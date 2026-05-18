A trendi szokás sötét ára: orvosok kongatják a vészharangot egy népszerű szer miatt

Egyre több kutatás vizsgálja, milyen hosszú távú hatásai lehetnek a marihuána rendszeres használatának. Most a marihuána és a tüdőrák kapcsolatáról közöltek figyelemfelkeltő eredményeket amerikai kutatók: szerintük a nagy mennyiségű fogyasztás növelheti a daganatos betegség kialakulásának esélyét.
Miközben a világ több országában és amerikai államában is lazulnak a marihuánára vonatkozó szabályok, a tudósok továbbra is próbálják megérteni, pontosan milyen egészségügyi kockázatokkal járhat a szer használata. A USC Keck Orvosi Egyetem kutatói szerint rendszeres fogyasztás esetén a marihuána és a tüdőrák között összefüggés lehet, bár a pontos folyamatokat még vizsgálják.

Amerikai kutatók vizsgálják a marihuána és a tüdőrák kapcsolatát, és hangsúlyozzák, hogy az alkalmi használat veszélyeiről még kevés adat áll rendelkezésre, ezért ennek hosszú távú hatása is ismeretlen
Fotó: IGOR STEVANOVIC/SCIENCE PHOTO LI / IST

Miért vizsgálják a marihuána és a tüdőrák kapcsolatát?

A marihuána füstje 70 olyan vegyületet is tartalmaz a kutatók szerint, amely a dohányfüstben is megtalálható. Ezek között vannak olyan anyagok, amelyek gyulladást okozhatnak és károsíthatják a DNS-t. 

A szakemberek különösen a nagy mennyiségű, hosszú időn át tartó használat miatt aggódnak. 

A vizsgálatok alapján azoknál magasabb a kockázat, akik naponta többször is fogyasztanak marihuánát, vagy függőség alakul ki náluk. 

  • A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az alkalmi használat veszélyeiről még kevés adat áll rendelkezésre, ezért ennek hosszú távú hatása is ismeretlen.

Valóban veszélyesebb lehet a marihuána, mint hitték?

A szakértők szerint a marihuána égése során policiklusos aromás szénhidrogének is keletkeznek, amelyek gyulladást idézhetnek elő a tüdőben. A THC-ről, vagyis a marihuána fő pszichoaktív összetevőjéről azt feltételezik, hogy szerepet játszhat ezeknek a káros folyamatoknak az erősítésében. 

A kutatók szerint minden olyan anyag, amely tartós gyulladást és sejtkárosodást okoz, növeli a daganatok kialakulásának esélyét. 

A vapinggal kapcsolatban is óvatosságra intenek, mert bár még kevés a hosszú távú adat, már most is megjelentek súlyos gyulladásos tüdőbetegségek az e-cigarettás fogyasztók körében.

Milyen daganatos betegségekkel hozható összefüggésbe?

Az amerikai kutatás szerint a marihuánafogyasztás kapcsolatban állhat a kissejtes és a nem kissejtes tüdőrák gyakoribb előfordulásával. A szakemberek emellett azt is vizsgálják, hogy más daganattípusok, például a húgyhólyag- vagy emésztőrendszeri rák kialakulásában is szerepet játszhat-e. Egy korábbi kutatás szerint a rendszeres fogyasztók körében a fejet és a nyakat érintő daganattípusok 3,5-5-ször gyakrabban fordulnak elő. A kutatók szerint a probléma egyik legnehezebb része az, hogy sok marihuánahasználó dohányzik is, ezért nehéz pontosan elkülöníteni a két anyag hatását.

Biztonságosabb lehet az ehető marihuána?

A jelenlegi adatok alapján az ehető formában fogyasztott marihuána nem mutat egyértelmű kapcsolatot a tüdőrákkal. A kutatók szerint ennek egyik oka, hogy ilyenkor nem kerül égéstermék a tüdőbe. 

Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy más daganattípusok esetében még nincs elegendő adat a hosszú távú következmények megértéséhez. 

A szakemberek szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata annak pontos feltérképezése lesz, hogy milyen mennyiség és milyen fogyasztási forma jelenthet valódi egészségügyi kockázatot - írja a SciTech Daily.

 

