Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

A májbetegségeket leggyakrabban az erős alkoholfogyasztással vagy az elhízással hozzák összefüggésbe. A kutatók azonban egyre több adatot gyűjtenek az ipari vegyi anyagok egészségkárosító hatásairól. Ezek az anyagok megmaradhatnak az általunk belélegzett levegőben, a megivott vízben és a vegytisztítóból elhozott ruhákban is. A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Keck Orvostudományi Karának kutatói kimutatták, hogy a vérben mérhető PCE-szinttel rendelkező embereknél több mint háromszor nagyobb eséllyel alakul ki komolyabb májfibrózis. Ez a hegszövet-felhalmozódás idővel májelégtelenséghez, májrákhoz vagy akár halálhoz is vezethet. A kutatók szerint ez a tanulmány az első, amely közvetlenül összekapcsolja a PCE-expozíciót a mérhető májhegesedéssel az amerikai lakosság körében.

A tetraklóretilén (PCE) drasztikusan növelheti a májfibrózis esélyét

A tetraklóretilén előfordulása és májfibrózist kiváltó hatásai

A PCE, más néven perklóretilén, egy színtelen, illékony szerves vegyület, amelyet elsősorban zsíroldásra és folteltávolításra használnak. Leggyakrabban vegytisztító oldószerként alkalmazzák, de fémek zsírtalanításához, ipari gyártásban, ragasztókhoz és bizonyos háztartási tisztítószerekben is használják.

Az emberek szervezetébe az anyag leggyakrabban belélegzés útján kerül.

A vegytisztított ruhák a hazavitel után még napokig bocsáthatják ki a vegyszert a zárt terek levegőjébe. Emellett ipari balesetek vagy helytelen hulladékkezelés miatt a talajvízbe és az ivóvízbe is bejuthat, az elpárolgó vegyület pedig gőzként terjedhet az épületekben.

A tudósok toxikus hatásai miatt már évtizedek óta vizsgálják a PCE-t. A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség valószínűleg rákkeltő anyagként tartja számon, míg korábbi kutatások már összekapcsolták hólyagrákkal, mielóma multiplexszel és májrákkal is. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) a felgyülemlett bizonyítékok hatására egy tízéves program keretében megkezdte a PCE kivonását a vegytisztításból, és korlátozta több ipari felhasználását. A vegyület azonban bizonyos munkahelyeken, fogyasztási cikkekben és régebben szennyezett területeken továbbra is jelen van.