat, az elpárolgó vegyület pedig gőzként terjedhet az épületekben.
A tudósok toxikus hatásai miatt már évtizedek óta vizsgálják a PCE-t. A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség valószínűleg rákkeltő anyagként tartja számon, míg korábbi kutatások már összekapcsolták hólyagrákkal, mielóma multiplexszel és májrákkal is. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) a felgyülemlett bizonyítékok hatására egy tízéves program keretében megkezdte a PCE kivonását a vegytisztításból, és korlátozta több ipari felhasználását. A vegyület azonban bizonyos munkahelyeken, fogyasztási cikkekben és régebben szennyezett területeken továbbra is jelen van.
Az amerikai lakosság kitettsége
A kutatók az Országos Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálati Felmérés (NHANES) adatait elemezve vizsgálták a PCE-expozíció hatásait. A tanulmányba 1614 felnőttet vontak be a 2017 és 2020 közötti időszakban. A vérvizsgálatok alapján a résztvevők 7,4 százalékánál volt kimutatható a vegyület jelenléte. A koncentráció 0,034 és 57,5 nanogramm/milliliter között változott.
Az eredmények rávilágítottak, hogy a kimutatható PCE-szinttel rendelkező személyeknél több mint háromszoros volt a komolyabb májfibrózis esélye azokhoz képest, akiknél nem lehetett kimutatni az anyagot.
Az összefüggés erős maradt a kor, a nem, az etnikai hovatartozás és az egyéb egészségügyi tényezők figyelembevétele után is. A koncentráció emelkedésével a kockázat is nőtt: minden egy nanogramm/milliliteres növekedés több mint ötszörösére növelte a fibrózis esélyét. Ez a hatás teljesen függetlennek bizonyult az alkoholfogyasztástól és az elhízással összefüggő zsírmájbetegségtől.
Kockázati csoportok és a szűrés jelentősége
A magasabb jövedelmű háztartásokban élőknél nagyobb valószínűséggel volt kimutatható a PCE jelenléte, valószínűleg azért, mert ők gyakrabban vesznek igénybe vegytisztítási szolgáltatásokat.
A legnagyobb kockázatnak a vegytisztítókban és az ipari környezetben dolgozók vannak kitéve a vegyszerrel való ismételt, közvetlen érintkezés miatt.
Egy külön elemzés megerősítette, hogy a májfibrózis jelei kifejezetten a PCE-hez köthetők, nem pedig általánosságban az illékony szerves vegyi anyagokhoz.
- A májbetegségek egyre gyakoribbak világszerte, és a kutatók vizsgálják a környezetszennyezés szerepét is ebben a jelenségben. A környezeti tényezők hatásai gyakran láthatatlanok, a vegyi anyagok pedig az évek során fokozatosan halmozódnak fel, és kezdetben nem is okoznak egyértelmű tüneteket.
Dr. Brian P. Lee, a tanulmány vezető szerzője szerint az eredmények segíthetnek megérteni, miért alakul ki májbetegség olyanoknál is, akik nem rendelkeznek a szokásos kockázati tényezőkkel. Hozzátette: ha a PCE-expozíciónak kitett embereket szűrnék májfibrózisra, a betegséget korábban fel lehetne ismerni, és a pácienseknek nagyobb esélyük lehetne a májfunkciójuk helyreállítására.